Kommunen hjälper Östersund med nya skulderna - ges anstånd

Redan hårt ekonomiskt ansatta Östersunds FK hade i slutet av januari månad skulder på drygt två miljoner kronor till Östersunds kommun. Då togs en avbetalningsplan fram för ÖFK för att kunna återbetala skulden. Men Östersund har inte förmått att få fram pengar och nu har ytterligare skulder tickat in för januari - mars.Östersunds FK har nya otbetalda skulder på 300 000 kr till just Östersunds kommun och det är en summa som kan öka ännu mer.- Det kommer troligtvis någon faktura till under mars eller april månad som rör träningsverksamheten. Det det vet vi inte i dag eftersom de inte gjort träningarna än. Nu har klubben fått till 30 april på sig att påbörja avbetala skulderna till kommunen, säger Johan Palm till Östersundsposten.

Östersunds kommun hoppas kunna få till ett samtal som gör att pengarna börjar betalas in från Östersunds FK till kommunen.- Målsättningen är att få till ett möte så snart som möjligt med den nya styrelsen. Vi får se om vi lyckas få till det till den kommande veckan.Östersunds kommun är också medvetna om risken att begära för mycket, vilket kan sluta med att kommunen aldrig får igen pengarna som Östersunds FK är skyldiga kommunen och tappar dessutom pengarna som kommunen investerat i att bygga ut Jämtkraft Arena.- Risken är väl att de går i konkurs. Det är klart, då tappar vi både de här intäkterna och skulderna som finns nu plus framför allt de framtida intäkterna kopplade till utbyggnaden som finns på arenan.