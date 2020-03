Här berättar han om sina känslor för Bajen, om frustrationen att inte få spela matcher - och om viljan att hjälpa till.

Och att ett beslut om ekonomiska aktioner är nära i Bajen.



– Just nu ligger det hos ledningen, säger Rodic till FotbollDirekt.se.

Vladimir Rodic signalerade tidigt att han var beredd att gå ner i lön för att hjälpa Hammarby ekonomiskt under coronakrisen. Hammarbys sportchef Jesper Jansson berättade för FotbollDirekt att Rodic personligen hörde av sig och erbjöd en lönesänkning för egen del.

Nu förklarar Rodic hur tankarna gick.

När han insåg vartåt det började barka med samhällsekonomin så hörde han av sig till Hammarbys ledning, berättar han.

– Jag tycker inte det är någon "big deal" egentligen. Jag läste i tidningarna om läget, kunde knappt tro allt som hänt med viruset, alla följdverkningar det får. Hur allt bara började rasa, företag var nära konkurs och man bara "wow". Flyg, hotell... företag går under på några dagar. Man började förstå vilka konsekvenser det här skulle få för samhället som helhet. Och fotbollsklubbarna är ju i allra högsta grad en del av det.

– Så då fick jag den idén. Jag tog upp det med de andra i laget, vilka åtgärder vi kan ta. Om det är något jag kan göra för att hjälpa klubben så vill jag göra det. Jag har fått så starka känslor för Hammarby, för alla i och runt klubben, och för staden Stockholm. Trots att jag bara varit här i mindre än två år. När jag kom hit hade jag varit runt i många klubbar, man hade knappt stannat längre än ett år i varje klubb. Jag kände att jag ville "settle down", vara någonstans en längre tid. Och nu känner jag ännu mer så, jag känner mig hemma här.

När FotbollDirekt i förra helgen skrev om detta hade ingen klubb ännu gått ut med lönesänkningar eller permitteringar. Nu har en lång rad klubbar gjort just detta, men ännu inte Hammarby.

Vladimir Rodic säger att det är på väg att hända men det yttersta beslutet ligger hos klubbledningen.

– Det är på gång, just nu ligger det hos ledningen. Jag vet inte vad status är just nu, men ni lär få reda på det när det är klart.

Det har varit en frustrerande tid för hela världen de senaste veckorna, så också för Rodic. Efter att kvartsfinalen i Svenska Cupen mot IFK Göteborg sköts upp så har laget förvisso hållit igång bra, men något har saknats.

– För mig personligen... det har bara varit träning, träning, träning nu ett bra tag. Vi har pratat om det i laget och många känner samma sak: Man bara tränar och får inte det här sista testet, som är matchen. Och det är väldigt frustrerande. Vi vill alla bara komma tillbaka så fort som möjligt.

För Hammarby har det nu gått drygt tre veckor sedan senaste matchen, avslutningen i Svenska Cupens gruppspel mot Gif Sundsvall.

För Vladimir Rodic har det gått 149 dagar sedan senaste gången han spelade en match som betydde något (allsvenska avslutningen mot Häcken i november). Han var med i träningsmatcherna på försäsongen, men en skada satte stopp för spel i cupen.

– Ja det är länge sedan nu. Å andra sidan, jag känner mig fit nu och allt känns bra i kroppen. Jag har väl på sätt och vis tjänat på det här, jag och andra skadade spelare har fått tid att ta oss tillbaka och vara helt redo när det väl är dags. Men det känns ändå som en liten grej i det stora sammanhanget, vi vill ju bara att det ska komma igång igen.

– När allting väl börjar så kommer vi alla uppskatta det här så mycket mer; vi spelare, supportrarna, ni journalister... det är väl en bra sak med allt det här, om det finns någon.



Nästan så att man hunnit glömma bort känslan av att gå in på en fullsatt hemmaarena?

– Du, det kommer jag aldrig att glömma. Ingen risk för det alls. Jag har inga som helst problem att hitta tillbaka till den känslan. Att gå in på ett fullsatt nya Söderstadion, det minnet sitter djupt i mig. Däremot kommer jag uppskatta det något enormt när det väl händer igen.



FotbollDirekt kunde i helgen berätta om att Hammarby valt att pausa all lagträning med start i dag måndag.

– Ja, det är veckan ut till att börja med. Sedan vet vi inte, det kommer ett nytt beslut efter det.



Vad är instruktionen nu under den här veckan, bara ligga lågt?

– Ja ungefär så. Henrik Kindlund och Jesper Jansson har gått ut med allmän info om försiktighetsåtgärder, det följer väl egentligen regeringens rekommendationer. Hålla avstånd, inte vara ute bland folk. Vi kommer träna individuellt hemma. Jag kommer försöka rensa huvudet, försöka vara så förberedd som möjligt för när vi får börja spela igen.























