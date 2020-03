Stahre: "Hoppas få dra på en svartgul overall igen"

Han är ny tränare i Sarpsborg och norska Tippeligan, och Mikael Stahre har liksom hela fotbollsvärlden tvingats uppleva märkliga och svåra dagar den senaste tiden.– Alla lag ska vara i karantän i två veckor, inga lag är tillåtna att träna. Vi får inte träffas, varken vi ledare eller med spelarna. Så är statusen, säger Stahre.– Jag var i Sverige i helgen och det är stor skillnad. Det är stängt här. Det är en dov känsla.Nu är läget så att den svenske tränaren inte ens kan åka till Sverige, där familjen bor, utan att riskera att missa en återstart med klubblaget.– Jag har min svenska bas i Göteborg och var där i helgen, men var tvungen att åka tillbaka hit. Norge har infört att lämnar man landet och kommer tillbaka in i Norge från annat land, även från Sverige som grannland, så måste man sitta i karantän i två veckor, säger Stahre.– Jag har en timme och fyrtiofem minuter till hus och hem (i Göteborg), men måste vara här. Åker jag tillbaka så riskerar jag att inte kunna arbeta när träningsförbudet hävs. Nu bor jag på lägenhetshotell, och har kontakt med kolleger per telefon och skype.– Det är det man kan göra. Det är en märklig känsla.



I podden kommer snacket även in på relationen till AIK, en klubb som Mikael Stahre ledde till SM-guldet 2009. Många trodde att han inför denna säsong skulle ta över efter en kritiserad Rikard Norling, men Stahre hävdar att det snacket inte fördes. Han erkänner dock:

– Det var en mediegrej helt enkelt, men jag sticker inte under stol med att jag gärna är i AIK:s verksamhet i framtiden.

– Jag är 44 år gammal, jag ska knega i 25 år till och jag hoppas under de 25 åren att jag drar på mig en svartgul overall en gång till.

Lyssna på hela avsnittet via Spotify!

Hvem utfordrer du til svettefest? 💦😅 Bjørn Inge Utvik gir deg ti styrkeøvelser du enkelt kan få til hjemme for å komme i... Gepostet von Sarpsborg 08 am Sonntag, 15. März 2020