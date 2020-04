"Det är provocerande"

Många ser oroligt på om allsvenskan ska kunna gå igång med publik i juni som planen är lagd. Särskilt efter att reglerna skärpts om offentliga evenemang där det i dagsläget är sagt 50 personer som maxantal i kampen mot att stoppa spridningen av coronaviruset.





För att rädda den svenska säsongen så börjar allt fler snegla mot att en omläggning av säsongen till höst-vår är den bästa lösningen för svensk fotboll. I en stor enkät på FotbollDirekt har representanter från åtta av 16 klubbar sagt sig vara positiva till att ge det en chans redan nu. Sex klubbar är emot förslaget och två velar i frågan.





Ordföranden för Svensk Elitfotboll, Lars-Christer Olsson, är bekymrad över att allt fler ser en totalomläggning av det allsvenska spelschemat som en lösning på hur säsongen ska gå ihop.

– Att det är exakt rätt tillfälle att testa det på tycker jag absolut är felaktigt. Det är till och med lite provocerande, faktiskt. Det gör man inte i en kris, utan man behandlar frågan på ett korrekt sätt med hela fotbollssverige, inte bara några enskilda röster som tycker det kul att föra fram sin uppfattning, säger han till FotbollDirekt.se.





Frågan är på inget sätt ny, menar Olsson.



– Dessutom kräver det beslutet hela fotbollssverige, det är inte klubbarna i SEF som kommer överens och så gör man en sån förändring. Det är en genomgripande förändring i den svenska fotbollspyramiden, och det kräver mer än en anteckning på en servett. – Sen är det en fråga som dyker upp ungefär vart femte år. Hittills så har det inte funnits något majoritet för att ta ett sådant beslut. Även om diskussionen varje gång blir lika intensiv.





Är du förvånad över att så många vill genomföra förändringen?

– Jag är inte överraskad, jag tycker bara det är lite optimistiskt. Jag är inte säker på att det ens skulle finnas en majoritet i SEF. Den var uppe för inte så länge sedan och då var det ingen som ville driva frågan.







– Den största frågan är hur det ska samordnas med all annan svensk fotboll? Den stora majoriteten av svensk fotboll kan inte spela på vintersäsong på grund av klimatet. Att alla klubbar inom SEF - och särskilt lägre ned i divisionerna - inte har tillgång till konstgräs på sin matcharena är inget som löses på bara ett par månaders tid, menar Olsson.



Han anser att en annan fördel med att behålla nuvarande system är att det skulle bli svårare för svenska klubbar att kvala in till Europa om de inte längre var mitt uppe i tävlingssäsong.

– Många av de som vill byta till höst-vår säger att man är bättre förberedd när man ska in i de internationella tävlingarna. Andra säger att vi som har en sån ranking i förhållande till andra länder i Europa, att vi har en fördel att vi är i mitten av säsongen när vi ska kvala in. Det hade vi inte haft annars, säger han och fortsätter:

– En del hävdar att man skulle var bättre förberedd om man gick vidare från gruppen (i Europaspelet) till knock out- omgångarna. Det är möjligen korrekt, men det har vi försökt rätta till genom att lägga de första omgångarna av Svenska cupen som förberedelser till starten på allsvenskan. Så där får man tävlingsmatcher i det sammanhanget, säger Lars-Christer Olsson till FotbollDirekt.se.