FD-LIVE: Båda provspelarna inne för AIK

AIK spelar på fredagseftermiddagen sin tredje träningsmatch för säsongen. Efter 2-1 mot division 1-klubben Karlstad och 1-1 mot Superettan-laget Västerås SK är det dags att ta sig an en annan superetta-klubb. Nämligen Gif Sundsvall som ramlade ur allsvenskan den senaste säsongen.

AIK saknar alltjämt nyförvärvet Ebenezer Ofori och anfallaren Kolbeinn Sightorsson. Inte heller Daniel Mushitu finns med i matchtruppen.

HÄR BÖRJAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING FRÅN GIF SUNDSVALL - AIK

GIF SUNDSVALL - AIK 1-0 (1-0) Avspark 13:00

MÅL: 1-0 (43) Paya Pichkah

Publik: 325.

SLUT



88 MIN: Sebastian Larsson skjuter mot det högra hörnet hos målvakten. Hadaya räddar men skadar sig och blir liggande kvar. Det ser ut som om han har brutit armen. Det ser riktigt illa ut. Otäcka bilder som kablas ut och domaren blåser av!

88 MIN: Straffspark för AIK när Robin Sundgren görs ned.

87 MIN: AIK med hörna från vänster Sebastian Larsson slår hörnan men den kan tas bort av Sundsvallsförsvarare.

82 MIN: Kalokoh gör ett par överstegsfinter innan han trycker iväg ett lågt avslut som Hadaya tvingas lämna retur på men som sedan själv greppar bollen i andraläget.

80 MIN: Blomberg med ett avslut som blockas via ryggen på en Sundsvallsspelare. Bollen i retur till Kalokoh vars avslut går högt över och utanför Sundsvalls-målet.

76 MIN: Dimitriadis med ett avslut i straffområdet som via Sundsvalls keeper går till hörna.

74 MIN: Sebastian Larsson, Rasmus Lindkvist och Robin Sundgren kommer in för AIK. Mets, Asani och Michel går ut.

72 MIN: AIK har alltjämt mycket boll men blir allt för statiskt i sitt passningsspel, vilket gör att Sundsvall kan kontrollera skeendet och skära av passningsvägarna.

68 MIN: Juanjo går ut för Giffarna och in kommer tidigare AIK-spelaren Pontus Engblom som skrivit på för medelpadingarna denna säsong.

66 MIN: Dimitriadis vinner bollen på mittfältet. Spelar till Michel som går på avslut. Ett rätt harmlöst avslut som Hadaya kan ta i skopan.

63 MIN: AIK gör några fler byten och in kommer bland annat provspelaren Suffian Kalokoh som bytte med Henok Goitom. Maxim Sainte och Robin Tihi kommer också in. Färdigt för idag har också Per Karlsson och Ylätupa spelat.

57 MIN: Sundsvall vinner boll och kombinerar fint och det blir ett avslut mot AIK-målet men Per Karlsson kan skicka bort bollen från det farliga området.

55 MIN: AIK vinner bollen frekvent från Sundsvalls-spelare men kommer ändå inte till några avslut som tvingar Hadaya i Sundsvalls-målet till några bra räddningar.

53 MIN: Mycket boll för AIK men kommer inte till några bra avslut. Ylätupa dribblar sig in i Sundsvalls straffområde och faller. Snubblar mer än att det var en ojustehet.



46 MIN: Andra halvlek igång!



Byten i halvtid: AIK byter ut Enoch Kofi Adu, Robert Lundström, Daniel Granli och Erick Otieno. In kommer Panajotis Dimitriadis, Heradi Rashidi, Bilal Hussein och provspelaren Johan Blomberg.



HALVTID

43 MIN: MÅÅÅL! Per Karlsson med en hemåtpassning mot Janosevic som skickar upp bollen i planen, rakt till Sundsvalls-spelare och bollen går till Paya Pichkah som ett skott från 20 meter bänder in bollen i det vänstra krysset. Janosevic - oskymd på skottet sträcker ut allt han kan men når ändå inte bollen.

42 MIN: Varning på Enoch Kofi Adu efter att ha gått hårt fram mot en Sundsvallsspelare.

38 MIN: Ylätupa med inlägg från vänster som nickas bort till hörna.

33 MIN: Djupledsboll av Berg mot Pichkah men han hinner inte ifatt bollen.

32 MIN: Ny möjlighet för AIK men sista passningen framåt är alldeles för slarvig.

30 MIN: AIK kommer i tre mot två. Asani har Lundström med sig till höger men passningen blir helt missriktad.

28 MIN: Otieno med inlägg från vänster men Goitom når inte bollen och den rinner ut till inspark.

27 MIN: Frispark för Gif Sundsvall i vänsterytterposition. Juanjo är det som skjuter men bollen går utanför AIK-målet.

25 MIN: AIK med en bra framstöt. Ylätupa får bollen i straffområdet men får inte till avslutet som går högt över Sundsvalls-målet.

23 MIN: Nu ser AIKs spel ut precis som det har gjort de senaste säsongerna, mycket spel kant till kant i backlinjen, utan att söka offensiva passningar framåt.

21 MIN: Oliver Berg med ett avslut som går precis utanför Janosevic ena stolpe.

19 MIN: Adu med ett skott på mål men som inte bereder Hadaya i Sundsvalls-målet några större problem.

15 MIN: Ylätupa med mycket yta framför sig på vänsterkanten. Kommer också till ett inläggsläge från vänster men bollen är för hårt slagen för att Robert Lundström ska kunna möta den med pannan.

14 MIN: Hörna från höger som Michel försöker nå men den går över hans huvud.

13 MIN: AIK fortsätter att komma fram i anfall men spetsen är sådär. Henok Goitom med en nick som går parallellt mot målet som inte bereder Gif Sundsvall något större problem.

6 MIN: Sundsvall kommer i en framstöt och Per Karlsson är där och glidtacklar bollen ut till hörna.

1 MIN: AIK har ombesörjt avsparken.

AIK: Budimir Janosevic - Karol Mets, Per Karlsson, Daniel Granli, Robert Lundström - Enoch Kofi Adu - Erick Otieno, Felix Michel, Jasir Asani - Saku Ylätupa, Henok Goitom.

GIF SUNDSVALL: Elias Hadaya - Johan Andersson, Anton Eriksson, ALexander Blomqvist, Dennis olsson - Pontus Silfwer, Juanjo Ciércoles - Paya Pichkah, Oliver Berg, Albin Palmlöf - Marc Mas Costa.