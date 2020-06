MATCHRAPPORT: ''Må vara 64 år men Kalmar ser redan nytt ut''

Matchrapport: KALMAR FF - HELSINGBORG

Första halvlek: 1-0 (14 ) Seb Ring, 2-0 (36 ) Nils Fröling.

Andra halvlek: 3-0 (76 ) Nils Fröling, 4-0 (88) Isak Magnusson.

Varningar, Kalmar FF: Henrik Löfqvist (40), York Rafael (90)

Varningar, Helsingborg: Joseph Ceesay (53).

Domare: Kaspar Sjöberg.

Publik: 0 (Fredriksskans)

ETT NYTT KALMAR FF?

Jo, den känslan slår igenom ganska starkt och var någonting som jag knappast var ensam om att ana i premiären, trots den knappa förlusten mot Norrköping (östgötar som i går körde sönder AIK totalt).

Fjolåret känns redan avlägset.

Farten i spelet och hur KFF så ideligt vill framåt. Erfaren styrning från Nanne Bergstrand som må vara 64 år, men som känns så givet relevant.



Det går snabbt och det finns redan en bred synk i spelet, något som blir extra imponerande så tidigt det ändå ännu är på säsongen.

Det vill säga när Kalmar anfaller så är det med många namn samtidigt och i bred linje - samtidigt som ett högt och modigt försvarsspel understödjer.

Ja, det mesta känna genomarbetat. Det blir mer och mer uppenbart att det här är smålänningar som mått bra av en förskjuten allsvenska, med tanke på hur fjolåret såg ut. Här har det jobbats och nötts detaljer.

HUR MÅR HELSINGBORG OCH GRANQVISTS SKADA?



Olof Mellberg har ännu så länge i sin korta tränarkarriär inte misslyckats, men det här ser redan mycket svårt ut.

Det är ju onekligen många före honom som har misslyckats de senaste åren i HIF, men vi måste samtidigt komma i håg att här saknas det ännu många namn - och så måste man kräva mer av sådana som Andreas Granqvist, Martin Olsson och Rasmus Jönsson. De två förstnämnda ska emellertid ha extra förståelse; Granqvist ju sjuk i några dagar och Olsson som länge var klubblös och utan matcher.



NANNE BERGSTRAND

Så fint att han är tillbaka. Det hade varit lite sorgligt om han hade tvingats sluta en stor karriär som utbränd.

Nu är han tillbaka och det är uppenbart att han under den här korta tiden har förmått att göra skillnad. Vi har nämnt farten, men vi må även nämna hur han i sin paradgren redan har satt upp ett helt annat försvarsspel.

Det är ett KFF-försvar som ligger högt och tidigt erövrar boll.

Det är inte bara Helsingborg som kommer att få det jobbigt mot detta lag. Sådana som Löfkvist och Elm (även om han bytte i halvtid) imponerar försvarsmässigt mest denna kväll



CITATET

Andreas Granqvist kallade det hela katastrof och det redan i halvtid.

Lätt att förstå frustrationen och när han nu själv dessutom är skadad så är det klart att det är grovt illavarslande.

Vi ska även komma i håg att det redan sedan innan saknades många namn. Lägg där till att Gigovic ser ut att vara förlorad i sommar, samt den allmänt negativa massmedia bild som med jämna mellanrum bygger på ytterligare svärta för redan pressade spelare.



ÄR KALMAR ETT LAG FÖR TOPP-6?

Det är förstås lite för tidigt att säga, men jag har själv Kalmar som topp-8 och fortsätter det att utvecklas, jag tror det kommer att göra det, så finns stora möjligheter.

Nanne har ju genom åren byggt så många olika framgångar på så många vitt skilda håll.



NILS FRÖLING

Som han spelar. Han visade ju redan i fjol vad han har i sig. Men som han uppträdde i dag så börjar han se ut som någon med ett större genombrott som är nära. Stora ord, men det är så det känns. Han utstrålar helt klart någonting speciellt.

Fröling var så klart nummer ett i den här matchen. Men det är inte bara begåvat, det är fys också. Stark i kroppen och skicklig på att dryga ut ytor.

Och Så målet...det borde bli ett av hela årets finaste. Ett oerhört spännande namn att följa och fasen vet om inte Kalmar behöver börja oroa sig för transferfönstret...?



***



Kalmar FF (3-5-2)



Hägg Johansson - 5.



***

Löfqvist - 6.

Elm - 6 (UT 46)

Aliti - 5.

***

Johansson - 6

Perreira Sipiao - 5

Ingelsson - 6



Jansson - 5 (UT 68)



Ring - 6 (UT 84)

***

Fröling - 7 (UT 84)



Sachpekidis - 6 (UT 68)



Avbytare:

Andersson (mv)

Herrem - (IN 84, spelade för kort tid för att betygsättas)

Nouri - 5 (IN 59)

Rafael - 5 (IN 68)

Gustafsson

Crona - (IN 84, spelade för kort tid för att betygsättas)

Magnusson - 5 (IN 68)



Helsingborg (4-2-3-1)

Joelsson- 4

***

Ceesay - 5

Granqvist - 4 (UT 54)

Figueroa - 4

Olsson - 5 (UT 46)

***

Randrup - 5 (UT 46)

Voelkerling - 4 (62)

Jönsson - 4



Gigovic - 5



Svensson - 4



***



Mbo - 5 (UT 62)

Avbytare:



Dozi

Gero - 6 (IN 62)

Eriksson - 4 (IN 46)

Timossi - 5 (IN 62)

Pettersson

Diskerud - 5 (IN 46)

Widell - 4 (IN 54)



FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass