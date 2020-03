MFF-legenden fick en stroke - "Jättelycklig hur jag kom igenom allt"

Hasse Mattisson var med både när Malmö ramlade ned i superettan och var med och spelade upp laget i allsvenskan i början av 2000-talet. Hans outröttliga mittfältsjobb och trevliga sätt vid sidan av planen gjorde att han blev i det närmaste ikonförklarad hos skåningarna.I september 2019 var han dock med om något otäckt - en stroke.Under en promenad med hunden Larry fungerade inte hans kropp längre.- Vi gick precis där vi brukar gå. Efter några hundra meter funkar inte kroppen längre. Jag blir helt stillastående. Jag tänker ”vad fan är detta”? Jag kan inte gå vidare, för jag vet inte åt vilket håll jag ska gå på, säger Mattisson till Kvällsposten. Han lyckades ta sig hem men om det var med hjälp av Larry som mindes vägen hem eller att han själv klarade av det minns han inte.När han kommit hem och skrivit in pinkoden fel tre gånger på mobiltelefonen ringde hans 17-åriga dotter 112 och en ambulans anlände och körde Mattisson i ilfart till sjukhuset.- Det tog en stund för mig att fatta vad som hände på akuten. När personalen sprang med båren, de ville ha in mig på röntgen så snabbt som möjligt samtidigt som jag fick blodförtunnande, förstod jag allvaret. I efterhand har jag förstått att varje sekund var viktig.Mattisson är noga med att betona att det kan hända vem som helst - det som hände honom.Han är inte någon av riskgrupperna med högt blodtryck eller dåliga blodkärl.- Min första tanke var att detta inte kan drabba mig. Jag tränar inte regelbundet men har en hyfsad grundfysik, säger Mattisson.- Inget stämmer in på mig. Det positiva är att jag fått en ordentlig besiktning av kroppen. Man har konstaterat att jag inte har bekymmer med mina kärl och hjärtat är helt normalt.Efter att ha haft lite problem med talet under en månad när han var sjukskriven har det också rättat till sig och nu känner sig MFF-ikonen bra igen men är också medveten om hur nära det var att det kunnat sluta annorlunda.- Om jag legat kvar och sovit i sängen hade det antagligen slutat på ett helt annat sätt,- Jag är jättelycklig över hur jag kommit igenom allt. Jag är oerhört tacksam. Det är många jag vill tacka. Familjen och alla vänner har hjälpt mig genom en svår tid.