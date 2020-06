HALVTIDSRAPPORT: "Inget lag verkar kunna stå emot Norrköping"

FotbollDirekt: Halvtidsrapport IFK Norrköping-Djurgårdens IF

IFK Norrköping-Djurgårdens IF (2-0)

1-0 (20) Christoffer Nyman (Rasmus Lauritsen), 2-0 Rasmus Lauritsen (Sead Haksabanovic)

Hur går det i matchen?

IFK Norrköping är både bättre och mer effektiva. Trots att Djurgården spelar kompakt och organiserat så hittar hemmalaget chanserna och är effektiva när dessa ges. Först en lång boll där Dif-keepern Tommi Vaiho tvekade och vänsterbacken Elliot Käck inte orkade stå emot Christoffer Nyman i djupledslöpningen. Bollen kom från mittbacken Rasmus Lauritsen och chippen för 1-0 var delikat.

2-0 kom efter hörna, Sead Haksabanovic serverade och poängkungen Rasmus Lauritsen knoppade in. Snyggt!

Vad behöver lagen förändra till andra halvlek?

IFK Norrköping ska inte ändra ett dugg. Man är inne i ett flow just nu där inget lag i allsvenskan verkar kunna stå emot. Djurgården måste ju chansa lite, kasta in starka Emir Kujovic från bänken och börja skapa chanser. Varför inte på lite fasta situationer, där Peking dominerar. Just nu är det inte tillräckligt bra hos blåränderna i alla fall.

Tips slutresultat: 3-1