SANDAHL: För mycket slarv, annars Haksabanovic-show

FotbollDirekt: Halvtidsrapport IFK Norrköping-Elfsborg

IFK Norrköping-Kalmar (1-1)

Målskyttar: 1-0 (4) Sead Haksabanovic, 1-1 (38) Romario

Hur går det i matchen?

IFK Norrköping gick på full gas direkt. Sead Haksabanovic fick driva mot backlinjen och sikta in sig. Säkert in bakom Kalmarmålvakten Hägg Johansson. Sen var det lite som att IFK, som var det bättre laget i hela halvleken, gick ner sig lite. Kalmar fick en frispark som Romario vallade in via muren och in bakom Isak Pettersson. Inte direkt logiskt sett till matchbilden, samtidigt som jag tycker att Kalmar överlag varit väl samlat och haft hygglig struktur.

Vad behöver lagen förändra till andra halvlek?

IFK Norrköping måste bli mer effektiva, då man skapat ett gäng bra chanser men bara tryckt dit en boll. "Totte" Nyman hade en god möjlighet innan halvtidspausen men det har inte kryllat av målchanser. IFK dock väldigt, väldigt farligt när man får vända upp rättvända och sätta fart.

Tips slutresultat:

3-1