Lindelöf hjälpte Man U till ny nolla - Isak mållös mot Sevilla

SPELARE I PÅGÅENDE LIGOR

-----

DANMARK

Simon Hedlund, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 28/5

Speltid i senaste matchen: -

Är kvar i karantän efter att ha testats positivt för Covid 19.

Nästa ligamatch för laget: Ålborg (b) 19 juli

Simon Tibbling, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 21/1

Speltid i senaste matchen: 64

Fanns med från start i derbyt mot FC Köpenhamn som slutade mållöst. Utbytt efter en dryg timmes spel. Fick betyget 3/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ålborg (b) 19 juli

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 28/1

Speltid i senaste matchen: 87

Spelade från start och nästan hela matchen när FCK spelade 0-0 i derbyt mot Bröndby. Byttes ut i matchslutet och fick nöja sig med betyget 2/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: AGF Århus (h) 19 juli

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 26/6

Speltid i senaste matchen: 90

Höll nollan i derbyt mot Bröndby som sågs av drygt 7 600 åskådare. Johnsson sattes inte på några större prov och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: AGF Århus (h) 19 juli

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 24/0

Speltid i senaste matchen: 90

Det fina inhoppet senast kombinerat med Ragnar Sigurdssons skada gjorde att "Sotte" fick spela från start och spelade hela matchen i 0-0-derbyt mot Bröndby. Fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: AGF Århus (h) 19 juli

Joel Andersson, Midtjylland, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 29/1

Speltid i senaste matchen: 90

Trots den målgivande passningen senast och 90 minuter på planen var han bänkad från start utan att få hoppa in när Midtjylland förlorade med 0-3 mot Århus.

Nästa ligamatch för laget:Nordsjälland (h) 17 juli



Jens-Lys Cajuste, Midtjylland. kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 22/1

Speltid i senaste matchen: 45

Fick förtroendet från start när Midtjylland förlorade med 0-3 borta mot Århus. Byttes ut redan i halvtid och hann då hunnit med att titta på domarens gula kort redan i den 42:a minuten. Fick helt okej betyget 3/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Nordsjälland (h) 17 juli

Patrik Carlgren, Randers, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 30/9

Speltid i senaste matchen: 90

Nollan var intakt i bara 18 minuter, då Odense tog ledningen i den 19:e minuten genom Max Fenger. Men Randers kom tillbaka och vände till 2-1. I den 78:e minuten gjorde Carlgren en för segern vital räddning, när han räddade ett friläge av inhopparen Mikkel Hyllegaard. Carlgren fick höga betyget 4/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Odense (b) 19 juli

Jacob Rinne, Ålborg, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 30/12

Speltid i senaste matchen: 90

Tredje nollan i rad för Rinne som nu är uppe i dussinet fullt för Ålborg. Denna gång höll han nollan när Ålborg spelade 0-0 mot Nordsjälland. 3/6 satte Ekstrabladet i betyg på honom.

Nästa ligamatch för laget: Bröndby (b) 19 juli

Niklas Backman, Århus, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 21/0

Speltid i senaste matchen: -

Skadekänning stoppar Backman som inte fanns med när Århus besegrade Midtjylland med 3-0.

Nästa ligamatch för laget: FC Köpenhamn (b) 19 juli

William Eskelinen, Århus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/nollor denna säsong: 23/10

Speltid i senaste matchen: 90

Tionde nollan blev ett faktum när Midtjylland besegrades med 3-0 på hemmaplan. 3/6 fick Eskelinen i betyg av Ekstrabladet

Nästa ligamatch för laget: FC Köpenhamn (b) 19 juli

*Kevin Höög Jansson, Fremad Amager, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/0

Speltid i senaste matchen: 90

Fremad Amager förlorade med 0-1 mot Höge den 15:e juli. Höög Jansson var tillbaka i startelvan och gjorde sin andra 90-minutersmatch sedan omstarten av serien.

Nästa ligamatch för laget: Kolding (b) 19 juli



Diego Montiel, Vejle, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 28/10

Speltid i senaste matchen: -

Vejle vann med 1-0 hemma mot Nyköbing 14 juli. Ännu ingen fakta tillgänglig från den matchen.

Nästa ligamatch för laget: Viborg (h) 19 juli

*Dusan Jajic, Vendsyssel, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: -

Vendsyssel förlorade med 1-4 mot Viborg 14 juli. Jajic helt utanför matchtruppen.

