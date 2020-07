Zlatan bakom Milan-seger - svensk målskytt i Rumänien

Antalet svenska spelare utomlands räknas i dag i hundratal. Men hur går det för alla där ute? Blir det någon speltid och några mål? I FotbollDirekts Proffskollen 3.0 får du löpande information kring prestationer och öden, både på nära håll och i fjärran land. Vi har som ambition att försöka ha dagliga uppdateringar och följa svenskarna ingående. I Proffskollen 3.0 platsar bara spelare som ses som svenska ur ett internationellt landslagsperspektiv.





* Senaste uppdatering 2020-07-29





-----

Niklas Backman, Århus, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 21/0

Speltid i senaste matchen: 0

Var tillbaka i matchtruppen efter sin skadefrånvaro men något inhopp blev det aldrig i 0-1-förlusten mot Bröndby.

Nästa ligamatch för laget: Odense (h) 29 juli

William Eskelinen, Århus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/nollor denna säsong: 28/10

Speltid i senaste matchen: 90

Fick avsluta grundserien med en 0-1-förlust men kan ändå glädja sig åt att ha snabbt ha tagit en ordinarie plats hos Århus och att han nådde upp i tvåsiffrigt antal nollor redan under sin första säsong i Danmark. Fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet för insatsen mot Bröndby. Nu väntar match mot Odense om en plats i Europa League.

Nästa ligamatch för laget:Odense (h) 29 juli

-----

Viktor Gyökeres, Brighton, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till St Pauli till 30 juni 2020

Victor Lindelöf, Manchester U, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 35/1

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade också 90 minuter i sista ligamatchen för säsongen, mot Leicester (seger 2-0). Lindelöf stannade därmed på 35 matcher, vilket innebär att han missade bara tre ligamatcher. Så många seriematcher har han inte spelat sedan han lämnade Benfica efter säsongen 2016/17. Den avslutande insatsen mot Leicester betygsattes med 6/10 av Skysports.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Emil Krafth, Newcastle, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 176/0

Speltid i senaste matchen: -

Inte synlig i matchtruppen när Newcastle avslutade säsongen med en 1-3-förlust hemma mot redan klara mästarlaget Liverpool.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Pontus Dahlberg, Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till FC Emmen till 30 juni 2020

Ken Sema, Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till Udinese till 30 juni 2020

*Pontus Jansson, Brentford, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 36/0

Speltid i senaste matchen: 90

Brentford var tvunget att vända ett 0-1-underläge mot Swansea efter det första mötet och laget gjorde allt rätt och vann med 3-1. Jansson från start och spelade hela matchen och kan nu se fram emot en kvalfinal på Wembley mot antingen Cardiff eller Fulham.

Nästa ligamatch för laget: -

Niclas Eliasson, Bristol City, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 37/3

Speltid i senaste matchen: 0

Blev kvar på avbytarbänken under hela matchen mot Preston som slutade 1-1.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Julian Larsson, Nottingham, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Fanns inte med i matchtruppen i 1-4-förlusten mot Stoke som gjorde att Nottingham missade kval till Premier League på målskillnad, 8 plusmål för Nottingham, nio för Swansea som tog sista kvalplatsen.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Joel Asoro, Swansea, kontrakt till 30 juni 2022

Varit utlånad till FC Groningen till 30 juni 2020

Kristofer Petersson, Swansea, kontrakt till 30 juni 2022

Varit utlånad till FC Utrecht till 30 juni 2020





-----





Jacob Tånnander, HJK Helsingfors, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Får alltjämt vänta på debuten för HJK, då han för tillfället agerar reservmålvakt på avbytarbänken. Så var också fallet när HJK vann med 2-0 hemma mot Ilves.

Nästa ligamatch för laget: KuPS (h) 1 augusti

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela matchen när IFK Mariehamn förlorade IFK-mötet mot Helsingfors IFK med 0-3.

Nästa ligamatch för laget: Inter Åbo (b) 1 augusti

Tarik Hamza, IFK Mariehamn, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 64

Första matchen från start denna säsong för Hamza som byttes ut i den 65:e minuten i 0-3-förlusten mot Helsingfors IFK.

Nästa ligamatch för laget: Inter Åbo (b) 1 augusti

David Carlsson, GBK, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/2

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen när RoPS 2 besegrades med 1-0 på bortaplan.

