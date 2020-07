EKWALL: Hellre än ersätta Söder - "Viktigare få Kharaishivili i form"

Robin Söder blir borta hela säsongen 2020. Det trista IFK Göteborg-beskedet kom i dag.

FD:s krönikör Patrick Ekwall svarar på fem frågor om Blåvitts lagkapten.

– Sett till hur han levererade förra året i allsvenskan med 14 mål och 3 assist så är det förstås en betydande förlust.

Det var ganska uttalat när Alex Farnerud värvades in att han kom in för att avlasta Söder. Ser du att man klarar sig med honom och Sargon Abraham, eller behövs det värvas nu?

– Jag känner att Farnerud är en helt annan spelartyp än Söder, som ju är mer av en utpräglad målskytt i en roll som centerforward. Farnerud är något annat. Jag tror att det blir viktigt att Blåvitt får tillbaka Giorgi Kharaishvili i god form igen om vi ser till det offensiva spelet, viktigare än att leta upp någon som direkt kan ersätta Söder. Jag vet inte om det är läge att värva, så lätt hittar du inte en fullgod ersättare med de ekonomiska resurser som råder.



Söder skulle ändå enligt första prognosen borta minst över sommaren. Ser du någon möjlig och realistisk ersättare för Blåvitt att ta in i sommarens transferfönstret?

– Allt är möjligt och realistiskt, alla klubbar ligger alltid steget före i en sån här process. Men hur bra det det blir kan ingen garantera. Nu har man ändå spelat tre matcher utan Söder och gått obesegrade i dem.

Vad är ditt helhetsintryck av Blåvitt så här långt?

– Jag har bara sett IFK i två matcher, bägge med Söder. Så det blir väldigt svårt för mig att svara på den frågan. Däremot kan man känna att den spelmässiga "revolution" som så många talat om de senaste två åren nog bör vara i en tidsrymd där den ska börja ta fart. Det vet jag inte om jag kan skönja. Men svårt så här långt, det är mycket kvar.

Segern mot AIK senast, vad tror du den kan betyda för fortsättningen för Blåvitt?

– Den var nog väldigt viktig, inte minst eftersom det är ett "hatmöte" som normalt har väldigt mycket större uppdämda känslor än ett derby mot Häcken.