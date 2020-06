“Oavsett så är det allvarligt”

Domaren Martin Strömbergssons illa valda “floskel” till Östersund FK:s målvakt Aly Keita blev till rubriker under måndagen.

Keita själv uppfattade den som rasistisk, och Strömbergsson är under utredning och har stoppats från att döma just ÖFK på torsdag.

En kritisk Henok Goitom säger att han är kluven till rapporterna, att rasism i allsvenskan kan existera utan att synas - och AIK:s lagkapten är vid rätt tillfälle beredd att agera mot rasismen genom en egen protest:

– Om jag kände på förhand att det kommer göra en förändring, varför inte?

Över världen har idrottsstjärnor klivit fram och allt fränare tagit kampen mot rasism i svallvågorna efter det brutala mordet på George Floyd som utfördes av polismannen Derek Chauvin i Minneapolis, USA.

Även allsvenskan har nu nåtts av vittnesmål om rasism, när Östersunds FK:s målvakt Aly Keita i ÖFK-podden berättar om en incident förra säsongen.

“Jag har fått höra neger och andra dåliga saker. Förra året fick jag höra från en domare att ”Sluta prata. Gå tillbaka till ditt mål så att de kan kasta bananer på dig”, säger Keita i podden.

Keita säger också att domaren - Martin Strömbergsson - bad om ursäkt efteråt, och Strömbergsson förklarar själv i Expressen att det hela var något slags skämt som blev misslyckat:

– Jag kan konstatera att den dunderfloskeln blev jättefel. Det fanns inte något rasistiskt menat i det. Så uppfattar jag att Keita också uppfattat det, säger han till Expressen.

– Jag kände direkt i momentet när jag säger ”hoppa in i buren så ska jag ge dig en banan”... Det är en gammal klassisk Gävleborgsfloskel som jag kan säga till målvakter. Ingenting som är kopplat till att han är mörkhyad.

Martin Strömbergsson har nu stoppats från att döma Östersunds FK-Sirius på torsdag och ärendet är under utredning.

AIK:s lagkapten Henok Goitom funderar länge när han hör historien.

Över incidenten, rasismen i vårt samhälle och sin egen situation som fotbollsstjärna. Sen tar Goitom sats, och sätter ord på sina känslor.

– Jag vill se, vad blir domen? Jag känner ju Aly Keita, vi har samma hudfärg. Alltså, det går alltid att förklara efteråt vad man menar, säger Goitom.

– Jag är lite kluven…, sa han (Strömbergsson) det och tänkte inte alls på hudfärg? Eller så tänkte han på hudfärgen. Jag vet inte, men oavsett så är det allvarligt.

Henok Goitom berättar om en egen erfarenhet under proffslivet i spanska La Liga.

– Jag hade lagkamrater i Spanien som kallade mig “negro. Jag vet till hundra procent att de inte ville illa, det är bara så de har växt upp. De kunde inte inse att det var fel. För mig var det svårt att bli arg på dem, de menade inget illa. Jag var tvungen att förklara hela situationen, hur det kan se ut. Efter ett tag så fick jag dem att förstå, och de slutade.,

– Om det är något du inte förstår, då är det svårt att banka in ny kunskap.

Goitom blir återigen tyst för en stund, innan han fortsätter att kommentera Martin Strömbergssons “floskel”:

– Jag är kluven, men var kommer floskeln ifrån? Den måste bottna i något. Det är ju inte bara en person som vaknade mitt i natten och kom på: “Så här ska vi säga!”

Har du hört Martin Strömbergsson uttrycka något nedlåtande tidigare?

– Nej, inte någon domare alls. Men jag är inte facit. Man ska fråga allihopa.

Det känns som om allsvenskan är fri från rasism, eller är jag naiv?

– Alltså, grejen är den…, bara för att det inte hänt mig betyder det inte att det inte existerar. Jag är mörk, och det (rasism) borde inte existera. Det är det enkla. Men då är man nog lite borta från hur världen ser ut, säger Goitom.

– Det är sådant jag pratat om med mina vänner, som när jag kom hem från Spanien till Sverige på semester, då var det (rasism) inget jag upplevde. Men det kanske var för att jag var fotbollsproffs.

– Mina vänner som har 9-5-jobb, de ser verkligheten. Man måste vara vaksam där, måste hela tiden prata med människor. Det är ganska lätt som offentlig person, där alla vill dig väl, att tro att rasismen inte finns. Rasism…, det spelar ingen roll vad du uppnått i ditt liv, det ska inte förekomma.

Goitom fortsätter:

– Om du är naiv? Kanske. Just för att det inte händer oss betyder inte att det inte existerar.

– Människor kan uttrycka rasistiska åsikter på sociala medier, och så finns det folk som skyddar dessa personer. De borde ta ett steg tillbaka och fundera lite.

Du tänker på Alexander Bards tweet om “Black Lives Matter?

– Ja, men inte bara det. Och det finns hur många som helst som skyddar den personen som skriver. Lever ni under en sten, eller?

– Men ju mer du sätter dig in i andra människors liv, ju mer jag frågar mina kompisar om deras liv så förstår jag att jag inte upplever rasismen så mycket som de gör. Så jag ställer frågor för att få en bättre förståelse.

I USA och runt om i världen har protesterna från idrottsstjärnor varit många och högljudda. Något som Henok Goitom hyllar och själv kan se sig vara en del av.

– Ibland måste man skrika högt innan det blir ett eko. För att det inte bara ska återgå till den “normala”. Nu är hela världen engagerade.

– Det måste ge eko, det får inte dö. Det måste gå från eko till handling.

Skulle du kunna protestera?

– Om jag kände på förhand att det kommer göra en förändring, varför inte?

– Se vad Colin Kaepernick gjorde. Det krävdes mod och ett jävla psyke från honom. När han protesterade så var det många priviligierade som inte förstod varför han gjorde som han gjorde, men några år senare - i dag - inser de varför.

Amerikansk fotboll är en sport han älskar, men Kaepernick såg något större som han ville åstadkomma med sin knäböjning vid nationalsången.

– Som situationen ser ut nu, det vore ett bra läge att ge honom kontrakt i NFL.