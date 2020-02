Ekwall ser inte med blida ögon på kritiken - rankar ändå MFF-stjärnan högst

Om nästan precis en månad stänger det svenska transferfönstret och det rullar in nya namn till klubbarna varje vecka. Hammarby har stått för den senaste storaffären och FotbollDirekt lät Patrick Ekwall lista årets största nyförvärv så här långt.Enligt honom är det MFF som har stått för den största övergången hittills. I hans ögon är lånet av Isaac Kiese Thelin är gjort den största hittills. Det förra Anderlechtproffset har bitvis fått kritik för sin start i klubben men för Ekwall är han den störste spelaren som har kommit till allsvenskan inför kommande säsong.Är visserligen inte helt klar än men uppgifter gör gällande att han är nära en påskrift.Och när det väl är klart, får boråsarna inte bara en högklassig fotbollsspelare med allsvenska mått mätt, utan även en ledare som kan styra det Elfsborg som tenderar att se ut som en utmanare till topp 5. Larsson som fyller 30 i maj har haft flera framgångsrika säsonger bakom sig Bröndby efter att han lämnade Elfsborg 2014. Har gjort 146 ligamatcher för Bröndby, tre färre än vad han har gjort för Elfsborg.Faktiskt bara 24 år och har han utvecklats ytterligare sen den första svängen i AIK så har vi en allsvensk spelfördelare som kan utmana Anders Christiansen om titeln som ligans bästa mittfältare. Gjorde 81 matcher för AIK förra gången han var i klubben och det är en siffra som lär bli tresiffrig denna säsong om han håller sig skadefri. Kommer närmast från spel i MLS i nordamerika, där han gjorde 47 matcher och tre mål på två säsonger.Har sett småplufsig och temposvag ut på försäsongen, men har en bit kvar efter skadebekymmer. Och tar tid att elda igång, som alla brassar på vintern. Men i form kan han absolut göra 20 mål i Hammarby. Frågan är väl mest i vilken position han ska spelas? Lämnade BK Häcken efter förra säsongen och 185 ligamatcher och 97 mål totalt för israeliska Hapoel Beer Sheva. Där blev han dock inte långvarig, utan återvände till Sverige efter bara några få veckor.Här pratar vi om en spelare som KAN starta i Finlands EM-lag i sommar. Och som kommer ge allt för att ta sig dit. Hög standard i fart, smartness, skott och speluppfattning. Kan bli en hit i samarbete med Alexander Söderlund. Gjorde tio mål på 27 matcher för FC Lahti 2016. Kom till Häcken från vitryska BATE Borisov, där det dock inte blev mycket speltid under tre säsonger. 33 ligamatcher för BATE på dessa tre säsonger.IKT har sina belackare, inte minst efter några slitsamma år utomlands. Men vi glömmer lätt att han vann (delat) den belgiska skytteligan 2018. För Waasland-Beveren. Här finns en kraft och känsla för mål som - i sina bästa stunder - ligger en bra bit över god allsvensk nivå. Utlånad från Anderlecht under denna säsong. 19 mål på 33 matcher blev målskörden för Waasland-Beveren. Senaste säsongen gjorde han tio matcher för Anderlecht. Senast han var i Allsvenskan gjorde han fem mål på 14 matcher för just Malmö FF.