Nästa ligamatch för laget: Nyköbing (b) 19 juli

-----

ENGLAND

Viktor Gyökeres, Brighton, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till St Pauli till 30 juni 2020

*Victor Lindelöf, Manchester U, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 33/1

Speltid i senaste matchen: 90

Manchester United vann med 2-0 borta mot Crystal Palace. Lindelöf från start och spelade hela matchen. United uppe nu på femte plats i ligan och bara målskillnad stoppar laget från Europaspel. Laget har tre mål sämre målskillnad än fyran Leicester.

Nästa ligamatch för laget: West Ham (h) 22 juli

Emil Krafth, Newcastle, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka i startelvan när Newcastle mötte Tottenham på hemmaplan och förlorade med 1-3. Spelade hela matchen och Krafth fick nöja sig med betyget 5/10 hos Skysports.

Nästa ligamatch för laget: Brighton (b) 20 juli

Pontus Dahlberg, Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till FC Emmen till 30 juni 2020

Ken Sema, Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till Udinese till 30 juni 2020

Pontus Jansson, Brentford, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 32/0

Speltid i senaste matchen: 90

Brentford fortsätter jaga en direktplats till Premier League. Jansson hjälpte laget hålla nollan i 1-0-segern mot Preston. Laget är en poäng bakom West Bromwich på den andra och sista direktplatsen.

Nästa ligamatch för laget: Stoke (b) 18 juli

Niclas Eliasson, Bristol City, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 36/3

Speltid i senaste matchen: 15

Efter ett par matcher på avbytarbänken utan att få hoppa in, fick han nu göra det när Bristol City spelade 1-1 mot Stoke.

Nästa ligamatch för laget: Swansea (b) 18 juli

Julian Larsson, Nottingham, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Fanns inte med i matchtruppen i 1-1-matchen borta mot Preston på hemmaplan. Får således vänta på sin säsongsdebut.

Nästa ligamatch för laget: Barnsley (b) 19 juli

Joel Asoro, Swansea, kontrakt till 30 juni 2022

Varit utlånad till FC Groningen till 30 juni 2020

Kristofer Petersson, Swansea, kontrakt till 30 juni 2022

Varit utlånad till FC Utrecht till 30 juni 2020



-----



FINLAND



Jacob Tånnander, HJK Helsingfors, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Reservmålvakt på avbytarbänken när HJK besegrade Haka på hemmaplan med 3-1.

Nästa ligamatch för laget: Inter Åbo (b) 17 juli

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 90

IFK Mariehamn spelade 0-0 mot Honka. Backaliden spelade fråns tart och hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: SJK (b) 17 juli

Tarik Hamza, IFK Mariehamn, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 0

Blev kvar på avbytarbänken under hela matchen mot Honka (oavgjort 0-0)

Nästa ligamatch för laget: SJK (b) 17 juli

David Carlsson, GBK, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/2

Speltid i senaste matchen: 90

GBK spelade 1-1 mot JBK på hemmaplan 10 juli. Carlsson höll sig utanför målprotokollet denna gång.

Nästa ligamatch för laget: JIPPO (b) 18 juli



-----

GREKLAND

*Daniel Sundgren, Aris, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste matchen: -

Sundgren fortsätter vara utanför matchtruppen hos Aris. Var det även mot Panathinaikos (förlust 0-1).

Nästa ligamatch för laget: PAOK (b) 19 juli

*Pontus Wernbloom, PAOK, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Skadekänning gör att Wernbloom får vänta på säsongsdebuten.

Nästa ligamatch för laget: Aris (h) 19 juli

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/0

Speltid i senaste matchen: 0

Tillbaka i matchtruppen när Panaitolikos vann med 2-0 borta mot Panionios men fick tillbringa hela matchen på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Volos (h) 18 juli

Admir Bajrovic, Panetolikos, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/5

Speltid i senaste matchen: 63

Spelade från start i 2-0-segern mot Panionios och var den som gjorde matchens första mål, på straffspark i den 40:e minuten.

Nästa match för laget: Volos (h) 18 juli



-----

ISLAND

Marcus Johansson, IA, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 75

Fanns med från start men byttes ut under slutkvarten i 4-0-segern borta mot Grötta.

Nästa ligamatch för laget: Vikingur (b) 19 juli

Sebastian Starke Hedlund, Valur, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/0

Speltid i senaste matchen: 90

90 minuter för fjärde matchen i följd för Starke Hedlund. Blev dessutom varnad i den 88:e minuten. Denna gång när Valur spelade 0-0 hemma mot Stjarnan.

