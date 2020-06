Svenska cupen lagd på is - först då kommer ett beslut

Den allsvenska premiären är spikad till den 14 juni. Svenska cupen har däremot hamnat i skymundan.

I dag står det klart för FotbollDirekt att ett beslut om speldatum kan komma tidigast efter ett Uefamöte den 17 juni.



I förra veckan lottades allsvenskan om i det att klartecken kom från myndighetshåll om allsvensk premiär den 14 juni.

Det ursprungliga schemat gick i papperskorgen för att möta en mer lokal start och en överhuvudtaget långt mycket mer komprimerad säsong.

SvFF och SEF kunde snabbt visa upp de tre första omgångarna och i nuläget ligger samtliga premiäromgångens matcher under söndagen den 14 juni men där enligt nya uppgifter i dag några matcher kommer att fördelas till måndagen.

Om svenska cupen har det däremot varit tyst och målsättningen om både kvarts- och semifinaler innan allsvensk premiär har ju för länge sedan spruckit, liksom förhoppningen om att få in i alla fall kvartsfinaler innan seriestart.

Nu står det klart att SvFF och SEF lagt cupen på is fram till ett exekutiv möte som Uefa planerar att hålla den 17 juni. Med det täta schema som väntar, samt osäkerhet kring hur den internationella säsongen kommer att se ut så anser svensk fotboll att det aktuella mötet måste inväntas innan cupdatum kan sättas.



Vidare så står det även klart att några fler allsvenska omgångar än de tre som är officiella inte kommer att presenteras förrän efter det där Uefamötet.



Preliminärt så är i nuläget alla 30 omgångar lottade, men hålls alltså inne i väntan på en klarare bild från Uefa och maximal synk, innan 100 procent av den allsvenska lottningen släpps till omvärlden.



Samtidigt är frågan inför det som närmast väntar efter den tredje omgången, hur lokalt anpassade dessa matcher kan vara. Bilden är sedan tidigare den att den begränsningen är svår över mer än ett par-tre omgångar.

Så här ser den första allsvenska omgången ut match för match:



Omgång 1:

IK Sirius – Djurgårdens IF, Hammarby IF – Östersunds FK, IFK Norrköping – Kalmar FF, IFK Göteborg – IF Elfsborg, Falkenbergs FF – BK Häcken, Örebro SK – AIK, Helsingborgs IF – Varbergs BoIS, Malmö FF – Mjällby AIF.