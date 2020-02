Direkt en favorit för Tomasson - ville aldrig tänka på pengar

När Anel Ahmedhodzic var 15 år blev han ungdomsproffs i Nottingham. Nu berättar han bland annat varför det blev just Nottingham när det fanns betydligt mer namnstarka klubbar med i bilden.- Det hade varit ett för stort steg för mig där och då. Nottingham har inte miljoner att spendera på att värva in spelare, utan måste satsa på att utveckla sina egna först. För mig var det helt rätt, säger han till Kvällsposten.- Akademichefen Gary Brazil tog hand om mig väldigt bra, och en annan nära vän som jag fortfarande har, från Frankrike, tog snabbt in mig i laget. Ett år efter att jag skrev på debuterade jag för A–laget, men sen hade jag oflyt med ett tränarbyte.Ahmedhodzic har sin pappa att tacka för mycket i sin fotbollsfostran. Han blev den som hade sista ordet när det gäller valet av Nottingham.- För min del var det inte pengarna, utan utvecklingen som fotbollsspelare som låg i fokus. Min pappa har betytt och betyder fortfarande väldigt mycket för mig i det avseendet. När jag var yngre körde vi alltid extra, till och med på nyårsafton.Sedan tiden som utlandsproffs har det hänt en del. Den snart 21-årige mittbacken med Malmö som moderklubb, var efter ett mindre lyckat framträdande i Svenska Cupen förra säsongen utlånad till den danska klubben Hobro.- Den påverkade mitt självförtroende. Självklart behövde jag speltid också, men det var främst självförtroendet som behövde komma tillbaka. Det gjorde det i Hobro, och utlåningen är jag tacksam över i dag, avslutar Anel Ahmedhodic till Kvällsposten.Nu är han tillbaka i Malmö och sedan Jon Dahl Tomasson tog över så har Anel fått stort förtroende bredvid Rasmus Bengtsson i backlinjen och väntas alltså starta i morgondagens match.