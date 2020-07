Turbulensen kring ÖFK:s tränarfadäs tonas ner: ''Ingen grej överhuvudtaget''

Östersund fick med sig en viktig seger borta mot Falkenberg senast, och nu väntar första matchen med nye tränaren Amir Azrafshan - Malmö FF gästar Jämtkraft Arena.

Matchen har föregåtts av rubriker om Azrafshans avsaknad av tränarlicens. Östersundsposten var först med att rapportera om detta, och i går skrev FotbollDirekt om reglerna kring tränarlicensen. En allsvensk klubb måste ledas av en huvudtränare med sk PRO-licens, alternativt att tränaren påbörjat en sådan utbildning.

I reglementet för Elitlicensen, artikel 3, "Kriterier rörande personal och administration m.m", står under Seriekrav för allsvenskan och superettan att:

"Huvudansvarig tränare ska inneha en giltig UEFA PRO Licence, eller ha påbörjat utbildningen för UEFA PRO Licence, eller inneha annan motsvarande licens utfärdad av annan konfederation under FIFA".

ÖFK svarade med att Azrafshan, som först presenterats som ny huvudtränare och ersättare till Ian Burchnall, kommer verka som assisterande tränare i ett delat ledarskap med Pero Kapcevic. Den sistnämnde har fram tills nu varit assisterande tränare, och han har PRO-licensen som krävs.

Att huvudtränaren inte har PRO-licens kan ge klubben böter på upp till 500 000 kronor, då det bryter mot de s k A-kriterierna för elitlicensen.

Men i det här fallet så finns det inget case - det säger Kjell Sahlström, ekonomichef på SvFF och även sekreterare i licensnämnden som har hand om frågor som denna.

Sahlström säger att man igår fick in papper som styrker att Pero Kapcevic har PRO-licensen, och därmed finns det inte mycket att diskutera menar han.

– Det här är ingen issue eftersom vi fått in en licens på Kapcevic, något annat har inte anmälts. Så det är det vi fått in från Östersund, att det är han som är lagets huvudtränare. För mig är det här ingen stor dramatik alls, säger Sahlström till FotbollDirekt.se.

Samtidigt så presenterade de först Azrafshan som huvudtränare...

- Jag har förstått via media att det presenterats som att den ena tränaren (Azrafshan) presenterats som huvudtränare men saknar licens, och att de då gjort en korrigering och satt upp den andra tränaren (Kapcevic) som huvudtränare. Det är han som är uppsatt som huvudtränare i den anmälan som gjorts till oss, inget annat.

– För mig är det här ingen fråga. Det är snarare bra i så fall om de har gjort ett misstag, att de varit uppmärksamma och lämnat in rätt papper.

Man tänker att de antingen inte känt till reglerna alls, eller gjort det, kommunicerat fel och sedan gjort den här rockaden?

– Det är spekulationer, det får klubben själv svara på. Men det är många nya människor i klubben och alla kanske inte förstår regelverket eller har satt sig in i allting.

– Men vi följer upp det. Förbundets utbildningsavdelning följer upp det här hela tiden, på nära håll. De har kontakt med verksamheten i sina jobb. De har den bästa kollen på att verkligheten ser ut som den gör.

– Uppstår det fall där man tycker det här är konstigt eller att det här inte stämmer, då rapporteras det till mig. Det må vara upp till bedömning ibland, visst finns det gråzoner. Men det följs hela tiden upp och utbildningsavdelningen är så pass nära verksamheten hela tiden så det finns en god uppföljning.

För att det ska bli någon form av bestraffning så är vägen ganska lång - Sahlström redogör för vad som gäller:

– Klubben har först 60 dagar på sig att se till att man har en tränare med PRO-licens. Om man inte har det på plats så kan det bli böter. Om det finns särskilda skäl, till exempel långtidssjukdom, då kan man få dispens på en förlängning, mer tid på sig.

– Det viktiga i så fall är att 15 den november ha en ny tränare på plats. Då måste man ha en tränare med PRO-utbildning eller att tränaren påbörjat utbildning. Då är det skarpt läge, för då samlas materialet in inför licensprövning för elitlicensen. Men i det här fallet så har papper kommit in i stort sett direkt efter att den föregående tränaren lämnat.

Om det hade varit så att de inte skickat in några papper alls och inte kommunicerat att det är Kapcevic som är huvudtränare?

– Då hade jag faktiskt varit så schysst så jag hade inte väntat 60 dagar, utan jag hade hört av mig till dem och frågat om de haft koll på regelverket. De har fortfarande tid på sig att korrigera ett sådant misstag, så är regelverket utformat.

