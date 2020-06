Räddningen för AIK - "2019 hade vi förlorat 53,5 miljoner kronor"

Hammarby visade nyligen upp en kampanj, där över 8300 årskortsköpare lovade att avstå ekonomiska krav. Detta värt en bit över 20 miljoner kronor.

Nu är AIK med ett liknande grepp och det handlar om enorma pengar även för AIK.

- Det handlar förstås om stora pengar. Skulle Coronapandemin skett 2019, då vi hade fått spela en hel säsong utan publik, då hade vi riskerat att förlora 53,5 miljoner kronor i publik och årskortsintäkter.

Det råder en hård ekonomisk verklighet runt om i fotbollssverige i rådande läge med samhällskris. Klubbarna hanterar situationen på olika sätt för att minimera den ekonomiska skadan så mycket det bara går.

AIK var som exempelvis det första laget att gå ut och ge besked kring hur laget kommer att agera under pandemin genom att slå fast att inte tillåta publik på sina hemmamatcher förrän alla har möjlighet att gå och se lagets matcher.

- Övervägande positivt. De allra flesta AIK:are förstår komplexiteten i att selektera ut vilka som ska få se matcherna och vilka som ska få stanna hemma. Vi uppfattade aldrig idén med att ha en begränsad publikmängd som särskilt görbar, säger AIKs vice klubbdirektör Fredrik Söderberg till FotbollDirekt på frågan om hur det beslutet tagits emot av AIK:s supportrar.

Hammarby har samtidigt sedan en tid tillbaka en kampanj där man som årskortsinnehavare kan registrera sig för att avstå ekonomiska krav på Hammarby vid en hel säsong med tomma läktare.

AIK har en liknande apparat på gång.

- Ja, vi arbetar med att lansera en smakfull och tydlig lösning där vi både ödmjukt kan förklara för våra årskortsinnehavare hur de kan bidra genom att avstå återbetalning, vilken effekt det får samt hur vi kan visa upp någon form av resultat till våra supportrar, säger Fredrik Söderberg.

Hur har respons och stöd hittills varit från era årskortsinnehavare?

- Det har varit en enorm förståelse från AIK:are efter att vi kommunicerade vår vädjan om hjälp att avstå återbetalning för årskorten. Solidariteten och lojaliteten som våra supportrar har visat upp genomgående sedan coronapandemins utbrott överträffar alla förväntningar. Vi är rätt tagna faktiskt.

- Med hänvisning till hur responsen hittills varit är vår förhoppning att återbetalningen blir marginell, men det är naturligtvis ingenting vi tar för givet. Varje supporter som väljer att avstå återbetalning ska ses som en vinst för AIK Fotboll. Hittills är det knappt någon som hört av sig om att de önskar återbetalning, däremot har vi sålt en del nya årskort sedan vi gick ut med vår kommunikation.



Det står stora stora pengar på spel. Under onsdagen kunde FotbollDirekt redogöra för hur Hammarbys 8 300 årskortsinnehavare som är värt att avstå ekonomiska krav, hur det är värt över 20 miljoner kronor. Hammarby har tidigare deklarerat att publikintäkter är den enskilt största intäktsposten.

AIKs nye vice klubbdirektör Fredrik Söderberg ger här en tung och tydlig indikation om vad AIK skulle riskera vid uteblivet stöd från sin publik.

- AIK Fotbolls elitverksamhet bedrivs ju som ett börsnoterat bolag så för aktuella siffror får jag hänvisa till framtida finansiella rapporter. Däremot kan vi enkelt jämföra med fjolårets intäkter. Skulle coronapandemin skett 2019, och vi hade fått spela en hel säsong utan publik, hade vi förlorat 30 miljoner kronor i publikintäkter. Årskortsintäkterna landade ifjol på 23,5 miljoner kronor, vilket då motsvarar 12% av vår totala omsättning. Totalt stod publikintäkterna inklusive matchdagsförsäljning av souvenirer och premiumförsäljning för nära 40% av vår omsättning så man förstår hur viktigt det är för oss att få behålla de pengar vi fått för årskorten.

Er kampanj kommer även gå ut på att kompensera årskortsinnehavare som är beredda att avstå ekonomiska krav. Berätta.

- Vi erbjuder 15% rabatt på kommande säsongs årskort samt en exklusiv souvenir. Som supporter kan du också välja att helt avstå från kompensation vilket en del framfört att de önskar göra.

Hur pass lättar det här totalt sett på det hårda ekonomiska tryck som alla allsvenska klubbar lever under just nu?

- Det lättar ju en hel del, framför allt för vår likviditet under hösten. Vi har ju idag ingen aning om hur länge matchspel utan publik kommer att pågå och det är ovissheten som gör det besvärligt att planera Vår tid behöver gå till att försöka skapa alternativa intäkter och minska våra kostnader. Skulle vi då dessutom ha förlorade årskortsintäkter att behöva jaga in hade situationen varit avsevärt mer besvärlig. Det går inte att nog understryka betydelsen av AIK:ares lojalitet och solidaritet i den här frågan samtidigt som vi har en stor respekt för att pandemin drabbar människor både hälsomässigt och ekonomiskt. Vi står ödmjuka inför våra supportrars stöd.

OLA GUSTAVSSON

MATS JONSSON