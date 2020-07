FotbollDirekt: Halvtidsrapport Kalmar FF - Hammarby

Kalmar FF-Hammarby (1-0)

1-0 (8) Isak Magnusson (Fidan Aliti), 1-1 (45) Paulinho (Alexander Kacaniklic).

Hur går det i matchen?

1-0 kom i den åttonde minuten. Ett långt inkast från Svante INgelsson, hittade fram till Fidan Aliti som serverade Isak Magnusson skottläge. Bollen smet in via David Ousteds högra stolpe.

Efter Kalmar FF:s tidiga ledningsmål så har Hammarby all boll. ALL boll. Och man har även skapat ett par farliga målchanser, där Muamer Tankovics läckra lilla lobb räddades på mållinjen av Gbenga Arokoyo. Hemmalaget står uppställt utanför eget straffområde, och det dröjde till första halvleks sista minut innan Paulinho tryckte in kvitteringen.

Vad behöver lagen förändra till andra halvlek?

Kalmar FF kan knappast tro att den nedgrävda taktiken kommer att lyckas i kväll. Så sent som i förra omgången försökte man sig på det och straffades senat av Elfsborg.

Hammarby behöver ta fler löpningar i djup, man behöver dra isär KFF-försvaret och hitta öppningar. Nu är det lätt för hemmalaget att agera handbollsförsvar och så fort bajen tappar tempo så känns det ofarligt från grönvitt håll.

Tips slutresultat: 1-3