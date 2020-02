Levi klar för Norrköping - "Precis den vi sökt"

Helsingborgs Dagblad var först med uppgifterna att en övergång till Norrköping kunde vara nära. Därefter avslöjade FotbollDirekt hur mycket Norrköping skulle få betala i övergångssumma, det vill säga drygt fyra miljoner kronor. Norska adresseavisen skrev dessutom att Levi tog farväl av sina lagkamrater i Rosenborg på lördagen och att han skulle resa till Norrköpings träningsläger i Portugal för att genomgå en läkarundersökning.Den klarades av under söndagsförmiddagen, vilket gjorde att IFK Norrköping vid 16:00 kunde kalla till presskonferens under sitt träningsläger i Portugal, där Levi presenterades. Enligt Expressen är kontraktet skrivet till och med 2023.- Det är en spelare jag känner väldigt väl sedan tidigare, en spelare som med sina egenskaper kommer passa väl in i IFK Norrköping och som vi är väldigt glada för att ha lyckats knyta till oss, säger Jens Gustafsson till ifknorrkoping.se