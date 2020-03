AIK lånar ut talangen igen: "Bra för alla parter"

– Vi har hittat en utlåningslösning som är bra för alla parter, säger AIK:s sportchef Björn Wesström till klubbens hemsida.

Daniel Mushitu fick a-lagskontrakt med AIK vintern 2017, och han blev då den förste spelaren född på 2000-talet som kontrakterats av AIK:s A-lag. Det blev också allsvensk debut senare samma år.

Det har inte blivit så mycket speltid sedan dess, totalt tre allsvenska matcher (en från start). Och han har varit utlånad till samarbetsklubben Vasalund.

Nu blir det ny utlåning. Karlstads BK tar in anfallstalangen fram till sommaren.

– Vi har hittat en utlåningslösning som är bra för alla parter. Vi kommer att följa Daniel via vår scoutingverksamhet och önskar honom och IF Karlstad Fotboll en bra säsong, säger Björn Wesström till AIK:s hemsida.