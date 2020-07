Vill ta förstatröjan i AIK: "Min chans att steppa upp"

Jakob Haugaard missar av allt att döma AIK:s match mot Falkenberg i morgon. Budimir Janosevic får kliva in mellan stolparna för Gnaget igen:

– Nu är det min chans att steppa upp och visa att jag ska ha förstaplatsen, säger Janosevic till FotbollDirekt.se.

Jakob Haugaard tvingades lämna ett mycket sent återbud i AIK:s senaste match, borta mot IFK Göteborg i torsdags. Muskelproblem stoppade AIK:s nya dansk. Budimir Janosevic fick på kort varsel hoppa in mellan stolparna i stormatchen, där Blåvitt tog hem alla tre poängen efter ett omdiskuterat mål på övertid.

I morgon väntar Falkenberg hemma för AIK, och allt pekar på att Janosevic får stå även den matchen. AIK:s trupp är presenterad och Haugaard saknas i den.

Janosevic är redo om det blir han som får stå i eftermiddag:

– Det känns normalt, det är bara gå in och "do your job". Jag har spelat fotboll 23-24 år nu och varit med om det mesta. Man måste vara förberedd på allt. Senast i Göteborg fick jag reda på att jag skulle spela tio minuter före avspark. Uppvärmningen var klar, vi skulle gå in i omklädningsrummet för sista förberedelserna när de sa till mig "ta på dig tröjan och kör". Nu ser det ut som att jag får spela igen, då gäller det att ta chansen.

Blåvitt-AIK blev en svängig match som såg ut att sluta 0-0 men på övertid fick Blåvitt in ett mål som först blev omdiskuterat då reprisbilderna inte riktigt kunde visa om bollen var inne eller inte. Först efteråt när stillbilder från Bildbyrån kablades ut så kunde man se det tydligt.

– Jag var 300 procent säker på att bollen inte var inne, jag kunde sätta mitt hus på det. Sedan fick jag se bilderna efteråt. Han kommer in från kanten, Karol Mets försökte styra av det... jag stod vid första stolpen för jag måste gå för att han tar skott därifrån... han missade sitt skott, sedan slajdar Robin Tihi och touchar bollen med foten, jag försökte blocka skottet men förflyttningen blir sen och jag hinner inte ställa om och styra bort den. Att den ska hamna där den hamnade, det är inte vanligt, antingen blir det ett skott eller så får han in den på bortre och då går den förbi alla. Det är ett lite olyckligt mål och det ser lite dåligt ut när man ser det på tv men det är en svår situation.

– Det var en snöplig förlust men vi skakade av oss den snabbt. Vi kollade på klipp på hotellet samma kväll efter matchen, alla fick se sina individuella aktioner i matchen. Vi analyserade vår insats, och det var det. Från frukosten på hotellet dagen efter och framåt har det varit bara varit fokus på Falkenberg.

På sina 2,5 år i AIK har Budimir Janosevic aldrig setts som förstemålvakt, men han har ändå fått speltid varje år; guldsäsongen 2018 blev det nio matcher i allsvenskan och en i cupen, i fjol tre i allsvenskan och en i cupen. Inför årets säsong upplevde han det som mer öppet än tidigare om förstaplatsen, när Oscar Linnér lämnat för tyska Bielefeld och Jakob Haugaard kommit in.

– Jag var aldrig lovad förstaplatsen när jag kom. De hade en plan om att sälja honom (Linnér) utomlands längre fram, och att jag skulle finnas med där bakom och konkurrera, och kanske ta över om han lämnade. Det gick bra första året, vi vann guld, och jag var liksom inte borta helt, jag fick mina matcher och kände absolut att jag bidrog till guldet. Jag fick stå viktiga matcher; som derbyt mot Hammarby, mot Sundsvall i sista hemma och mot Kalmar när vi säkrade guldet.

– Inför den här säsongen kändes det öppet, jag stod matcher under försäsongen och i cupen och det kändes bra och vem vet, om inte corona hade hänt så kanske jag hade haft 15 matcher nu. Men det är mycket tajming i livet och i fotbollen. Jag är lojal, jag gör mitt jobb och försöker vara redo när chansen kommer. Om jag får spela nu så är det upp till mig, det är min chans att steppa upp och visa att jag ska ha förstaplatsen.

AIK har infört ett nytt spelsystem i år och man har också gett en lång rad unga spelare ordentligt med chanser - Paulos Abraham (17 år), Robin Tihi, Tom Strannegård och Eric Kahl (samtliga 18 år) har alla fått starta flera matcher.

– De första två åren jag var här... vi var mer eller mindre samma typ av lag, med samma system. Det här är ett lite speciellt år, ett "transition year". Vi har kanske på grund av ekonomi tvingats in i något nytt, och vi försöker också spela en annan fotboll, en lite mer attraktiv fotboll. Nu är det en speciell säsong med coronan, men det kan också vara bra i och med att vi är i en omställningsfas. Spelschemat är tufft, och när du ha unga spelare också, jag kan förstå att det är en tuff situation för de unga. Match var tredje dag, det är tufft att kastas in i elden på det sättet. Men vi har många äldre som kan hjälpa dem och vägleda dem. Samtidigt så bidrar de unga jättemycket också med sin energi och entusiasm. Vi behöver bara få ihop det här och synka allt så blir det bra.

– Den här "corona"-säsongen kommer att bli som ett maraton och ett sprintlopp på samma gång. Det är svårt att springa maraton framför allt för att det är tufft mentalt. Men det är också på samma gång sprint, för vi spelar match efter match på kort tid. Så det är som en kombination av de två, och det gör den här säsongen intressant. Vilka klarar av det bäst? Det är annorlunda förutsättningar, en utmaning både fysiskt och mentalt. Vi måste vara fokuserade på det vi har framför oss hela tiden, härnäst Falkenberg.