Engelsmannen kritiserar "nya" ÖFK: "Tappade sin identitet"

Den 27-årige anfallaren skrev på för ÖFK - då i division 1 Norra - 2012.

Han blev klubben trogen fram tills efter förra säsongen. I samband med SvFF:s beslut att tvångsdegradera klubben (vilket senare blev ogillat i nästa instans) så valde Hopcutt att lämna jämtarna.

– Jag älskade mina åtta år i Östersund. Det har varit en bergochdalbana fylld med toppar och dalar, men topparna slår definitivt ut dalarna. Jag var delaktig i ett fantastiskt lag med fantastiska spelare. Framför allt hade vi otroliga år under Graham Potter då vi uppnådde mycket, säger han till Fotbollskanalen.

– Europa League-resan (2017-18) var fantastisk för alla som var med på den - och det motiverar dig att få vara med om det igen när du väl har varit med om det. Därefter hade klubben problem både på och utanför planen och det var mycket negativt. Det är varken kul att se på eller roligt att höra om, men förhoppningsvis kan de komma tillbaka och börja blicka framåt igen.

Utan Potter kände Hopcutt att saker och ting i klubben förändrades till det sämre.

– Det var rätt tidpunkt för mig att lämna och testa något nytt. Flera spelare hade lämnat året innan och när Graham lämnade var det en stor förlust för mig personligen. Vi hade ett unikt sätt att spela på och det sättet vi spelade på under Grahams ledning passade mig perfekt. Jag tycker att Östersund tappade sin identitet under mitt sista år i klubben och sättet på hur vi spelade förändrades under den nye tränaren. Det var då jag kände att jag måste ta mig vidare.

Klubblöse Hopcutt berättar att målet är att spela i Sverige eller Norge och att han var nära att skriva på för Häcken, men att de till slut inte kunde komma överens om kontraktsdetaljerna.