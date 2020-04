Hammarby följer strömmen – permitterar spelare och ledare

– Vi har naturligtvis följt utvecklingen kring coronaviruset och ser att det här kommer att ge tydliga ekonomiska konsekvenser för oss, säger Hammarby Fotbolls vd Henrik Kindlund.

Under veckan har majoriteten av Sveriges elitfotbollsklubbar valt att permittera sin personal. Nu gör Hammarby likadant och beslutet gäller samtlig personal, inklusive spelare och ledare i herrarnas A-lag.

– Vi har naturligtvis följt utvecklingen kring coronaviruset och ser att det här kommer att ge tydliga ekonomiska konsekvenser för oss. Det är för tidigt att dra några exakta slutsatser kring hur mycket det här kommer att påverka oss ekonomiskt, men verksamheten är i princip satt på paus nu och då anpassar vi vår organisation efter det läget, säger Hammarby Fotbolls vd Henrik Kindlund, till föreningens hemsida.

Kindlund berättar också att föreningen har kontroll över kassaflödet fram till sommaren även om den ekonomiska situationen är tuff till följd av coronakrisen.

– Just nu har vi kontroll på kassaflödet fram till i sommar, även om det är tufft på grund av de uteblivna publikintäkterna så ser det ändå okej ut. Vi får stort stöd av våra supportrar och sponsorer vilket är väldigt positivt. Sedan har också spelarna i herrarnas A-lag gått med på att avstå runt 50 procent av sina löneutbetalningar fram till sommaren vilket också hjälper oss rejält när det gäller kassaflödet. De pengarna som spelarna avstår under våren kommer vi att betala ut senare under sommaren, säger Kindlund och fortsätter:

– Som vi sagt tidigare är det ett tufft läge för alla i samhället, både för individer och organisationer. Vi kämpar på och hoppas att situationen förbättras och att vi kan komma igång och spela matcher med publik under sommaren.