FEM SNABBA - ''Rätt eller fel, vet bara Norling - ''Vilken comeback i AIK''

AIK spelade 2-2 mot Jönköpings Södra på söndagseftermiddagen. AIK hamnade i ett 0-2-underläge men hämtade alltså upp det till ett oavgjort resultat och en poäng med sig inför fortsättningen av cupspelet. FotbollDirekts Mats Jonsson såg matchen och svarar här på fem frågor om matchen.

AIK kom tillbaka från 0-2 till 2-2 hemma mot Jönköpings Södra. Vad säger du om matchen som sådan?

AIKs nya 4-3-3-uppställning. Hur såg det ut och hur tyckte du att det gick?

Ofori på bänken från start - rätt eller fel?

Jönköpings Södra, vad säger du om laget?

Något annat du vill ta upp?

- Inget skönspel av något av lagen. Den hårda vinden var en faktor som ställde till det men som jag ändå tyckte att lagen behärskade ganska bra, åtminstone i den andra halvleken. AIK som väntat något trubbigt offensivt och Jönköpings Södra stod upp bra och vid 2-0 kände man att nu blir det svårt för AIK med tanke på lagets oförmåga att göra mål. Men det redde ändå upp sig till slut - och vilket inhopp av Ebenezer Ofori. Snacka om att förändra matchbilden. Men efter 2-2 var det som om AIK slutade "gå för det", då det offensiva spelet helt dog ut och det var som om man signalerade att "nu har vi tagit ikapp det här och nu nöjer vi oss med det". Nu tror jag visserligen att Jönköpings Södra kommer att bli ett topplag i superettan men bättre än ett oavgjort resultat mot ett lag från superettan borde AIK kunna prestera om laget ska ha ambition att vinna Svenska cupen, vilket kan vara lagets enda väg ut i Europa denna säsong.- Det hade nog varit mer effektivt och framgångsrikt om det varit två renodlade anfallare intill Goitom. Både Ylätupa och Asani känns mer som mittfältare och det syntes ganska bra när det gäller Ylätupa att han inte är någon vass målgörare. Fick tre superchanser att göra mål på och som en rutinerad anfallare hade förvaltat minst en av - kanske två till och med. Finländaren vill mycket men får inte till det. Kanske skulle tjäna på att bli utlånad och komma bort från den press på honom som nu finns i AIK. Men som helhet - AIK ospetsigt. Och som jag varit inne på tidigare. Det skulle behövas en ordentlig striker som komplement till Henok.- Det kan förstås bara Rikard Norling bedöma men när han kom in så blev det mer fart på AIKs spel, åtminstone tillfälligt. Adu är för mycket säkra hem och spela safe, medan Ofori är mer framåt och pang på, vilket vi såg i samband med hans mål. Vilken comeback i AIK och vilket skott!- Har gjort några fina värvningar och kommer absolut att vara ett av topplagen i superettan. Var ju på vippen att gå upp i allsvenskan igen redan i höstas och den trupp laget har nu är definitivt inte sämre. Har en giftig spjutspets i Edin Hamidovic som vi fick se prov på i samband med 2-0-målet. Där har Jönköpings Södra en spelare som kan vinna superettans skytteliga. Att ha en sådan målgörare i laget är oerhört viktigt. Och både Degerlund från Hammarby och Kozica från Djurgården kommer att göra stor nytta för laget.- Jag har svårt att bli klok på AIK och hur laget går in i den här säsongen. Vad vill laget? Ska man spela mer offensivt eller är det säkra hemåt som gäller? Visst det var mer spel på kanterna och inläggslägen än förra säsongen men rejäla målchanser som satte motståndarmålvakten på svåra prov lyste med sin frånvaro även denna gång trots ett mer "offensivt spel". AIK har knappt spelat ihop en startelva på försäsongen och i stället gett flera juniorer mycket speltid men som nu inte fanns med i bruttotruppen ens, förutom en, Eric Kahl. Laget kommer ut till den här matchen med en 4-3-3-uppställning trots avsaknad av anfallare för att kunna spela på det sättet. Lägg därtill att det såg väldigt mycket ut som 2019 efter 2-2-målet under slutminuterna. Statiskt spel i försvaret, där bollen skickades ned i backlinjen på tilläggstid, där den spelades i sidled från kant till kant, i stället för att ösa allt framåt och gå för ett ledningsmål. Det var som om laget var nöjt med 2-2. Per Karlsson hade exempelvis två möjligheter att skicka långt mot offensiva pjäser för någon sista framstöt för ett segermål men valde i stället att spela i sidled och säkra. Ska AIK spela mer offensivt eller är det hängslen och liverem på och riskminimering fortfarande som gäller även 2020? Som sagt. Blir inte klok på hur AIK vill spela egentligen. En sak är säker, det här håller inte för att vinna Svenska Cupen. För det måste AIK blir mer spetsigt offensivt.