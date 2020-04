SEF-basen: "Intressant förslag"

Det är i podden “FotbollDirekt: Vad är det som händer?” som Kristof Vogel menar att åtminstone fem allsvenska klubbar “ligger pyrt till” i sviterna av coronakrisen.

Han lanserar då en solidaritetsidé, som bygger på utbetalningarna från tv-rättighetsinnehavaren Discovery. Sammanlagt ska SEF-klubbarna få 600 miljoner kronor utbetalade från Discovery och spelsponsorn Unibet under 2020.

– Ett sätt att kunna ordna det här i Sverige, TV-pengarna betalas ut med start i mars och sen varannan månad, som jag förstår det. Vissa klubbar behöver ju inte pengarna på en gång, till exempel Malmö FF, Häcken och Djurgården kanske kan vänta till tredje kvartalet med sin utbetalning, säger Vogel i podden.

Nu kommer reaktioner på expertens förslag.

– Intressant förslag, men inte på agendan nu. Det är samtliga klubbars pengar, SEF kan inte ändra på hur de betalas ut på egen hand... Det måste klubbarna besluta, säger Mats Enquist.

– Och vilka klubbar som är "fattigast" är kanske ingen bra måttstock, då bör man nog i stället prata om de klubbar som får akuta likviditetsproblem, och det kan drabba stor som liten.

Men det är upp till klubbarna att komma överens isåfall, då skulle det vara genomförbart?

– Ja, klubbarna bestämmer, säger Enquist.

En av klubbarna som Kristof Vogel menar har råd att vara solidarisk och generös är mästarna Djurgårdens IF. Vd Henrik Berggren säger:

– Jag har svårt att kommentera det här mer än att det är självklart att vi måste vara solidariska. Det här är någonting vi i så fall måste diskutera med SEF men jag ser nog att en sådan lösning ligger ganska långt bort.

– Det är jättesvårt.

Berggren fortsätter:

– Att vara solidarisk är helt självklart. Och det tycker jag att vi är. Vi byter redan information och jag måste betona att det finns en otrolig hjälpsamhet med klubbarna och överhuvudtaget en transparens.

Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson har sagt så här i podden “FotbollDirekt: Vad är det som händer?”:

– Det är jättetråkigt de problem som finns. Det är klart man känner för de andra klubbarna även om vi är konkurrenter på plan. Vi har en god gemenskap i svensk fotboll och det är klart att man vill varandra väl. Det är tråkig process och jag hoppas att vi ska kunna komma okej ur det.

Skulle man kunna hjälpa varandra beroende på hur man står ekonomiskt? Till exempel att de rika klubbarna väntar på sin del när TV-pengarna ska fördelas.

– Det kanske inte föregår sånt i svensk fotboll men generellt så sett så hjälps vi åt i olika diskussioner och det är klart att vi försöker hjälpas åt i svensk fotboll.

En av klubbarna som är utsatt ekonomiskt just nu är Kalmar FF.

Klubbchefen Lucas Nilsson är dock noga med att poängtera att man inte kommer be om pengar:

– Det är väl lite upp till föreningarna själva hur man vill göra. Vi efterfrågar inte hjälp från någon annan klubb på det viset utan vi ska försöka klara det här på egen hand med de medel vi får. Det är en fin solidarisk tanke att de rika ger till de fattiga men sedan måste man ha förståelse för att alla klubbar har olika förutsättningar. Upplever du att det finns en samarbetsvilja hos de rikare klubbarna?

– Jag tycker dialogen är väldigt bra och att det finns en förståelse för att varje klubb har sina egna unika problem och att man försöker dela med sig av sina erfarenheter till varandra. SEF fungerar jättebra på det sättet, säger Lucas Nilsson.

