Dags för omstart av Premier League

Liverpool har i praktiken redan säkrat titeln

Vad hände med Manchester City?

Slaget om Europaplatserna

Men Arsenal och Tottenham?

Spännande bottenstrid

Så följer du Premier League

Förra säsongen blev en riktig rysare av Premier League. Det var stor spänning under våren - skulle det bli Liverpool eller Manchester city som skulle ta hem titeln? Det blev till sist Manchester city trots att Liverpool hade ett riktigt bra utgångsläge efter juluppehållet. Liverpool fick trösta sig med en Champions League-titel , vilket inte är fy skam det heller. Men det gnagde nog i många Liverpool-supportrar efter ytterligare ett snöplig titeltapp. Denna säsong har det varit ett helt annat tonläge hos Liverpool. Man har toppat serien från den första omgången och inte tappat ledningen en enda gång. Faktum är att Liverpool var snudd på obesegrade långt in på våren (förutom den snöpliga 3-0-förlusten mot Watford) precis innan coronakrisen satte stopp för säsongen. Många befarade att Liverpool skulle återigen tappa titeln, denna gång på grund av corona. Men nu är det klart att Premier League kommer att dra igång igen den 17 juni, Många Liverpool-supportrar drog nog en suck av lättnad. Liverpool har dock ännu inte säkrat ligatiteln trots sin imponerande svit. Sex poäng till krävs men med de 9-10 omgångar kvar så är det mer av akademisk art. Alla är överens om att Liverpool kommer att ta hem titeln och visst vore det väl ändå rättvist?Manchester City tog som sagt hem titeln i fjol och det var långt ifrån någon skräll. Pep Guardiolas mannar tog hem titeln i överlägsen stil 2017/18 och spräckte då 100-poängsvallen . Och många trodde de skulle promenera hem titeln i fjol. Manchester City var klara titelkandidater även denna säsong och spelbolagen gav låga odds att de återigen skulle snuva Liverpool på titeln. Men så blev det inte denna säsong. City har haft problem med skador samtidigt som vissa resultat inte gått deras väg, matcher som de borde gjort bättre ifrån sig i. Framförallt är det skador defensivt som ställt till det för Manchesterklubben.Att Liverpool skulle ta hem titeln denna säsong har många räknat in sedan länge. Och att Manchester city skulle ta hem en Champions League-plats har det också inte varit något tvivel om. Dock ska vi lägga in en brasklapp att City kan förlora sin plats på grund av sanktioner från UEFA , detta är dock ännu inte klart och mycket kan hända i den historien. Det som är kvar är därmed två åtråvärda Champions League-platser som de övriga topplagen kommer gå över eld för att få tag på. På tal om topplag så är också detta en säsong där de traditionella topplagen inte presterat som förväntat. Inför omstarten är det Leicester, Chelsea och Manchester United som är de främsta kandidaterna. Värt att nämna är att Leicester varit en riktig överraskning denna säsong och pressat City på andraplatsen i ligan. De ligger också likt City riktigt bra till med sina 53 poäng, bara fyra efter City. Frågan är dock om de håller hela vägen. Fem poäng efter Leicester hittar vi Chelsea på 48 poäng och United på 48 poäng. Outsiders är Wolverhampton Wanderers och Sheffield United på 43 poäng. Där framförallt Sheffield är ett annat skrällgäng denna säsongen. Mycket kan fortfarande hända på de 9-10 omgångar som återstår i kampen om Europaplatserna, det vet vis sedan förra säsongen där flera av de större lagen tappade i slutskedet av säsongen.De två rivalerna i norra London vill nog helst bara glömma den här säsongen. CL-platserna känns otroligt långt borta. Båda har bytt managers mitt i säsongen vilket är talande för turbulensen i klubbarna. Arsenal har helt klart ett bättre läge rent formmässigt trots att man ligger ett poäng efter Tottenham. Samtidigt som Tottenham har en viss Jose Mourinho som inte lär vara nöjd med det mesta i klubben just nu. Vi skulle satsa mer på Arsenal än Tottenham att ta sig upp på en Europaplats.Bottenstriden kommer denna säsong att bjuda på dramatik. Norwich är redan avkapade i botten men därefter har vi fem klubbar som ska kämpa sig kvar i form av Brighton, West Ham, Bournemouth, Aston Villa och Watford. Ett riktigt getingbo. I vår bok så kan vad som helst hända i denna bottenstrid. Vi håller dock Watford lite över de andra lagen med tanke på att det finns mycket spetskompetens men inget verkar funka för dem denna säsong. Mer än så vågar vi nästan inte säga. Med sina 25 poäng har dock Aston Villa ett prekärt läget och det gäller nu att ta tre poäng i omstarten mot Sheffield United.Världens populäraste fotbollsliga kan du följa på många sätt. Matcherna ser du antingen via Viasats TV-kanaler eller streamat på Viaplay . En glädjande nyhet är att alla de kvarvarande matcherna kommer att sändas live, istället för bara ett fåtal som det varit tidigare under säsongen på grund av rättighetsskäl. Gillar du att spela på matcherna erbjuder givetvis alla licensierade spelbolag odds till dessa - du hittar massvis med info samt resultat, tabell, spelschema och mer därtill på oddsonline.se . Vill du diskutera ditt favoritlag är det alltid bäst att göra det på Svenskafans.com - med nyheter och forum för alla klubbar i Premier League.