Nästa ligamatch för laget: Kiisto (b) 2 augusti

-----

Marcus Johansson, IA, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 90

IA förlorade med 3-5 borta mot Breidablik. Johansson spelade hela matchen för IA.

Nästa ligamatch för laget: Fjölnir (b) 5 augusti

Sebastian Starke Hedlund, Valur, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/1

Speltid i senaste matchen: 90

Första målet i seniorkarriären (!) för Hedlund som gjorde 2-0-målet när Valur vann med 3-0 mot Fylkir. Målet kom på nick i samband med en hörna i den 37:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: FH (b) 5 augusti

-----



*Mattias Svanberg, Bologna, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 24/0

Speltid i senaste matchen: 28

På bänken från start mot Fiorentina (förlust 0-4). Byttes in med knappa halvtimmen kvar. Hade ett kanonavslut som hade kunnat blivit ett klassiskt mål men det blev botrdömt för offside. Hade målet godkänts hade det varit hans första mål i en italienska ligafotbollen, där han nu gjort 47 matcher på två säsonger.

Nästa ligamatch för laget: Torino (h) 2 augusti

Robin Olsen, Roma, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0 , 17/4 för Cagliari.

Speltid i senaste matchen: -

Lånet hos Cagliari har gått ut och han har återvänt till Roma Där lär det troligen inte bli något spel innan säsongen är över.

Nästa ligamatch för laget: Juventus (b) 1 augusti

*Sebastian Eriksson, Genoa, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Helt utanför matchtruppen när Genoa förlorade med klara 0-5 borta mot Sassuolo

Nästa ligamatch för laget: Verona (h) 2 augusti

Oscar Hiljemark, Genoa, kontrakt till 31 juli 2020

Utlånad till Dynamo Moskva

Mattias Andersson Juventus, kontrakt till 30 juni 2021

Utlånad till FC Sion



*Zlatan Ibrahimovic, Milan, kontrakt till 31 augusti 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/9

Speltid i senaste matchen: 78

Spelade från start mot Sampdoria och var matchens absoluta förgrundsfigur med två mål och en framspelning när Milan vann med 4-1. Ibrahimovic var inblandad i Milans tre inledande mål.

Nästa ligamatch för laget: Cagliari (h) 1 augusti

Dejan Kulusevski, Parma, lånad till 31 augusti 2020

Utlånad från Juventus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 33/10

Speltid i senaste matchen: 90

Mål för tredje matchen i följd för Kulusevski som därmed nått upp i tvåsiffrigt antal mål på en säsong i Serie A. Förutom målet hade han också en stolpträff när Parma för andra matchen i följd förlorade med 1-2. Denna gång mot Atalanta. Men Kulusevski fortsätter visa klassen och att han blir en nyckelfigur i Janne Anderssons landslag i EM nästa år.

Nästa ligamatch för laget: Lecce (b) 2 augusti

Riccardo Gagliolo, Parma, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 31/3

Speltid i senaste matchen: 82

Tillbaka i startelvan efter de skadeproblem han haft på sistone. Spelade från start och byttes ut med knappa tio minuter kvar mot Atalanta.

Nästa ligamatch för laget: Lecce (b) 2 augusti

*Albin Ekdal, Sampdoria, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 32/0

Speltid i senaste matchen: -

Slapp möta Ibrahimovic, som han kritiserade i sitt sommarprat nyligen, då den fotskada han ådrog sig för ett par veckor sedan fortfarande stoppar Ekdal från spel.

Nästa ligamatch för laget: Bresica (b) 1 augusti

*Ken Sema, Udinese, kontrakt till 31 augusti 2020

Utlånad från Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 31/2

Speltid i senaste matchen: 90

Fortsätter få 90 minutersmatcher i Serie A. 90 nya minuter och dessutom varnad när Udinese förlorade med 1-2 mot Lecce.

Nästa ligamatch för laget: Sassuolo (b) 2 augusti

Samuel Armenteros, lånad av Crotone, kontrakt till 30 juni 2020

Utlånad från Benevento, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/3 (Crotone), 12/2 (Benevento)

Speltid i senaste matchen: -

Helt utanför matchtruppen när Crotone vann med 1-0 mot Frosinone.

