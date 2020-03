Drömbesked: Trav på Betfair Spelbörsen

Betfair Spelbörsen kan fungera som ett helt vanligt spelbolag men kan även liknas vid aktier som man köper och säljer. Är du bra på att förutspå vilken häst som kommer att prestera bättre respektive sämre än förväntningarna så kan du göra fina affärer. Det finns odds på allt emellan himmel och jord så hitta områdena där just du har lite extra expertis och koll. Då det inte finns någon vinstmarginal på själva "bettet" mellan dig och andra kunder får du ofta marknadens högsta odds på Betfair. Kommissionen betalas sedan ENDAST på nettovinsten!

Det traditionella sättet att spela är att spelbolaget sätter ett odds och du spelar på det som lockar dig. Det är deras oddssättning som påverkar hur du kan spela - take it or leave it.

På Betfair Spelbörsen kan du däremot agera bookmaker själv genom att BOKA odds. Du lägger då upp ett odds som de andra Betfairspelarna kan spela på. Det utfall du bokar odds på är således något du INTE vill ska ske.

Exempel: Du tycker att Propulsion är överskattad i sitt lopp. Då kan du boka vinst för Propulsion till (exempelvis) 2.20 i odds. Sedan är det upp till de andra spelarna att spela ditt odds om de istället gillar att gå emot och jobba in en annan vinnare.

Det andra alternativet är att du gör "som vanligt" genom att BACKA en häst du gillar. Detta fungerar utmärkt i loppen samma dag eller vecka. Det är dock även ett väldigt roligt och smart sätt att lägga långtidsspel. I det fallet kan du med fördel kombinera de båda spelsätten: Låt oss säga att du spelar Makethemark som vinnare av Elitloppet till oddset 25.00 och han sedan visar form, dvs blir allt hetare närmare loppet. Då kommer du se oddset krypa allt längre ner och då har du möjlighet att sälja av din risk. Det gör du genom att boka Makethemark till (exempelvis) 10.00 i odds. Då offrar du lite av din vinst men sitter i gengäld helt utan risk att förlora några pengar.

Så…har Du full koll på vilka favoriter som ska hissas (BACKAS) eller dissas (BOKAS)? Bli oddssättare på TRAV redan idag – på Betfair Spelbörsen.

