JUST NU: Öppnar för tre transferfönster

Fifa överväger ett tredje transferfönster till följd av coronakrisen.

Det menar James Kitching, chef för förbundets tillsynsorgan.

– Det man skulle kunna se i den här krisen är att förbunden öppnar ett extra tredje transferfönster, säger han till tyska tv-kanalen ARD enligt TT.

I princip all internationell fotboll är uppskjuten för tillfället vilket skapar många frågetecken för världens fotbollsförbund att reda ut. Ett sådant har varit frågan om ett tredje transferfönster – något som nu kan bli verklighet enligt James Kitching.



Under vilket period ett tredje transferfönster skulle infalla är ännu inte bestämt men tanken är att det i sådana fall skulle vara öppet i två veckor. Som regelverket ser ut nu får är fönstret öppet 16 veckor per år, 12 veckor efter avslutad säsong och 4 veckor under pågående säsong.

James Kitching menar att Fifa, vid införandet av ett tredje transferfönster, inte vill utöka antalet veckor utan i sådana fall korta ner någon av de befintliga.



– Vi kan hantera det här flexibelt så att vi inte överskrider dessa 16 veckor, säger Kitching till ARD enligt TT.