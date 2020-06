LÜHRS POWERRANKING: Rankar cupkvartsfinalerna

1. Malmö FF (Motståndare i kvartsfinal: AIK, hemma)

Varför? MFF är ju bara fyra i allsvenskan, och tappade ju poäng hemma mot nykomlingen Varberg senast. Förklaringen är att i cupen så kommer man fortsatt att kunna använda sig av Anders Christiansen, som klumpigt drog på sig två gula kort i senaste allsvenska matchen. Och med AC i laget så ska Malmö FF vara favorit att spela hem Svenska Cupen nu när IFK Norrköping slogs ut i gruppspelet. Dessutom får man det kanske tuffaste kvarvarande motståndet - AIK - på hemmaplan redan i kvarten. 2. AIK (Motståndare i kvartsfinal: Malmö FF, borta)

Heaven or hell, det är AIK:s säsong så här långt. Kollapsen mot IFK Norrköping hemma (1-4) följdes upp av en taktiskt fullträff och mycket inspirerat spel i derbyt mot guldfavoriten Hammarby (2-0). Visst, laget med den nya taktiken är fortfarande en frågetecken, men att kapaciteten finns där fick vi en aning om i mötet med Bajen. Ungdomlig entusiasm backat av trygga veteraner (Per Karlsson var precis det defensiva ankare man behöver) är uppenbarligen en giftig kombination. 3. Hammarby (Motståndare i kvartsfinal: IFK Göteborg, hemma)

Vi kan nog gissa oss till att tränare Stefan Billborn inte kommer att byta så mycket taktiker den närmsta tiden (gick sådär mot AIK), men den man brukar använda sig av är ju vanligtvis extremt effektiv. Min gissning är att det kommer en reaktion efter förlusten i derbyt och att Blåvitt bör vara förberedda när domaren blåser igång den här kvartsfinalen. Det kommer nog bli åka av. 4. Elfsborg (Motståndare i kvartsfinal: Häcken, borta)

Efter två allsvenska urladdningar mot IFK Göteborg (1-0) och Hammarby (2-2) så kom ett riktigt sömnpiller borta mot Helsingborg senast (0-0). Jag vill tro att det var en reaktion, för det Elfsborg som visade upp sig under de två första allsvenska omgångarna såg intressant och effektivt ut. Då kan man också utmana favoriterna om slutsegern i Svenska Cupen. 5. Häcken (Motståndare i kvartsfinal: Elfsborg, hemma)

Obesegrade i allsvenskan efter tre omgångar, men Häcken står fortfarande utan seger. Utan tvivel så finns det dynamit i truppen, där finns också en kompetent tränare i Andreas Alm - men vi har inte sett hela produkten så här långt i år. Nu får man riktigt tufft motstånd i kvartsfinalen. ett Elfsborg som också vägrar att förlora i serien. Kanske är det tröskeln Häcken behöver ta sig över för att resultaten ska börja rulla in. 6. IFK Göteborg (Motståndare i kvartsfinal: Hammarby, borta)

Hm, det vill inte riktigt lossna för Blåvitt i allsvenskan så här långt. Senast så fixade man en pinne mot nykomlingen Mjällby med en Sargon Abraham-axel på tilläggstid (2-2). Jag är nog inte den enda som hade förväntat mig mer av Poya Asbaghis lag, men jag håller i kritikhandbromsen ett tag till - åtminstone över kvartsfinalen i cupen mot Hammarby. Och det är ju kanske inte matchen man väntar sig att jobbiga trender ska vändas. 7. Mjällby AIF (Motståndare i kvartsfinalen: Falkenberg, hemma)

Sååååå nära en skräll senast mot IFK Göteborg, men det var trots allt en match där den allsvenska nykomlingen visade att man kan konkurrera på den här nivån. Och veteranen David Löfquist visade att takterna sitter i, med en perfekt assist och ett vansinnigt eget mål. Hemma på Strandvallen är Mjällby svåra att ha att göra mer, och bör ha en god chans att klara av Falkenberg. 8. Falkenbergs FF (Motståndare i kvartsfinalen: Mjällby, borta)

FFF hänger bra med i allsvenskan upptakt, även om man kanske inte gått ner i spagat av spelet så här långt. Men - man slog ju Mjällby just på Strandvallen i den andra omgången och det är säkert skönt att ha i bagaget till den här kvartsfinalen. En bättre lottning i det här sällskapet av kvartsfinallag är därför svårt att tänka sig.