Nästa ligamatch för laget:Breidablik (b) 19 juli

-----

ITALIEN



Mattias Svanberg, Bologna, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/0

Speltid i senaste matchen: 0

1-1 blev det för Bologna hemma mot Napoli. Någon speltid blev det dock inte för Svanberg som satt hela matchen på avbytarbänken och fick inte göra något inhopp, trots att Bologna utnyttjade alla fem byten.

Nästa ligamatch för laget: Milan (b) 18 juli

Robin Olsen, Roma, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0 , 17/4 för Cagliari.

Speltid i senaste matchen: -

Lånet hos Cagliari har gått ut och han har återvänt till Roma Där lär det troligen inte bli något spel innan säsongen är över.

Nästa ligamatch för laget: Inter (h) 19 juli

Sebastian Eriksson, Genoa, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Utanför matchtruppen när Genoa förlorade med 0-3 mot Torino borta.

Nästa ligamatch för laget: Lecce (h) 19 juli

Oscar Hiljemark, Genoa, kontrakt till 30 juni 2020

Utlånad till Dynamo Moskva

Mattias Andersson Juventus, kontrakt till 30 juni 2021

Utlånad till FC Sion



Zlatan Ibrahimovic, Milan, kontrakt till 31 augusti 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/5

Speltid i senaste matchen: 90

Första 90-minutersmatchen för Ibrahimovic sedan omstarten och den kom mot Parma när Milan vann med klara 3-1. Ibrahimovic höll sig dock utanför mål, varning och assistprotokollet denna gång.

Nästa ligamatch för laget: Bologna (h) 18 juli

Dejan Kulusevski, Parma, lånad till 31 augusti 2020

Utlånad från Juventus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 30/7

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka i startelvan och spelade hela matchen när Parma förlorade med 1-3 mot Milan på bortaplan.

Nästa ligamatch för laget: Sampdoria (h) 19 juli

Riccardo Gagliolo, Parma, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 29/3

Speltid i senaste matchen: 90

Även Gagliolo spelade från start och hela matchen mot Milan (förlust 1-3),.

Nästa ligamatch för laget: Sampdoria (h) 19 juli

Albin Ekdal, Sampdoria, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 30/0

Speltid i senaste matchen: 90

Sampdoria vann med klara 3-0 mot Cagliari. Ekdal spelade på nytt från start och hela matchen och gjorde därmed sin 30:e match för säsongen.

Nästa ligamatch för laget: Parma (b) 19 juli

Ken Sema, Udinese, kontrakt till 30 juni 2020

Utlånad från Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 27/2

Speltid i senaste matchen: 67

Spelade från start också mot Lazio på onsdagskvällen men byttes ut ganska precis mitt i den andra halvleken.

Nästa ligamatch för laget: Napoli (b) 19 juli

Samuel Armenteros, lånad av Crotone, kontrakt till 30 juni 2020

Utlånad från Benevento, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/3 (Crotone), 12/2 (Benevento)

Speltid i senaste matchen: 19

Återigen var Armenteros bänkad från start hos Crotone. Han fick hoppa in i den 72:a minuten när laget vann med 3-1 mot Cittadella på bortaplan.

Nästa ligamatch för laget: Salternitana (h) 17 juli

Joseph Colley, Chievo, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Utanför matchtruppen mot Cremonese

Nästa ligamatch för laget: Juve Stabia (b) 17 juli

Jonathan Morsay, Chievo, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 0

För tredje matchen i följd fick Morsay sitta hela matchen på avbytarbänken utan att få hoppa in. Denna gång när Chievo spelade 1-1 hemma mot Trapani.

Nästa ligamatch för laget: Juve Stabia (b) 17 juli

Samuel Gustafson, Cremonese, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste matchen: 60

Cremonese vann med 2-1 borta mot Livorno. Gustafson från start men utbytt efter ganska precis en timmes spel.

Nästa ligamatch för laget: Perugia (b) 17 juli

Marcus Rohdén, Frosinone, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 22/2

Speltid i senaste matchen: 90

Andra raka 90 minutersmatchen för Rohdén när Frosinone förlorade med 0-2 mot Empoli.

Nästa ligamatch för laget: Pescara (b) 17 juli

----



JAPAN

*Emil Salomonsson, utlånad till Avispa Fukuoka till 31 december 2020.

Lånad från Sanfreece Hiroshima, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 80

Spelade från start men byttes ut under matchens sista tio minuter när Avispa Fukuoka vann med 1-0 mot Jubilo Iwata. Salomonsson fick dessutom titta på domarens gula kort i den 39:e minuten

Nästa ligamatch för laget: Tokushima (b) 19 juli



-----

NORGE

Jesper Löfgren, Brann, kontrakt till 31 december 2022

Utlånad till Mjällby.

