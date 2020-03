Allsvenska transferfönstret rankat: Plats 16-9

De allsvenska klubbarna ligger lågt på värvningsfronten i och med rådande virusläge, men innan coronautbrottet hann det göras många intressanta affärer i den svenska fotbollen.



FotbollDirekt har samlat alla värvningar, betygsatt respektive klubbs fönster utifrån behov, förutsättningar samt spelare in och ut och rankat dessa, från plats 16 till 1. Först ut är transferbotten.



16. Östersunds FK (Tabellplacering 2019: 12)

Behov inför säsongen: Efter all turbulens under fjolåret har nog klubbens största huvudbry varit huruvida man får spela allsvensk fotboll 2020 eller inte. Tills vidare räknar alla med ÖFK i högstadivisonen. På tal om spelare har man tappat tre tunga pjäser, däribland kapten Pettersson. Har man råd att värva in någon som läget är nu?

In: Kalpi Ouattara (ASEC Mimosa)

Ut: Patrick Kpozo (IFK Luleå), Dino Islamovic (Rosenborg BK), Tom Pettersson (FC Cincinnati), Jamie Hopcutt (Klubblös), Douglas Bergqvist (Arka Gdynia)

Kommentar: Islamovic var en viktig pjäs för anfallsspelet förra säsongen. Lika viktig var naturligtvis lagkaptenen, i det här fallet Tom Pettersson (lämnat för USA). Och Jamie Hopcutt, även om hans 2019 inte var i samma kaliber som säsongerna innan, lämnar naturligtvis ett tomrum. Ingen vet riktigt hur mycket ÖFK har att värva för eller om man verkligen är garanterade platsen i Allsvenskan.

Betyg: 2/10



15. IFK Göteborg (7)

Behov inför säsongen: Viktigast för Poya Asbaghi har nog varit att få behålla stommen som han började bygga redan 2018 och som gjorde en radikal uppryckning ifjol.

In: Alexander Jallow (Jönköpings Södra)

Ut: Sebastian Eriksson (Genoa CFC), Lawson Sabah (Linköping City), Jake Weisbrod (Assyriska BK), Erik Gunnarsson, Andreas Öhman (Utsiktens BK), Lasse Vibe (FC Midtjylland), Edvin Dahlqvist (Qviding FIF)

Kommentar: Här är det tydligt att bygget för 2020 inte riktigt är färdigt än och frågan är förstås hur den byggnationen påverkas av coronautbrottet? IFK behöver åtminstone ett central försvarsspelare till. Det blir intressant att se om Blåvitts unga lovande garde tar ytterligare ett steg och om truppen är redo för nästa steg. Betyg: 3/10



14. Falkenberg (13)

Behov inför säsongen: Hampus Nilsson lämnade efter ett tufft 2019 och även om Johan Brattberg avslutade fjolåret med två vinster har en stabil förstemålvakt varit på tapeten. Dessutom har Per Karlsson återvänt till Tvååker och mittbacken behöver såklart ersättas.

In: Kwame Kizito (BK Häcken), Matthew Garbett (Team Wellington), Sander van Looy, Tim Erlandsson (Klubblös)

Ut: Dominic Chatto (Avslutat karriären), Passi Prudence (Landskrona BoIS), Hampus Nilsson (Trelleborgs FF), Per Karlsson (Tvååkers IF), Robin Östlind (Halmstads BK), Hampus Svensson, Mergim Laci (Klubblös), Kirill Pogrebnyak (Lokomotiv Tashkent), Johan Lassagård (IFK Värnamo), Ludvig Johansson (Ullareds IK)

Kommentar: Tränare Hans Eklund kan konsten att få ihop tillräckligt slagkraftiga lag med liten plånbok. Det kommer absolut bli en prövning även 2020. För här finns det en hel del att bevisa över en hel säsong när nykomlingarna inte ser ut som givna räddningsplankor.

Betyg: 4/10



13. IFK Norrköping (5)

Behov inför säsongen: Sead Haksabanovic har varit ett omdiskuterat ämne, men Peking la in sitt veto när Djurgården försökte sno åt sig stjärnan. Offensiv kraft har gått förlorad, men det har å andra sidan stundtals varit lite väl trångt i IFK Norrköpings anfall. Rörigt i kulisserna, kan det ha negativ påverkan på hela truppen?

In: Jonathan Levi (Rosenborg BK), Kristoffer Khazeni (IF Sylvia), Felix Jakobsson (Torns IF)

Ut: Gudmundur Thorarinsson (New York City), Johannes Vall (Ljungskile SK), Kasper Larsen (Odense BK), Felix Jakobsson (IF Sylvia), Simon Skrabb (Brescia Calcio), Kalle Holmberg (Djurgården), Alexander Jakobsen (Sarpsborg), Gustav Jansson (Klubblös), Andreas Vaikla (Trans Narva), Alfons Sampsted (Bodö/Glimt)

Kommentar: Lite överraskande för oss utifrån har det stormat en del i Peking och nu kommer Jens Gustafsson tvingas jobba utifrån något som känns en aning annorlunda. Kristoffer Khazeni har förutsättningar att bli väldigt sevärd med rätt uppbackning och Jonathan Levi är en klassvärvning. Men känslan är att IFK hade behövt ytterligare spets för att jaga topp 3.

