Schema: Så sänds allsvenska försäsongsmatcherna

Dplay, som från och med 2020 sänder Allsvenskan och Superettan, kommer kickstarta säsongen rejält med flertalet försäsongsmatcher. Och även C More, som tidigare haft sändningsrättigheten för de svenska toppligorna, kommer att visa när klubbarna värmer upp inför säsongen.

Fredag 17 januari

19.00 IF Elfsborg - BK Häcken (Dplay)

Lördag 18 januari

13.00 Örebro SK - Linköping City (Dplay)

14.00 AIK - Karlstad BK (Dplay)

Lördag 25 januari

14.00 AIK - Västerås SK (Dplay)

16.00 GIF Sundsvall - Östersunds FK (Dplay)

Tisdag 28 januari

18.00 Hammarby IF - FC Midtjylland (Dplay)

Fredag 31 januari

13.00 GIF Sundsvall - AIK (Dplay)

17.00 Atlantic Cup, Bröndby IF - IFK Norrköping (C More)

Söndag 2 februari

20.00 Atlantic Cup, BK Häcken - Vålerenga IF (C More)

Måndag 3 februari

17.00 Atlantic Cup, IFK Norrköping - FC Köpenhamn (C More)

TBA Örebro SK - Viktoria Plzen (C More)

Tisdag 4 februari

21.00 Atlantic Cup, AGF Aarhus - BK Häcken (C More)

Torsdag 6 februari

TBA Lyngby BK - Hammarby IF (C More)

TBA Örebro SK - RB Linense (C More)

Fredag 7 februari

19.00 Mjällby AIF - Kalmar FF (Dplay)

TBA Atlantic Cup, IFK Norrköping - Motstånd ej klart (C More)

TBA Atlantic Cup, BK Häcken - Motstånd ej klart (C More)

Lördag 8 februari

12.30 IFK Göteborg - Helsingborgs IF (Dplay)

13.00 Falkenbergs FF - Varbergs BoIS (Dplay)

Lördag 14 februari

19.00 IF Elfsborgs - Helsingborgs IF (Dplay)

TBA Hammarby IF - Motstånd ej klart (C More)

Lördag 15 februari

13.00 Halmstads BK - Falkenbergs FF (Dplay)

15.00 Djurgårdens IF - Brann (Dplay)

15.00 Gais - Östers IF (Dplay)

TBA IFK Göteborg - Motstånd ej klart (C More)

Tisdag 18 februari

19.00 IFK Norrköping - Jönköpings Södra (Dplay)

Söndag 15 mars

14.00 Helsingborgs IF - Mjällby AIF (Dplay)

Lördag 21 mars

13.00 Trelleborgs FF - Helsingborgs IF (Dplay)

14.00 IK Sirius - AFC Eskilstuna (Dplay)

15.00 GIF Sundsvall - IK Brage (Dplay)

Fredag 27 mars

15.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall (Dplay)

Lördag 28 mars

13.00 BK Häcken - Gais (Dplay)

14.00 IFK Norrköping - AIK (Dplay)

Söndag 29 mars

15.00 Hammarby IF - Odds BK (Dplay)

Träningsmatcher från Marbella utan bestämda datum:

TBA Malmö FF - Motstånd ej klart (C More)

TBA Malmö FF - Motstånd ej klart (C More)

TBA AIK - Motstånd ej klart (C More)

*Schemat uppdateras kontinuerligt