Liridon Kalludra, Kristiansund, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/2

Speltid i senaste matchen: 2

Bänkad från start och fick hoppa in precis i matchens slutskede när Kristiansund förlorade med 1-2 mot Bodö/Glimt. Hann därför inte göra något bestående avtryck i matchbilden.

Nästa ligamatch för laget: Vålerengen (h) 19 juli

*Andreas Linde, Molde, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 8/3

Speltid i senaste matchen: 90

Andra nollan i följd för Linde när Molde vann med klara 5-0 på hemmaplan mot Viking Stavanger. Fick fina betyget 7/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Strömsgodset (b) 19 juli

*Mattias Moström, Molde, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 0

Fick tillbringa hela matchen mot Viking Stavanger på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Strömsgodset (b) 19 juli

*Dino Islamovic, Rosenborg, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/1

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen när Rosenborg spelade 0-0 borta mot Start. Blev varnad i den 30:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Sandefjord (h) 19 juli

Anton Kralj, Sandefjord, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 90

Kralj fick på nytt förtroendet från start trots den mindre bra insatsen senast. Spelade hela matchen när Sandefjord vann med 1-0 hemma mot Ålesund. Blev dessutom varnad i den 27:e minuten. Fick denna gång mer än godkända 5/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Rosenborg (b) 19 juli

William Kurtovic, Sandefjord, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 15

Bänkad från start mot Ålesund men fick hoppa in under slutkvarten. Hann under den tiden inte sätta något avtryck i matchbilden när Sandefjord vann med 1-0.

Nästa ligamatch för laget: Rosenborg (b) 19 juli

*Anton Saletros, Sarpsborg 08, kontrakt till 31 juli 2020

Lånad från Rostov.

Ligamatcher/mål 8/0

Speltid i senaste matchen: 90

Lånet går snart ut för Saletros som fortsätter att rada upp 90-minutersmatcher för Sarpsborg. Denna gång när laget spelade 1-1 mot Stabaek på bortaplan. Fick betyget 5/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Odd (h) 19 juli

*Marcus Sandberg, Stabaek, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 8/3

Speltid i senaste matchen: 90

Släppte in ett mål när Stabaek spelade 1-1 hemma mot Sarpsborg. Tillhörde planens bästa spelare och fick 6/10 i betyg av VG.

Nästa ligamatch för laget: Ålesund (b) 19 juli



*Kevin Kabran, Start, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 90

Kabran fanns med från start och spelade hela matchen när Start spelade 0-0 hemma mot Rosenborg.

Nästa ligamatch för laget: Brann (b) 19 juli

Simon Marklund, Kongsvinger, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/1

Speltid i senaste matchen: 90

Gjorde 1-0 redan i den fjärde minuten till Kongsvinger i bortamatchen mot Stjördals-Blink. Det målet räckte dock tyvärr inte långt, då hemmalaget till slut vann med 5-2.

Nästa ligamatch för laget: Grorud (h) 20 juli

*Daniel Gustavsson, Lilleström, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 90

Lilleström spelade 1-1 borta mot Sandnes Ulf. Gustavsson från start och spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Stjördals-Blink (h) 20 juli



Jonathan Johansson, Stjördals-Blink, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Reservmålvakt på avbytarbänken när Stjördals-Blink vann med 5-2 hemma mot Kongsvinger.

Nästa ligamatch för laget: Lilleström (b) 20 juli



Leopold Wahlstedt, Arendal, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: 1/1

Speltid i senaste matchen: 90

Wahlstedt öppnade säsongen med att hålla nollan borta mot Nardo i premiären av norska Division 2. Arendal vann matchen med 1-0

Nästa ligamatch för laget: Fram (h) 18 juli

Ermal Hajdari, Egersund, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong:0/0

Speltid i senaste matchen: -

Egersund förlorade med 1-4 borta mot Vard. Hajdari utanför matchtruppen.

Nästa ligamatch för laget: Notodden (h) 18 juli

Andreas Peterson, Egersund, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen när Egersund förlorade med 1-4 borta mot Vard.

Nästa ligamatch för laget: Notodden (h) 18 juli

Jakob Lindström, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 55

Fredrikstad öppnade säsongen med en riktigt målrik match borta mot Florö. Laget vann med 4-3 efter att ha gått från 1-2 till 4-2. Lindström från start men utbytt redan tio minuter in på den andra halvleken.

