"Vill bara Toivonen kommer han att göra mycket nytta"

Ola Toivonen till Malmö FF. Är han en frälsare? Asamoah Gyan snackas det om i Göteborg och Daniel Anderssons agerande kring "bråket". Här svarar FotbollDirekts krönikör på fem frågor kring aktuella händelser.

Ola Toivonen uppges vara muntligt överens med Malmö FF. Vad skulle det betyda för MFF att få loss honom. Fullvärdig ersättare till Rosenberg?

- De återstår att se. Personligen håller jag Toivonen som en av våra mest underskattade landslagsmän de senaste åren. Vill han bara och är i fysisk form så kommer han göra mycket nytta. Sen återstår att se om Malmö behåller Isaac Kiese Thelin på lång sikt och om Toivonen då är tänkt som eventuell 10:a? Eller om han ska IKT:s position? Uppenbart är att Jon Dahl Tomasson vill ha in offensiv kraft, jag tror inte han är helt nöjd med det han har idag.

Konflikten mellan Bengtsson och Tomasson verkar vara en känslig "puck" hos MFF. Är det den hårda pressen efter två missade SM-guld som gör det extra känsligt?

- Det är svårt att veta exakt vad som har hänt, men sett till Rasmus Bengtssons svar till Aftonbladet så hade åtminstone NÅGOT hänt. Sportchefen Daniel Andersson menar att journalisten (Johan Flinck) skulle ha hittat på allting och jag har bara så svårt att förstå varför någon ens skulle komma på tanken att fabulera ihop att Bengtsson lämnat träningar två gånger i vredesmod? Och då borde rimligen Bengtsson eller Tomasson dementerat allting, vilket de inte gjorde. Sen vet vi att Bengtsson visat prov på sånt här humör förut och det kanske inte är konstigare än att spelare blir förbannade då och då, inte minst de äldre under en tid då inga matcher har spelats. Men det är inte ointressant för någon att berätta ATT det har hänt, sen får alla göra sin egen bedömning av värdet i handlingarna.

Tätt spelschema i allsvenskan lär göra att klubbarna tar chansen att lufta talanger i vissa matcher. Flera klubbar har numera gott fungerande akademier. Är dessa spelare som kommer därifrån mogna för allsvenskt spel som du ser det?

- Ibland är de det, ibland inte. Det finns så mycket som spelar in när akademispelare tas in. Sällan så bra när det är panikåtgärder, bättre när någon matchas in i redan fungerande lag. I slutändan är det upp till varje individ.

Asamoah Gyan placeras i IFK Göteborg enligt GT. Hur kittlande är med namn av denna typ i en serie som allsvenskan?

- Jag vet inte om det är så kittlande med Gyan. Det var ett tag sen som "trean" var talk of the town, närmare bestämt tio år sen (VM i Sydafrika). Nu är han 34 år och röjt lite i arabländerna. Jag har svårt att se att det är en spelare som IFK Göteborg ska lägga några pengar på.

IFK Göteborg verkar annars upprusta genom nytt transferkapital. Är det början på en ny storhetstid som klubben håller på att bygga?

- Det är spännande att IFK sakta men säkert börjar få ordning på grejerna. Det KAN bli bra, de har en grund och ett varumärke. Men vi saktar ned lite i backarna, va? De senaste åren har Blåvitt varit väldigt långt från en storhetstid och det är inget man bygger på en säsong eller två.