Nästa ligamatch för laget: Trapani (b) 31 juli

Joseph Colley, Chievo, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Utanför matchtruppen mot Benevento (seger 1-0).

Nästa ligamatch för laget: Pescara (h) 31 juli

Jonathan Morsay, Chievo, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 0

För sjätte matchen i följd (!) fick Morsay sitta hela matchen på avbytarbänken utan att få hoppa in. Denna gång när Chievo vann med 1-0 borta mot Benevento.

Nästa ligamatch för laget: Pescara (h) 31 juli

Samuel Gustafson, Cremonese, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste matchen: 45

Inledde bortamatchen mot Juve Stabia (seger 2-1) på avbytarbänken men var den förste som fick hoppa in och han gjorde det redan i halvtid.

Nästa ligamatch för laget: Pordenone (h) 31 juli

Marcus Rohdén, Frosinone, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/2

Speltid i senaste matchen: -

Inte synlig i matchtruppen i 0-1-förlusten borta mot Crotone.

Nästa ligamatch för laget: Pisa (h) 31 juli

----



Emil Salomonsson, utlånad till Avispa Fukuoka till 31 december 2020.

Lånad från Sanfreece Hiroshima, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen när Avispa Fukuoka spelade 1-1 borta mot Ehime.

Nästa ligamatch för laget: Omiya Aridja (b) 2 augusti



-----







Marcus Danielson, Dalian Professional, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/1

Speltid i senaste matchen: 90

Vilken debut för Danielson! Han gjorde mål i debuten för sin nya klubb och han gjorde det på tre minuters tilläggstid. Hans mål var dock bara ett tröstmål till 2-3 som matchen mot Shandong Luneng slutade. Samtliga tre mål för Shandong av hårfagre belgaren Marouane Fellaini som stod för ett äkta hattrick i den andra halvleken.

Nästa match för laget: Henan Jinaye (h) 31 juli

Sam Larsson, Dalian Professional, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 80

Fick chansen från start hos Dalian men höll sig utanför målprotokollet i matchen mot Shandong Luneng som slutade med en 2-3-förlust. Ådrog sig en varning i den 69:e minuten.

Nästa match för laget: Henan Jianye (h) 31 juli

----





Jesper Löfgren, Brann, kontrakt till 31 december 2022

Utlånad till Mjällby.

*Liridon Kalludra, Kristiansund, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/2

Speltid i senaste matchen: 25

Tillbaka i matchtruppen men på avbytarbänken från start när Kristansund besegrade Sandefjord med 3-1. Men det var en inspirerad Kalludra som kom in vid ställningen 0-1. Tio minuter efter inhoppet hade han både spelat fram till kvitteringsmålet till 1-1 och även ledningsmålet till 2-1. Inget betyg av VG.

Nästa ligamatch för laget: Viking (b) 2 augusti

*Andreas Linde, Molde, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 11/4

Speltid i senaste matchen: 90

Molde vann toppmötet med Vålerengen med hela 4-1. Linde begåvades med betyget 5/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Sandefjord (b) 1 augusti

*Mattias Moström, Molde, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 0

Tillbringade hela matchen mot Vålerengen (seger 4-1) på avbytarbänken utan att få hoppa in.

Nästa ligamatch för laget: Sandefjord (b) 1 augusti

Dino Islamovic, Rosenborg, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/1

Speltid i senaste matchen: 26

Rosenborg fick ge sig med 0-1 borta mot Haugesund. Islamovic bänkad från start för andra matchen i följd men fick ändå ett 25 minuter långt inhopp. Hann inte med att göra något mål under sin tid på planen men hann däremot med att bli varnad i den 89:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Viking (h) 30 juli

*Anton Kralj, Sandefjord, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste matchen: 26

Sandefjord fick ge sig med 1-3 borta mot Kristiansund. Kralj på bänken från start men hoppade in i den 66:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Molde (b) 1 augusti

*William Kurtovic, Sandefjord, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste matchen: 34

Utgick i den 35:e minuten i 1-3-förlusten borta mot Kristiansund. Oklart om det var på grund av skada eller sjukdom. Hann inte göra något större avtryck i matchbilden och fick således nöja sig med betyget 4/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Molde (b) 1 augusti.

*Anton Saletros, Sarpsborg 08, kontrakt till 31 juli 2020

Lånad från Rostov.

