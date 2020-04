Familjens vackra gest till AIK - köpte för över en halv miljon kronor

189 100 kronor gånger tre. Alltså 567 300 kronor totalt.

Ja, så mycket valde familjen Söderberg att köpa på sig säsongskort för på Friends arena. Och inte vilka säsongskort som helst, utan det omtalade "Evighetskortet" som AIK lanserade inför säsongen 2019. Fram tills nu hade endast en person investerat i ett sådant säsongskort.

Men på söndagen gick AIK ut med att man sålt hela tre kort till. Köpare är familjen Söderberg, vars söner Markus och Andreas vuxit upp i Skåne större delen av sitt liv.

– Farfar var faktiskt djurgårdare, men pappa tyckte inte alls att det kändes rätt och han började följa Gnaget när han var liten istället. Och tur var väl det. För pappa har det mestadels varit ishockeyn som har legat varmast om hjärtat medan det är fotbollen som gäller för oss bröder. Vi kommer från Stockholm, men flyttade ner till Skåne och att växa upp som gnagare i Skåne kan ju tyckas lite kämpigt. Men det fick bli att vi under uppväxten åkte på närliggande bortamatcher och följde resten på TV. Så fort man kunde tajma Stockholmsbesök och hemmamatcher var det ju fantastiskt, men nu är vi hemma i huvudstaden igen, säger bröderna på klubbens webbsajt.

Pappa Jan och Andreas har varit säsongskortsägare i fem års tid medan Markus haft sitt i tio år. Familjen har varit med klubben i vått och torrt och kände sig manade att stötta AIK nu när coronakrisen gett ett stort inkomstbortfall.

– Som du säger så har vi alla ett stort AIK-hjärta. Föreningen har ju under alla ens år gett en själv mängder med känslor. Alltifrån glädje, sorg, spänning och desperation. Från de självklara topparna i de senaste två SM-gulden till kanske de djupaste mörker som under 2004 eller 2010 så är det känslor man aldrig fått uppleva om inte AIK fanns. Så vi har funderat på olika sätt för att kunna ge tillbaka till klubben. Exempelvis så skänkte vi ett antal ungdomsårskort till en ungdomsgård under något år. Men vi kände att köpa Evighetskort till oss alla tre var såväl symboliskt för oss som mest fördelaktigt för AIK Fotboll.

Bröderna ser fram emot en spännande säsong, när den nu börjar, och tror att AIK-publiken kommer att få glädjas under året.

– Det känns lite som en “nu jävlar-stämning” i laget. Vi har en hel del unga spelare som kommer att vara riktigt spännande att följa och sen finns en del klasspelare som kan leverera direkt. Vi tror fullt ut på att Rikard och teamet kommer få ihop de sista pusselbitarna. Om de får det så kan det nya spelsystemet vara lika framgångsrikt som vårt system 2018 om inte bättre. Väldigt spännande minst sagt.