Nästa ligamatch för laget: Hödd (b) 18 juli

Lowe Reuterswärd, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Ingen Reuterswärd synlig i matchtruppen som vann borta mot Florö med 4-3.

Nästa ligamatch för laget: Hödd (b) 18 juli

Björn Berglund, KvIK Halden, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Berglund fick vara med om en 2-1-seger när KvIK vann på bortaplan mot Eidswold. Berglund spelade från start och hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Florö (h) 18 juli



Elias Hadaya, Levanger, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/nollor denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Hadaya som redan förra säsongen spelade till sig en plats som förstemålvakt hos Levanger öppnade säsongen med att släppa in ett mål när Levanger spelade 1-1 hemma mot Rosenborgs andralag.

Nästa ligamatch för laget: Bärum (b) 18 juli



Melvin Frithzell, Hödd, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 86

Hödd öppnade säsongen med en 2-1-seger hemma mot Moss. Frithzell från start men utbytt i matchslutet.

Nästa ligamatch för laget: Fredrikstad (b) 18 juli

Joakim Wrele, Hödd, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Wrele som spelat i Norge sedan 2014 öppnade 2020 års säsong med spel från start och hela matchen när Hödd vann med 2-1 mot Moss.

Nästa ligamatch för laget: Fredrikstad (b) 18 juli

Jesper Andreasson, Vard, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Vard inledde säsongen med en klar 4-1-seger hemma mot Egersund. Andreasson fann med i startelvan och spelade hel matchen.

Nästa ligamatch för laget: Rosenborg II (b) 20 juli



Viktor Adebahr, Vard, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Fanns med från start och spelade hela matchen när Vard vann med hela 4-1 hemma mot Egersund.

Nästa ligamatch för laget: Rosenborg II (b) 20 juli

-----

POLEN

Pawel Cibicki, Pogon Szczecin, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/3

Speltid i senaste matchen: 90

Från att ha varit helt utanför matchtruppen var han tillbaka i startelvan och spelade hela matchen när Pogon Szczecin vann med 1-0 mot Piast Gliwice.

Nästa ligamatch för laget: Legia Warszawa (b) 19 juli

-----

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste matchen: -

Matchen mot Dinamo Bukarest den 16:e juli blev uppskjuten på nytt sedan sex spelare hos Dinamo testat positivt för Covid-19. Matchen var uppskjuten sedan tidigare just på grund av att Dinamo då haft spelare som testat positivt.

Nästa ligamatch för laget: Viitorul (b) 25 juli



-----



RYSSLAND



Marcus Berg, Krasnodar, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 21/7

Speltid i senaste matchen: 85

Krasnodar spelade 0-0 mot Krylya Sovetov. Berg från start men utbytt under matchens sista fem minuter.

Nästa ligamatch för laget: Dynamo Moskva (h) 19 juli

Viktor Claesson, Krasnodar, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Jobbar sig alltjämt tillbaka efter korsbandsoperationen.

Nästa ligamatch för laget: Dynamo Moskva (h) 19 juli



Kristoffer Olsson, Krasnodar, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 25/1

Speltid i senaste matchen: 67

Det blev speltid fram till mitten av den andra halvleken för Olsson när Krasnodar spelade 0-0 hemma mot Krylya Sovetov

Nästa ligamatch för laget: Dynamo Moskva (h) 19 juli



*Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva, kontrakt till 31 juli 2020

Lånad från Genoa, kontrakt till 31 juli 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/4

Speltid i senaste matchen: 45

Hiljemark spelade från start för andra matchen i följd men byttes ut i halvtid i 1-0-segern borta mot Ufa.

Nästa ligamatch för laget: Krasnodar (b) 19 juli

Jordan Larsson, Spartak Moskva, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 25/6

Speltid i senaste matchen: 45

Tillbaka i startelvan men byttes ut redan i halvtid när Spartak Moskva vann med 3-0 hemma mot Akhmat Grozny.

Nästa ligamatch för laget: Rubin Kazan (b) 22 juli

Filip Rogic, Orenburg, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/1

Speltid i senaste matchen: -

Rogic saknas alltjämt hos Orenburg.

Nästa ligamatch för laget:Dynamo Moskva (b) 22 juli

Anton Saletros, Rostov, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till Sarpsborg 08 till 31 juli 2020

*Dennis Hadzikadunic, Rostov, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/1

Speltid i senaste matchen: 90

Fortsätter få mycket speltid hos Rostov. 90 nya minuter i 0-0-matchen borta mot Rubin Kazan.