Ligamatcher/mål 10/0

Speltid i senaste matchen: 80

Fanns inte med i matchtruppen mot Haugesund och nu går lånet från Rostov ut. Oklart om det förlängs. Klubben har för övrigt gjort klart med tidigare IFK Göteborgsspelaren Mikael Dyrestam. Han kommer dock inte att medverka i proffskollen med egen "profil", då han valt bort Sverige för att i stället representera Guinea.

Nästa ligamatch för laget: Ålesund (h) 2 augusti.

Marcus Sandberg, Stabaek, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 10/4

Speltid i senaste matchen: 90

Fjärde nollan för den tidigare Blåvitt-keepern när Stabaek spelade 0-0 mot Start. 6/10 blev betyget hos VG för Sandberg.

Nästa ligamatch för laget: Bodö/Glimt (h) 30 juli



*Kevin Kabran, Start, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste matchen: 90

Start förlorade med 2-3 borta mot Ålesund. Kabran från start och spelade hela matchen. Tillhörde ändå Starts allra bästa spelare och var tillsammans med lagkamraten Mathias Bringaker de enda som betygsattes med 6/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Mjöndalen (h) 2 augusti

Simon Marklund, Kongsvinger, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/1

Speltid i senaste matchen: 90

Kongsvinger förlorade med 0-1 borta mot Raufoss. Marklund spelade hela matchen och drog på sig ett gult kort i den 64:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Ranheim (b) 31 juli

Daniel Gustavsson, Lilleström, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 61

Lilleström förlorade med hela 1-3 borta mot Åsande. Gustavsson från start men var den förste som byttes ut hos Lilleström när han fick utgå efter en dryg timmes spel.

Nästa ligamatch för laget: Jerv (b) 31 juli



Jonathan Johansson, Stjördals-Blink, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Reservmålvakt på avbytarbänken när Stjördals-Blink vann med 2-1 hemma mot Strömmen.

Nästa ligamatch för laget: Tromsö (b) 31 juli



Leopold Wahlstedt, Arendal, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: 3/3

Speltid i senaste matchen: 90

Vet ännu inte hur det är att släppa in ett mål, då han för tredje matchen i följd höll nollan för sitt Arendal när laget vann med 2-0 borta mot Levanger.

Nästa ligamatch för laget: Vard (h) 1 augusti

Ermal Hajdari, Egersund, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 67

Efter ett inhopp senast var Hajdari med från start när Egersund vann med 4-0 borta mot Fram. Byttes ut med knappa 20 minuter kvar.

Nästa ligamatch för laget: Nardo (h) 2 augusti

Andreas Peterson, Egersund, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: -

Inte synlig i matchtruppen när Egersund vann med 4-0 mot Fram.

Nästa ligamatch för laget: Nardo (h) 2 augusti

Jakob Lindström, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 90

2-0 blev det till Fredrikstad mot Vålerengen. Lindström från start och spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Skeid (h) 1 augusti

Lowe Reuterswärd, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Ingen Reuterswärd synlig i matchtruppen hos Fredrikstad när laget vann med 2-0 mot Skeid

Nästa ligamatch för laget: Skeid (h) 1 augusti

Björn Berglund, KvIK Halden, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 77

Berglund spelade från start men byttes ut med knappa kvarten kvar när KvIK vann med 1-0 borta mot Skeid.

Nästa ligamatch för laget: Vålerengen II (h) 3 augusti



Elias Hadaya, Levanger, kontrakt till 31 december 2020

igamatcher/nollor denna säsong: 3/1

Speltid i senaste matchen: 90

Hadaya släppte in två mål när laget förlorade med 0-2 mot Arendal.

Nästa ligamatch för laget: Odd 2 (b) 3 augusti



Melvin Frithzell, Hödd, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 45

Hödd spelade 0-0 mot Kjelsås. Frithzell spelade från start men byttes ut i halvtid.

Nästa ligamatch för laget: Tromsdalen (b) 1 augusti



Simon Silverholt, Hödd, kontrakt till -

Ligamatcher mål/denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 45

Var den som bytte med Frithzell i halvtid i matchen som slutade 0-0 mot Kjelsås.