Betyg: 4/10



12. IK Sirius (11)

Behov inför säsongen: Flera namnkunniga profiler har lämnat Sirius, men det behöver nödvändigtvis inte vara alltför negativt när Rydström och Jelecak förmodligen blickar uppåt i tabellen. In: Kennedy Igboananike (Klubblös), Adam Hellborg (Kalmar FF), Jonathan Viscosi (San Antonio FC), Nahom Girmai Netabay (Varbergs BoIS), Simon Gefvert (Karlslunds IF), Hjalmar Ekdal (Hammarby), Laorent Shabani (Malmö FF), Yukiya Sugita (Tractor Sazi) Ut: Ian Sirelius, Linus Nygren (Avslutat karriären), Jesper Arvidsson, Philip Haglund, Christer Gustafsson (IF Brommapojkarna), Abdul Razak (Örgryte IS), Sherko Faiqi (Linköping City), John Junior Igbarumah (Dalkurd FF)

Kommentar: Svårbedömt i det stora hela, men med hyggliga förutsättningar att bygga en god grund. Philip Haglund är ett "Rosenberg-tapp" för Sirius och de behöver hitta såväl hans ledaregenskaper som målskytte någon annanstans. Klart intressant med Igboananike och Sugita tillbaka i allsvenskan.

Betyg: 4/10



11. Malmö FF (2)

Behov inför säsongen: Daniel Andersson har haft Allsvenskans förmodligen knepigaste uppgift; att ersätta kaptenen och ikonen Markus Rosenberg. En rak ersättare i Kiese Thelin är klar, men kan han axla rollen som härförare på topp?

In: Isaac Kiese Thelin (Anderlecht)

Ut: Markus Rosenberg (Avslutat karriären), Franz Brorsson (Esbjerg fB), Patriot Sejdiu (Dalkurd FF), Marko Johansson (Mjällby AIF), Felix Konstandeliasz (Lunds BK), Jakom Tånnander (HJK), Laorent Shabani (IK Sirius), Carlos Strandberg (Al-Hazem FC)

Kommentar: Här finns det väldigt många frågetecken att räta ut under en första säsong utan Markus Rosenberg. Och med en ny, relativt oprövad, tränare som ska implementera ett nytt spelsystem. Det är ingen solklar guldfavorit, om vi vänder blicken bort från kassavalvet för ett ögonblick. Bästa “nyförvärven” är nog ändå de hemvändande lånen Adi Nalic och Anel Ahmedhodzic.

Betyg: 4/10



10. Örebro SK (9)

Behov inför säsongen: Förlängningen med Jake Larsson var otroligt viktig för ÖSK och sänder signaler att klubben ändå vill vara med och aspirera om högre positioner än en niondeplats.

In: Erik Björndahl (Degerfors IF), Robin Book (Varbergs BoIS), Benjamin Hjertstrand (IK Brage), Andreas Skovsgaard (SC Heerenveen), Jake McGuire (Gefle IF), David Seger (Sollentuna FK), Jack Lahne (Amiens SC)

Ut: Mathias Karlsson (GAIS), Viktor Prodell (Ho Chi Minh City FC), Johan Bertilsson (Degerfors IF), Yaser Kasim (Erbil SC), Adam Bark (Motala AIF), Rodin Deprem (Greuther Fürth), Martin Lorentzson (Kvicksunds SK), Isaac Boye (Ljungskile SK), Simon Gustafsson (BK Forward)

Kommentar: Som sagt, att få behålla Jake Larsson betyder oerhört mycket. Även om man tappar Viktor Prodell - som jag hade trott mer på i ÖSK - kryddar man anfallet med talangen Jack Lahne, som ansluter på lån från Amiens.

Betyg: 4/10



9. Djurgården (1)

Behov inför säsongen: Ersättare till Buya Turay när lånet gick ut samt någon som kan axla Danielsons roll som försvarsklippa samt ledargestalt sedan han lämnat för spel i Kina. Med Erik Berg långtidsskadad lär DIF behöva få in åtminstone två mittbackar av kvalitet.

In: Karl Holmberg (IFK Norrköping), Erland Tangvik (Tiller IL), Emmanuel Banda (KV Oostende)

Ut: Buya Turay (Sint-Truiden), Besard Sabovic (Mjällby AIF), Joseph Ceesay (Helsingborgs IF), Hampus Finndell (Dalkurd FF), Johan Andersson (GIF Sundsvall), Adam Bergmark Wiberg (Örgryte IS), Jacob Widell Zetterström (tagit timeout), Marcus Hansson (Klubblös), Dzenis Kozica (Jönköpings Södra), Marcus Danielson (Dalian Professional)

Kommentar: Det blir svårt att återupprepa Marcus Danielsons 2019 och även om Bosse Andersson har cirka 50 nya miljoner att spendera kommer det ta tid innan kaptenens ersättare är på plats. Även om Emir Kujovic fick en flygande start på sin tid i Djurgården är han en annorlunda spelartyp än Buya Turay och presspelet blir nog lidande förutsatt att lagets yttrar inte höjer sig markant. Banda sägs vara en lysande talang och kan tillsammans med Chilufya bli riktigt spännande på sikt.

Betyg: 4/10



Sammanställningen och betygsättningen är gjord av Patrick Ekwall, Mathias Lühr och Oskar Kiisk.