Nästa ligamatch för laget: Zenit St Petersburg (h)

*Carl Starfelt, Rubin Kazan, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/0

Speltid i senaste matchen: 90

Fjärde raka 90 minutersmatchen för Starfelt. Han var med och hjälpte sitt lag hålla nollan när Rubin Kazan spelade 0-0 mot Rostov.

Nästa ligamatch för laget: Spartak Moskva (h) 22 juli



-----

SCHWEIZ





Alexander Gerndt, Lugano, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/3

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela matchen när Lugano spelade 1-1 hemma mot Thun.

Nästa ligamatch för laget: Sion (b) 19 juli

Mirza Mujcic, Schaffhausen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste matchen: -

Utanför matchtruppen mot Wintherthur (förlust 0-1).

Nästa ligamatch för laget: Kriens (h) 17 juli



-----

SPANIEN

John Guidetti, Alaves, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till Hannover 96



Alexander Isak, Real Sociedad, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 36/9

Speltid i senaste matchen: 25

Bänkad från start mot Sevilla i matchen som slutade 0-0. Hoppade in med knappa halvtimmen kvar av ordinarie tid.

Nästa ligamatch för laget: Atletico Madrid (b) 19 juli



Filip Jörgensen, Villarreal, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Var uttagen i bruttotruppen till Real Madrid men fanns till slut inte med i matchtruppen.

Nästa ligamatch för laget: Eibar (b) 19 juli

-----

SYDKOREA

Philip Hellquist, Chungnam Asan, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/2

Speltid i senaste matchen: 90

Hellquist mål för andra matchen i följd när Chungnam Asan spelade 1-1 borta mot Suwon. Och målet var riktigt dråpligt. Hellquist med bollen till höger i straffområdet, snubblade till när han skulle avsluta och bollen smiter in vid den bortre stolpen. Målet gjorde han i den 53:e minuten och bytte 1-0. Fem minuter innan målet hade han dessutom dragit på sig ett gult kort.

Nästa ligamatch för laget: Anyang (h) 19 juli



Se Hellquists straffmål här (4:35 in i klippet)









-----

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray, kontrakt till 31 maj 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/0

Speltid i senaste matchen: 0

Fortsätter få nöta bänk hos Galatasaray. Något inhopp blev det aldrig i 0-1-förlusten mot Ankaragucu

Nästa ligamatch för laget:Göztepe (h) 17 juli

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi, kontrakt till 31 maj 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 12/4

Speltid i senaste matchen: -

Vadskadan stoppade Nordfeldt från spel också i 3-1-segern borta mot Göztepe.

Nästa ligamatch för laget: Sivasspor (b) 20 juli



Erkan Zengin, Adana Demirspor, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/5

Speltid i senaste matchen: 90

Ümraniyespor - Hammarby 2-3. Nja inte riktigt så men det var faktiskt så att Adana Demirsports båda spelare med förflutet i Hammarby gjorde lagets alla tre mål mot Ümraniyespor. Zengin tryckte in två straffsparkar inom loppet av 20 minuter och det gör att Zengins fyra senaste mål för Adana Demirspor har varit från elvameterspunkten. 3-0-målet till Adana i den 54:e minuten gjordes av Pa Amat Dibba, hans fjärde mål för säsongen. Framspelare till målet? Ja, det var Erkan Zengin.

Nästa ligamatch för laget: Istanbulspor (h) 19 juli



-----

USA



Tom Pettersson, Cincinnati, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 21

Cincinnati vann med 1-0 borta mot Atlanta. Petterson bänkad från start men inbytt under matchen sista 20 minuter.

Nästa ligamatch för laget: New York RB 23 juli

Adam Lundqvist, Houston, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 80

Fick vara med om en rejält målrik match mot Los Angeles FC som slutade 3-3. Lundqvist från start men byttes ut med tio minuter kvar av ordinarie tid.

Nästa ligamatch för laget: Portland 19 juli

Anton Tinnerholm, New York City, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong 4/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade hela matchen när NY City förlorade med 1-3 mot Orlando.

Nästa ligamatch för laget: Inter Miami 20 juli

Robin Jansson, Orlando, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 90

Orlando tog andra raka segern när laget besegrade NY City med 3-1. Jansson spelade från start och hela matchen och drog dessutom på sig en varning i den 22:a minuten.

Nästa ligamatch för laget: Philadelphia 21 juli

*Magnus Eriksson, San Jose, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/1

Speltid i senaste matchen: 90

San Jose vann borta med 4-3 borta mot Vancouver. Eriksson spelade från start och hela matchen och spelade fram Oswaldo Alanis till dennes 3-3-mål i den 81:a minuten.

