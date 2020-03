MFF och AIK med högst snittålder - han är den enskilt äldste

Snittålder för allsvenska klubbar inför säsongen 2020:

TOPP-5, äldsta spelare:

I den uträkning som FotbollDirekt har gjort. De tre äldsta klubbarna sett till snittålder är AIK, Malmö FF och Djurgården - alla medaljörer i allsvenskan 2019.Det är visserligen i högsta grad i rådande coronakris oklart när årets allsvenska kan börja - men trupperna är i det stora hela på plats.Något enstaka namn i veckan fylls det på med - om ens det.Senast var det AIK som plockade in unge Paulos Abraham som därmed blev en av allsvenskans allra yngsta spelare.Notabelt ändå är att AIK har den äldsta truppen sett till snittålder med tanke på det uttalade målet om föryngring och det faktum att spelare som Tarik Elyounoussi och Chinedu Obasi, båda 30+ lämnat laget och spelare som Erik Kahl och Tom Strannegård lyfts upp i A-truppen. Och även värvningen av nyss nämnde Abraham i åtanke.Men det är spelare som Henok Goitom (35), Sebastian Larsson (34), Per Karlsson (34) och Panajotis Dimitriadis (33) som drar upp snittet för AIK. Lägg därtill en handfull spelare i åldersspannet 29-30 år.Östersund som har den yngsta truppen har en räcka spelare i åldern 16-17 år. Yngst är Gustav Wikstrand som fyller 17 den 10 juli, men det räcker ändå inte till för att vara yngst i allsvenskan. Det är nämligen BK Häckens Imam Jagne som är född 1 oktober 2003. Nästan lika många 30+are som AIK har, nästan lika många i spannet 17-20 år har Östersund i sin trupp.På listan över åldermännen hittar vi allsvenskans äldsta spelare i Örebro som har allsvenskans ende spelare som är född 1983.Det är Nordin Gerzic som kan ståta med att vara äldste spelare i allsvenskan 2020 om ingen annan klubb värvar in någon veteran.Då har vi valt att bortse i från tredjemålvakterna i klubbarna som Kyriakos Stamatopoulos i AIK och Stojan Lukic i Varbergs BoIS som båda passerat 40-strecket, utan de spelare vi inkluderat är spelare som väntas ingå i den huvudsakliga allsvenska truppen.Östersund 22,64 årVarbergs BoIS 22,90 årElfsborg 22,93 årIFK Norrköping 23,43 årMjällby 23,44 årIFK Göteborg 23,80 årKalmar FF 23,85 årÖrebro SK 24,32 årHelsingborg 25 årHammarby 25,07 årFalkenberg 25,08 årSirius 25,26 årHäcken 25,50 årDjurgården 25,83 årMalmö FF 26,14 årAIK 26,33 årNordin Gerzic, Örebro, 36Anders Lindegaard, Helsingborg, 35 (84-04-13)Samuel Holmén, Elfsborg 35 (84-06-28)Henok Goitom, AIK 35 (84-09-22)Rasmus Lindgren, BK Häcken 35 (84-11-29)





TOPP-5, yngsta spelare:

Imam Jagne, BK Häcken 16 (2003-10-01)

Gustav Wikstrand, Östersund 16 (2003-07-10)

Pontus Kindberg, Östersund 17 (2003-01-06)

Jakob Ondrejka, Elfsborg 17 (2002-09-02)

Paulos Abraham, AIK, 17 (2002-07-16