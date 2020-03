Känns som jag åldrats tio år på några dygn Idag 18:02

Kajsa Kalméus

Jahopp. De här senaste 48 timmarna kommer man ju sent att glömma. Det känns som jag åldrats tio år på några dygn, jag minns knappt vilket år det är.



Veckan började med att det amerikanska damlandslaget i fotboll fick svar på sin stämning av det amerikanska fotbollsförbundet, där de kräver jämlika löner och bättre förutsättningar. I svaret från förbundets advokater använde argument som att männens uppdrag som fotbollsspelare kräver mer ansvar än för kvinnorna, att det krävs mer färdighet och styrka för att spela fotboll som man, och att männen får utstå mer fientliga kommentarer från fotbollspubliken än vad kvinnorna får (Eeeh, har de sett ett kommentarsfält eller påträngande konversationer efter att en nyhet om damfotboll publicerats?).



Detta ledde till en tyst och kraftfull protest från damlandslaget i onsdags, inför den sista matchen i She Believes Cup (en match som spelades inför en fullsatt arena och för övrigt gav amerikanskorna segern i hela turneringen). Fotbollsspelarna gick ut till uppvärmningen med sina tröjor vända ut-och-in, så att det enda som syntes var förbundets emblem var konturerna – och de fyra stjärnorna som symboliserar landslagets fyra VM-titlar.



Även stora sponsorer som Coca-Cola och Deloitte gick ut och markerade tydligt mot det misogyna språket som förbundets advokater använde. Flera manliga fotbollsspelare ställde sig på damernas sida med offentliga publiceringar i sociala medier.



Samtidigt som medierna rapporterade om damernas match, både på och av planen, kom nyheten om att en professionell basketspelare testat positivt för coronaviruset. Det ledde till det surrealistiska beslutet att hela NBA-säsongen pausas, ett beslut som trädde ikraft mitt under en av matcherna, så att publiken fick lämna arenan innan resultatet hunnit fastställas. När jag gick och lade mig i onsdags var jag övertygad om att NHL, som jag också bevakar, skulle följa i NBA:s fotspår. På torsdagen blev det just så.



Och det räckte inte där. Alla collegeligorna, den professionella baseball-ligan MLB, PGA-touren, Formel 1, La Liga och många fler aktiviteter har blivit antingen stoppade eller pausade. Så även MLS. Förhoppningsvis kan den sistnämnda återuppta sin säsong så småningom, den har ju precis börjat. Kanske kan man förkorta den lite, köra några veckor med dubbla matcher och se till att vara ikapp till slutspelet börjar. Svårare blir det för exempelvis NHL, där de har 10-12 matcher kvar i grundserien och sedan ska ett två månader långt slutspel pågå. Hur sjutton ska man hinna med det innan det är dags att börja tänka på försäsong igen?



Jag skulle kunna använda ordet ”surrealistisk” i varannan mening. Jag har svårt att greppa hur allvarligt detta är. Samtidigt vill jag inte vara den som sprider panik, eller oroar mig i onödan. Hur vet man om man gör det?



Vi vet inte om det här är det värsta av allt. Om det kommer att vända nu. Eller om det kommer bli värre innan det vänder. Kanske kommer vi att ha flera såna här veckor där information och drastiska besked knockar oss i pannan och får oss att känna oss maktlösa. Får oss att tappa luften av obehag. Vad jag faktiskt vet är jag inte kommer att kunna bevaka livesport på ett bra tag. Och att jag känner mig tio år äldre idag än vad jag gjorde i måndags.