Nästa ligamatch för laget: Chicago 20 juli

Gustav Svensson, Seattle, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade hela matchen när Seattle förlorade med 1-2 borta mot Chicago Fire.

Nästa ligamatch för laget: Vancouver 20 juli

Axel Sjöberg, San Antonio, kontrakt till -

Lån från Columbus Crew

Ligamatcher denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen i säsongens första match i mars när San Antonio vann med 1-0 mot Real Monarchs.

Nästa ligamatch för laget: Rio Grande Valley 17 juli

-----

VIETNAM

*Grace Bapianga Tanda, SHB Da Nang, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/4 (2/0 för Thanh Hoa)

Speltid i senaste matchen: 85

Matchen mot Hanoi slutade 1-1. Ingen uppgift i skrivande stund hur mycket speltid Tanda fick. Han var dock inte den som gjorde lagets mål mot Hanoi.

Nästa ligamatch för laget: Than Quang Ninh (h) 18 juli



-----

SPELARE I PAUSADE LIGOR

-----

ENGLAND





Ludvig Öhman, Grimsby, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/1

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

GREKLAND

Marko Atanackovic, Panachaiki, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/nollor denna säsong: 5/2

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

Johannes Owusu, Zakynthos, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/0

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

ITALIEN

Adin Bukva, Gozzano, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/4

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----



PORTUGAL

Marko Mitrovic, Beira Mar, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/4

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazm, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/9

Speltid i senaste matchen: 21

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

SPANIEN

Joel Rydstrand, San Roque, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift



-----





EJ PÅBÖRJADE LIGOR





KANADA

Erik Zetterberg, FC Edmonton, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen:

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

KINA

Marcus Danielson, Dalian Professional, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

Sam Larsson, Dalian Professional, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

SPELARE I AVSLUTADE LIGOR

-----

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/0

Utlånad till Malmö FF till och med 31 december 2020.



Benjamin Nygren, Genk, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Mikael Lustig, Gent 10/0, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Eric Smith, Gent, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Utlånad till IFK Norrköping till och med 31 december 2020.

Gustav Engvall, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/2

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Erdin Demir, Zulte-Waregem, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

-----





DANMARK





Sebastian Carlsen, Hellerup, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste matchen: 54

Hellerup avslutade säsongen med att spela 1-1 borta mot AB Köpenhamn. Ännu ingen fakta tillgänglig från den matchen.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen färdigspelad.

Teddy Bergqvist, Helsingör, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/1

Speltid i senaste matchen: 36

0-0 blev det i Helsingörs avslutande match för säsongen när laget mötte Jammerbugt på bortaplan. Ännu ingen fakta tillgänglig från den matchen.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen fjärdigspelad.

-----



FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens, kontrakt till -

Utlånad till Örebro tillsvidare



-----

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Silva, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

-----

HOLLAND

Pontus Dahlberg, Emmen, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Watford.

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

Joel Asoro, Groningen, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Swansea.

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/3

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Gabriel Gudmundsson, Groningen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/2

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Ramon-Pascal Lundqvist, Groningen, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/5

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad



Rami Hajal, Heerenveen, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 19

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/0

Speltid i senaste matchen: 45

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

Emil Bergström, Utrecht, kontrakt till 30 juni 2021

Utlånad till FC Basel till 30 juni 2020



Simon Gustafsson, Utrecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/6

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

Kristofer Peterson, FC Utrecht, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Swansea.

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/1

Speltid i senaste matchen: 20

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Sebastian Holmén, Willem II, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 26/1

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Adrian Edqvist, Go Ahead Eagles, kontrakt till 31 december 2020

Lånad från Kalmar FF.

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/2

Speltid i senaste matchen: 19

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Emil Hansson, RKC Waalwijk, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Hannover.

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/1

Speltid i senaste matchen: 66

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

-----

MALTA

Alexander Nilsson, Qrendi, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/10

Speltid i senaste matchen: 12

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad





SKOTTLAND

Osman Sow, Dundee U, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0 (8/0 för Kilmarnock)

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

Filip Helander, Glasgow Rangers, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/1

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

Melker Hallberg, Hibernian, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/1

Speltid i senaste matchen: 33

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

-----





SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen och hjälpte sitt lag Spartak Trnava hålla nollan i mötet med storklubben Slovan Bratislava på bortaplan som slutade 0-0.

