"Respekterar tränarna vad de än väljer att göra"

Emir Kujovic kom till sist till Djurgården i fjol sommar, efter att ha ryktats till klubben i ett stort antal transferfönster.

Då fanns en målmaskin redan på plats i Mohamed Buya Turay, och det blev mestadels bänk för Kujovic, som också kom från en tid utomlands (Gent, Fortuna Düsseldorf) med långa perioder utan speltid.

I år skulle han ta över som given "nummer 9" - med en försäsong i ryggen och få alternativ där framme för Djurgården. Nyförvärvet Kalle Holmberg testades tillsammans med Kujovic i en roll bakom honom under försäsongen.

Djurgården inledde också med Kujovic på topp när allsvenskan till sist började, men de senaste matcherna har han fått börja på bänken. Edward Chilufya har fått starta i anfallet, en spelare som i grunden är ytter.

Emir Kujovic är helt lugn med situationen, och respekterar Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs beslut helt och fullt.

– Det är klart att jag vill spela mer. Det kändes bra på försäsongen, jag gjorde en del mål och kom in i spelet bra. Det är klart att jag vill spela från start, men det är tränarna som bestämmer, säger Kujovic till FotbollDirekt.se.

Kujovic förklarade för Sportbladet efter matchen mot Malmö FF senast att han inte fått någon förklaring till varför han bänkades, och att han var helt okej med det.

Han har inte pratat med Kim Bergstrand eller Thomas Lagerlöf, men känner att han inte behöver någon förklaring heller. Han tror själv det kan spela in att man vill ha ett mer tydligt djupledshot med Chilufya, kontra hans egen spelartyp som är mer targetanfallare.

– Det är väl säkert det. Men det är ingen stor grej, jag respekterar tränarnas beslut vad de än väljer att göra.

Att du kommer från några år utomlands med mindre speltid, ibland inte ens på bänken, gör det att det är enklare att hantera nu?

– När man är yngre så har man inte samma rutin, man har inte varit med om lika många grejer. Man är mer frågande kring saker och ting. Då menar jag inte att man som yngre går direkt till tränaren och frågar om varför man inte får spela, utan mer att man går runt och funderar. Nu har man samlat på sig lite erfarenheter. All typ av erfarenhet gör ju sitt, man kan ta med sig tidigare erfarenheter.

Kujovic startade två matcher för Djurgården i fjol och har totalt gjort fem mål på 525 spelade minuter för Blåränderna, ett mål var 105:e minut.

– Det har väl varit så, när jag väl fått spela så har det blivit en del mål. Det underlättar för mig i den här situationen. Ju mer jag får spela, desto mer ökar tillfällena att göra mål, så är det ju.

Vad är största skillnaderna på att gå in från start och att hoppa in?

– När du hoppar in, det är alltid olika lägen i matcher, när du går från start så kan du påverka det lite mer. Vid inhopp, ibland kommer du in och det är högt tempo, ibland är det lägre tempo, man kan leda, man kan ligga under. Det gäller att man anpassa sig snabbt när man kommer in. De flesta spelare vill ju starta, det är nog inte många spelare som tänker så att de passar bäst som inhoppare.

Hur ser du på er start i år?

– Lite ojämnt. Om man börjar från början: Det var inte så kul start, vi får med oss tre poäng i första matchen även om vi inte spelade bra, sedan spelade vi bättre i andra men fick inte med oss poängen. Nu tycker jag ändå det känns som att vi kommit igång bättre spelmässigt, vi gör det väldigt bra mot Kalmar och vi är bra med senast mot Malmö även om vi inte fick med oss några poäng. Det känns som vi börjar hitta mer rätt i spelet.

Nu väntar Helsingborg hemma på måndag - en motståndare som bara fått ihop en enda poäng på fem matcher och fortfarande inte har gjort mål.

Mysigt läge att få dem som motståndare härnäst?

– Ja det kan vara ett bra läge, men det kan också vara farligt läge. Det är lite upp till oss. De har inte startat så bra och är säkert desperata på poäng. Man kan inte gå ut och ställa ut skorna. Vi ska inte underskatta dem. Det finns säkert förklaringar till att det inte funkat för dem, att man inte fått med sig så mycket som man förtjänat.

Djurgården har inlett säsongen ojämnt, liksom AIK och Hammarby har också blandat och gett. Av de största publiklagen är det egentligen bara Malmö FF som levererat någotsånär poängmässigt. Att publiken saknas på matcherna kan spela in tror Kujovic.

– Jag sade det innan säsongen, jag tror att allsvenskan kommer vara jämnare än den varit tidigare. Jag tror att det är fördel för mindre klubbar. Än de som har mer fans och tryck på sina hemmamatcher. Klart, när det inte finns någon publik så underlättar det för de mindre lagen. Det är elva mot elva, det är liksom bara fotbollen på planen. Det är inte så mycket yttre omständigheter som påverkar, det blir inte lika jobbigt för motståndarna, som vanligtvis när de större lagen kanske får lite momentum och får med sig sin hemmapublik.

Hur har det varit, spela utan publik?

– Man börjar vänja sig lite, det har ändå gått fem matcher. Men visst är det konstigt, Tele2 Arena är en stor arena, det är helt tomt och man hör allt på planen. Det är klart det är tråkigt, vi vill spela inför publik. I ett derby, då hör man inte så mycket, kanske hör närmaste spelaren om den skriker åt en. Nu hör man typ allt. Det är att det är en annorlunda känsla. Men man har vant sig och det är lika för alla.

– Det är en speciell säsong men man måste klara av att inte påverkas för mycket av de yttre omständigheter som kommer med det här.