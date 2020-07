Norlings närmaste bryter tystnad - hoppas AIK får hjälp av MFF

Det är ett AIK i kris som just nu har stängt alla dörrar mot omvärlden.

Stort hemlighetsmakeri råder kring jobbet för att hitta Rikard Norlings ersättare.

För FotbollDirekt berättar ändå Norlings assisterande tränare Sean O’Shea om läget just nu och om verksamheten som han enligt plan ska leda de närmaste dagarna.

– Just nu vet vi inte vad som händer. Den (tränare) som kommer in ska komma in med massor av energi och ta oss till den nivå där AIK hör hemma, säger O’Shea.

AIK sparkade under måndagen huvudtränare Rikard Norling efter söndagens derbyförlust mot Djurgårdens IF (0-1).



Den tunga starten på allsvenskan blev till sist för mycket för AIK:s ledning, och man hade inte längre något tålamod med Norling 3-4-3-man-mot-man-taktik.

Den utlösande faktorn blev 0-4-smällen mot Häcken och till slut derbyförlusten på Friends arena - vilket ger en tolfteplats med lika många poäng efter elva omgångar.

Under måndagseftermiddagen gav AIK en presskonferens där framförallt Rikard Norling, men också sportchefen Henrik Jurelius, talade om den känsliga situationen. Men såväl före som efter denna aktivitet så har det varit en närmast rigorös tystnad från AIK-håll.

När en ersättare kan presenteras är ännu så länge oklart, men assisterande U21-förbundskaptenen och förre AIK-tränaren Bartosz Grzelak hävdas vara ett alternativ.

I denna svåra situation med så många frågor utan svar så har nu Norlings närmaste man - assisterande tränare Sean O’Shea - låtit sig intervjuas av FotbollDirekt.



– Det vi vet just nu och det jag planerar för det är att några spelare ska träna på onsdag och att hela laget sedan återsamlas på torsdag, berättar O’Shea och redogör för det vakuum som just nu råder.

– Vi får se vad som händer. Jag räknar med att leda träningen på torsdag, men samtidigt kan vi ha en ny situation bara inom närmaste 24 timmarna. Nej, jag är inte informerad om vilka kandidater som finns. Jag vet helt ärligt bara vad som står i tidningarna.

Inte heller Sean O’Shea får information från AIK:s ledning.

– Ja, jag har pratat med sportchefen Henrik Jurelius, men det är information han vill hålla för så få personer som möjligt.

Hur känner du för AIK:s situation och det som just nu pågår?

– Det är svårt att se AIK så här. AIK ska vara på en helt annan nivå än denna. Samtidigt så känner jag för Rikard. Jag förstår vilken legend han är här och vilken stor tränare överhuvudtaget han är i svensk fotboll. Det är svårt att se det som händer både klubben och honom, säger O’Shea.

– Men tyvärr är det så här det brukar gå när resultaten inte kommer. Det är managern som hålls ansvarig. Jag är ledsen för Rikards skull. Mycket ledsen. Jag har stor respekt för honom, säger O’Shea och fortsätter:



– Jag ska kontakta honom om några dagar för att se hur han mår.

Hur ser du själv på Rikards ersättare. Har du någon kandidat du helst vill se?

– Om jag har det så är det ingenting jag kan berätta om. Kanske, men jag kan inte säga något. Men det kan jag ju säga att den som kommer in ska komma in med massor av energi och ta oss till den nivå där AIK hör hemma.

Vad är viktigast den närmaste tiden, som du personligen ser det?

– Att ta en Europaplats. Vi måste ut i Europa. Det hade varit otroligt bra om Malmö vann finalen mot Göteborg så vi får chansen i Europa. Det hade varit viktigt för den nystart AIK har på gång, viktigt för AIK som klubb och viktigt för den nye tränaren som kommer in.

FOTNOT: Den 10 februari i år förlängdes Rikard kontrakt som huvudtränare till att gälla även säsongen 2021.