Nästa ligamatch för laget: -

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava, kontrakt till .-

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/1

Speltid i senaste matchen: 78

Tredje matchen i följd från start men inte heller mot Slovan Bratislava blev det 90 minuter, då han byttes ut i den 79:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: -

-----



TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/4

Speltid i senaste matchen: 69

0-0 blev det i derbyt mot Slavia Prag. Moberg Karlsson från start men utbytt i den 70:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: -

------

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 25/2

Speltid i senaste matchen: 0

Fick avsluta säsongen med att tillbringa hela 2-1-matchen mot Hertha Berlin på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Emil Forsberg, Leipzig, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 22/5

Speltid i senaste matchen: 90

Leipzig avslutade säsongen med en 2-0-seger borta mot Augsburg. Forsberg från start och spelade hela matchen utan att stå ut från mängden.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Robin Quaison, Mainz, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 32/13

Speltid i senaste matchen: 68

Quaison stannade på 13 mål denna säsong, då varken han eller någon lagkamrat gjorde mål i Mainz 0-1-förlust mot Bayer Leverkusen. Det blev bara ett mål från Quasion på de avslutande åtta matcherna.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad



Sebastian Andersson, Union Berlin, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 31/12

Speltid i senaste matchen: -

Det gula kortet han ådrog sig senast gjorde att han var avstängd när Union Berlin avslutade säsongen med en 3-0-seger mot Fortuna Düsseldorf.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/0, Kvalmatcher/mål 2/1

Speltid i senaste matchen: 90

Werder Bremen spelade på måndagskvällen den andra kvalmatchen mot Heidenheim för att hålla sig kvar i Bundesliga och vem av alla spelare om inte Augustinsson höll sig framme och gjorde 2-1 målet på bortaplan som blev avgörande för att laget skulle ta sig vidare i matchen som slutade 2-2, efter att det första mötet slutat 0-0. Målet på fyra minuters tilläggstid och påpassligt också hans första och enda mål den här säsongen.





Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.



Oscar Linnér, Arminia Bielefeld, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Inte ens i säsongens sista match (3-0 mot Heidenheim) fick Linnér förtroendet att visa upp sig.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 29/1

Speltid i senaste matchen: -

Var utanför matchtruppen för andra matchen i följd.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 25/0

Speltid i senaste matchen: 89

Tillbaka i startelvan och fick spela nästan hela matchen mot Osnabrück (oavgjort 2-2). Byttes ut i den sista matchminuten.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/4

Speltid i senaste matchen: -

Helt utanför matchtruppen även mot Osnabrück (oavgjort 2-2)

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Felix Beijmo, Greuther Fürth, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Werder Bremen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: -

Fanns inte med i matchtruppen när Greuter Fürth avslutade säsongen med att förlora med 1-2 mot Karlsruhe.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Branimir Hrgota, Greuther Fürth, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 32/10

Speltid i senaste matchen: 90

Avslutade hela matchen med att spela hela matchen mot Karlsruhe som slutade med en 1-2-förlust.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad



Mikael Ishak, FC Nürnberg, kontrakt till 12 juli 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/1, kvalmatcher: 2/0

Speltid i senaste matchen: 78

Nürnberg grejade spel i 2.Bundesliga också nästa säsong trots en 1-3-förlust borta mot Ingolstadt. Totalt blev det 3-3 men då Nürnberg gjorde två mål på bortaplan säkrade laget spel i 2.Bundesliga. Men det blev högdramatiskt, då Nürnberg gjorde reduceringen till 1-3 på sex minuters tilläggstid. Ishak från start och utbytt i den 79:e minuten.

Nästa ligamatch för laget:



Emil Hansson, Hannover 96, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till RKC Waalwijk

John Guidetti, Hannover 96, kontrakt till 30 juni 2020

Lån från Alaves

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/3 (Alaves 5/0)

Speltid i senaste matchen: 68

Stannar på tre mål denna säsong, då han lämnade den avslutade matchen mot Bochum (seger 2-0) utan tillverkat mål.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Viktor Gyökeres, St Pauli, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Brighton.

Ligamatcher/mål denna säsong: 26/7

Speltid i senaste matchen: 90

Det blev en riktigt målrik avslutningsmach för St Pauli när laget förlorade med 3-5 borta mot Wehen Wiesbaden.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Sebastian Ohlsson, St Pauli, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 24/0

Speltid i senaste matchen: 73

Spelade från start men blev utbytt nästan en halvtimme in på den andra halvleken.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Axel Timossi Andersson, Bayern München II, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till Helsingborg.