Nej, Tomasson ingen romantiker: ''Handlar om överfallsfotboll''

Malmö FF går mot allsvensk premiär och Svenska Fans MFF-redaktion har klart med en ny lista. Bland annat handlar den om Jon Dahl Tomassons fotbollsfilosofi.

- Han sade bland annat att det var omöjligt att hålla alla nöjda, att han inte var någon romantiker men att fotboll ändå nånstans handlar om entertainment, och om att vi ska dominera med och utan boll



Veckans ''Sex och jävligt offside'' på Svenska Fans har publicerats och punkterna handlar denna gång om Ola Toivonen, premiären, Dplay-abbonemang, kaptenen, Anders Andersson, Jon Dahl Tomasson och Niclas Carlnén som imponerar på Himmelrikets redaktion.

Det är många rubriker i omlopp om Malmö just nu och stegringen har onekligen kommit lagom till helgens allsvenska premiär.

I centrum för detta: Ola Toivonen. Förstås.

Ett av de största allsvenska hemvändarnamnen över hela 2000-talet.

''Den klart lysande stjärnan under de i övrigt tämligen magra åren 2007 och 2008 finns självklart med på dagens lista. Och då inte bara för att den 64-faldige landslagsmannen Ola Toivonen sannolikt har flera högklassiga säsonger framför sig, utan också för det blotta faktum att vi gör en värvning. Det rör sig på fotbollsfronten. Något fotbollsnormalt händer''.



Kring hur Malmö FF rent sportsligt kommer att se ut i söndagens möte med Mjällby återstår ju ännu så länge att se i vad som beskrivs se ut som en lurig första match. Kom i håg att nykomlingen faktiskt såg till att skicka ut Djurgården ur svenska cupen.

Lägg där till hur det är ställt med harmonin efter tidigare tidningsuppgifter om gnissel mellan tränare Jon Dahl Tomasson och vissa av spelarna, bland andra Rasmus Bengtsson - en bra start ser med andra ord extra viktig ut för den forne danske världsspelaren som uttryckte sig så här nyligen på ett medlemsmöte.



''Jon Dahl Tomasson sade bland annat att det var omöjligt att hålla alla nöjda, att han inte var någon romantiker men att fotboll ändå nånstans handlar om entertainment, och om att vi ska dominera med och utan boll – ”glem de der formationer”, här handlar det om överfallsfotboll. Vilket till och med kan innebära att vi avsiktligt tappar boll högt upp, för att sedan återerövra den när motståndarna lämnat sina försvarspositioner. Vi får se, finns väl få tränare som ger ett uppgivet intryck just innan säsongsstart, men Jon Dahl Tomasson kändes i alla engagerad och taggad på ett väldigt positivt vis''.



