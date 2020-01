''Så kommer han att vilja värva till MFF - stort nätverk av agenter''

Hur mycket mer som möjligen kommer att följa i detta fönster för Malmö FF - innan det första mötet med Wolfsburg i Europa League-slutspelet - det återstår att se.Danske Sören Sorgenfri syntes under gårdagskvällen med en gästkrönika på FotbollDirekt och så här tror han att Tomasson tänker inför återstoden av denna transferperiod - och vad han kommer att vilja se i sitt förmodade 4-3-3.- Det är inte helt lätt att säga vad han kommer att gå efter, men klart är att han har ett eget nätverk av agenter som kommer att bli värdefullt för Malmö, sedan hur mycket Malmös ledning (Daniel Andersson) kommer att använda det, får vi väl se. Men att Tomasson har ett stort kontaktnät är ett som är säkert, säger Sorgenfri till FotbollDirekt.se.- Klart är i alla fall att det är en tränare som vurmar för yngre namn. Det är mycket så han kommer att vilja värva. Det kommer att vara viktigt för honom och jag tror inte han kommer att vara rädd för att släppa fram sådana namn.- Men att det inte kommer att bli en enkel uppgift. Han är redan en skicklig tränare, men kombinationen av att MFF, som jag förstår det, vill föryngra och det att han själv gärna satsar på yngre namn, så är det klart att svårighetsgraden höjs i en klubb som MFF med sådana krav på resultat.Sören Sorgenfri kommer även in på en ung talang som Ahmedhodzic, 19, som är hemhämtad från Hobro i Danmark.- Det var inte bara Malmö som ville ha tillbaka honom, det ville även Tomasson som sett honom i Danmark och verkligen gillar honom, enligt mina källor, säger den danske journalisten och betonar samtidigt:- Det ser spännande ut men som sagt det kommer inte att bli en promenad i parken att vinna ligan och samtidigt ta ett nytt gruppspel i Europa, samtidigt som han accepterat att leda en yngre trupp. Med det sagt så är det klart att jag tror vi kan få se värvningar som Tomasson personligen har haft ett stort förtroende för innan han kom till Malmö. Han är ju en krävande tränare.- Samma mentalitet som han själv. Spelare som är beredda att jobba hårt och i alla lägen är beredda att kasta sig under bussen om så krävs. Men samtidigt ska man ha klart för sig att när det handlar om en kille som Jon Dahl Tomasson så måste du som spelare förstå och acceptera att det är han som är sheriffen. Har du inte rätt attityd så är du direkt ute i kylan. Det är så han fungerar.