Lösningen - får ingen lön förrän fotbollen är igång

Johan Blomberg återvände till svensk fotboll i fjol efter en sejour i Colorado i MLS. Sundsvall lånade Blomberg, som tidigare spelat allsvenskt för Halmstad och AIK. Under vintern har Blomberg tränat med AIK, men det blir inget kontrakt där. Istället meddelade Gif Sundsvall idag att man värvat den kontraktslöse mittfältaren, ett tvåårskontrakt.Ett tungt meriterat namn i superettansammanhanget, där nu Sundsvall börjar om i år. Och det mitt under coronakrisen. Men det hela är försvarbart ekonomiskt, säger sportchefen Urban Hagblom.– Vi är den senaste klubben Johan tillhörde, så det är en förlängning kan man säga. Det har varit lite till och från under vintern där Johan har funderat, han är socialt rotad i Stockholm och har hållit igång med AIK. Men vi har försökt hela tiden efter förra säsongen. Nu har han landat i ett beslut och det är vi väldigt glada för, säger Hagblom.– Och det här kommer inte påverka oss ekonomiskt innan seriestart. Det är en bra lösning för Gif ekonomiskt.– Så kan du tolka det ja.Sundsvall har brottats med ekonomiska problem länge, men den här lösningen var genomförbar nu - och det kanske inte var rimligt tidigare.– Det gäller att vara kreativ utifrån de förutsättningarna man har. Det som är skillnaden nu mot för tidigare är att det finns en oerhörd respekt för situationen i Sverige, från klubbarna men också från spelarnas sida. Spelarna är oerhört medvetna och hjälpsamma, alla vet hur mycket ekonomin styr och alla förstår att vi måste se till att hjälpas åt för att klara det här.

Sportsligt är det en blytung värvning för Sundsvall, som fått börja om med en yngre trupp i år:

– Det är oerhört viktigt utifrån hur vi jobbat på att få rätt balans i truppen. Vi gör en nystart i och med att vi har en ganska ung trupp så har vi velat få in rutinen vi får med Johan. Han blir en tillgång i flera positioner men framför allt i en spetsposition som han hade förra säsongen.



– Men också att han blir väldigt viktig vid sidan av planen som ett föredöme för de yngre spelarna. Det här var sista pusselbiten för oss, vi är väldigt nöjda nu, avslutar Urban Hagblom.





🎧 PODD: FotbollDirekt - Vad är det som händer?

En daglig informationskanal åt alla supportrar och övriga intresserade som söker sanningar kring statusen av ligan och favoritlagen under det ovälkomna uppehållet.



Du hittar podden här: ►FotbollDirekt ►iTunes ►Acast ►Spotify