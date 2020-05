Uppgifter: Spricka i MFF - stjärnan i konflikt med Tomasson

Uppgifterna gör gällande att Rasmus Bengtsson och Jon Dahl Tomasson har varit i konflikt en längre tid - vid flera tillfällen på MFF:s stängda träningar under coronakrisen så ska det ha varit stormigt, där Bengtsson bland annat ska ha lämnat en träning i vredesmod. Detta under en internmatch där han tacklat ned Anders Christiansen.

Mittbacken ska därefter ha lämnat planen, direkt till omklädningsrummet och stuckit hem utan ett ord. Tomasson ska ha sökt Bengtsson efter detta. Det hela hände enligt Sportbladet på sista träningen i mars innan spelarna gick på semester, och tränaren sökte därför Bengtsson utan resultat.

Vidare ska Romain Gall ha vägrat åka på en U21-match då var uttagen som högerback. Något han senare fick be om ursäkt för. Gall har nu lämnat på lån till norska Stabaek. Han berättade nyligen för FotbollDirekt om sin situation under Tomasson: – Det hände en del saker under försäsongen som gjorde att jag kände att det är dags för mig att gå vidare. Jag var helt enkelt inte särskilt involverad i tränarens planer och jag fick signaler om att de inte ville ha mig här, sade Gall till FD tidigare i veckan.

När Sportbladet pratar med Rasmus Bengtsson och Jon Dahl Tomasson så försöker de bägge tona ned det hela. Bengtsson säger att relationen med Tomasson är "okej". Kring uppgifterna svarar han:

– Den infon får du ta med honom i så fall. Jag har inga problem utan jag kör på och längtar efter att matcherna ska gå i gång. Det är inget jag vill kommentera, säger Bengtsson till Sportbladet.

Men du dementerar inget?

– Om du hört något är det bättre att du tar det med Jon. Det är han som bestämmer. Jag har inga problem, jag kör på.

Tomasson kommenterar det hela så här för Sportbladet:

– I en professionell organisation som vi är så går man över gränsen ibland. Då får man ta konsekvensen av det och så går man vidare.

Hur är din relation med Bengtsson i dag?

– Fin. Det du refererar till är något som ligger långt bak i tiden. Det är gamla nyheter, säger han med ett leende.

Så det är inga konstigheter?

– Sånt här sker dagligen i klubbar runt om i Europa. Så nej, över huvud taget inte.