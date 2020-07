Här rankas Djurgårdsstjärnan som bäst i allsvenskan

Djurgården har blandat och gett under allsvenskans inledning, men en som varit klart framträdande är Fredrik Ulvestad. Norrmannen leder allsvenskans skytteliga, fem gjorda mål.

Enligt analysföretaget Twelve Football så är Ulvestad allsvenskans bästa spelare hittills. Han får högst poäng i det poängsystem som Twelve tagit fram.

Det bygger på en algoritm framtagen av engelske matematikern David Sumpter, som det senaste året haft en roll som analytiker hos Hammarby. Enkelt uttryckt så har man tagit “expected goals” och flyttat ut över hela planen, för alla moment. Såväl offensiva som defensiva (mer om poängsystemet längst ned).

Fredrik Ulvestad leder både totalt och i antal poäng per minut. Serieledande IFK Norrköping har tre spelare på topp tio, men även lag med mindre succéartad inledning har med spelare högt. Östersund har två spelare, AIK och Hammarby varsin.

Ulvestad är etta i totalpoäng, men kategori för kategori är andra spelare före. Sead Haksabanovic är i topp offensivt, Joseph Okumu i topp defensivt.

Här nedan topp 10:

1. Fredrik Ulvestad, Djurgården

2. Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping

3. Sebastian Larsson, AIK

4. Simon Thern, IFK Norrköping

5. Rewan Amin, Östersund

6. Anel Ahmedhodzic, Malmö FF

7. Noah Sonko Sundberg, Östersund

8. Lasse Nielsen, Malmö FF

9. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping

10. Muamer Tankovic, Hammarby





Topp 10 per spelad minut:



1. Fredrik Ulvestad, Djurgården

2. Sebastian Larsson, AIK

3. Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping

4. Simon Thern, IFK Norrköping

5. Lasse Nielsen, Malmö FF

6. Rewan Amin, Östersund

7. Romario, Kalmar

8. Tobias Sana, IFK Göteborg

9. Darijan Bojanic, Hammarby

10. Joseph Okumu, Elfsborg



Poängen delas in i Attack, Defense, Off the ball, Shots och Errors.



* Attack: Passningar eller dribblingar av en spelare som poängsätts baserat hur det ökar chansen till att egna laget gör mål.

* Defense: Brytningar och rensningar av en spelare som poängsätts baserat på hur det minskar chansen till att motståndarlaget gör mål.

* Off the ball: Om en spelare varit aktiv i närheten av bollen och på så vis bidragit till att pressa motståndaren.

* Shots: Skott som poängsätts utifrån vilken position de tas ifrån och hur stor sannolikhet det är att det blir mål.

* Errors: Misstagen sträcker sig över alla ovanstående kategorier och visar en sammanställning av alla negativa poäng.

Fullständiga listor, med poäng i olika kategorier finner du HÄR.