Nästa ligamatch för laget: Tromsdalen (b) 1 augusti

Joakim Wrele, Hödd, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 90

Wrele spelade från start och hela matchen när Hödd spelade 0-0 mot Kjelsås

Nästa ligamatch för laget: Tromsdalen (b) 1 augusti

Jesper Andreasson, Vard, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 83

Blev för andra matchen i följd utbytt i den 84:e minuten när Vard förlorade med 0-1 mot Sotra.

Nästa ligamatch för laget: Arendal (b) 1 augusti



Viktor Adebahr, Vard, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste matchen: 76

Spelade precis som Andreasson från start mot Sotra (förlust 0-1) men byttes ut i den 77:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Arendal (b) 1 augusti

-----





*Valmir Berisha, Chindia, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/1

Speltid i senaste matchen: 12

Började bortamatchen mot Clicenci på avbytarbänken men fick hoppa in med drygt tio minuter kvar och i den 89:e minuten gjorde han sitt första mål för säsongen när han gjorde 3-1, vilket också blev matchens slutresultat.

Nästa ligamatch för laget: Politehnica Iasi (b) 2 augusti



-----

Alexander Gerndt, Lugano, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/4

Speltid i senaste matchen: -

Tillbaka i matchtruppen men tillbringade hela matchen på avbytarbänken när Lugano spelade 4-4 borta mot Basel.

Nästa ligamatch för laget: Servette (h) 31 juli

Mirza Mujcic, Schaffhausen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/0

Speltid i senaste matchen: 90

Efter det kvartslånga inhoppet senast var han tillbaka i startelvan när Schaffhausen spelade 2-2 mot Stade Lausanne.

Nästa ligamatch för laget: Vaduz (b) 30 juli

-----

Philip Hellquist, Chungnam Asan, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/3

Speltid i senaste matchen: 90

Hellquist fortsätter göra mål för Chungnam. Denna gång gjorde han 1-1-målet på straffspark i den 40:e minuten i 2-1-segern mot Söul E-land.

Nästa ligamatch för laget: Daejeon Hana Citizen (h) 1 augusti





-----

Jimmy Durmaz, Galatasaray, kontrakt till 31 maj 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste matchen: 4

Fortsätter få göra sporadiska inhopp hos Galatasaray. När laget spelade 2-2 borta mot Antalyaspor dubblade Zengin speltiden från förra matchen från till fyra minuters inhopp.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi, kontrakt till 31 maj 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 13/4

Speltid i senaste matchen: -

Helt utanför matchtruppen på grund av en vadskada när laget förlorade med 0-3 mot Besiktas.

Nästa ligamatch för laget: Ligapselet är avslutat.



Erkan Zengin, Adana Demirspor, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 17/8

Speltid i senaste matchen: 90

Zengin fortsätter trycka in straffsparkar hos Adana Demirspor Nytt straffmål när Bursaspor besegrades med 4-1 på hemmaplan. Zengins straffmål kom i den 55:e minuten och innebar 1-0. Han spelade dessutom fram till 3-1 och 4-1 och fortsätter vara en mycket tongviande spelare hos sin klubb i den näst högsta turkiska ligan.

Nästa ligamatch för laget: Fatih Karagümrük (h) 30 juli



-----



*Tom Pettersson, Cincinnati, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 90

Cincinnati spelade 1-1 mot Portland. Matchen avgjordes på straffsparkar och den straffläggningen vanns av Portland. Pettersson slog ingen av Cincinnatis straffar.

Nästa ligamatch för laget: -

Adam Lundqvist, Houston, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen när Houston spelade 1-1 mot LA Galaxy.

Nästa ligamatch för laget: -

Anton Tinnerholm, New York City, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong 6/0

Speltid i senaste matchen: 90

NY City vann med 3-0 mot Toronto och det var Tinnerholm som assisterade till matchens första mål, som gjrodes av Jesus Medina redan i den femte minuten,

Nästa ligamatch för laget: Ej klar motståndare 2 augusti

Robin Jansson, Orlando, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/0

Speltid i senaste matchen: 90

Orlando vann med 1-0 mot Montreal Impact och Jansson hjälpte således laget att hålla nollan.

Nästa ligamatch för laget: Ej klar motståndare 1 augusti

Magnus Eriksson, San Jose, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/3

Speltid i senaste matchen: 90

San Jose vann med hela 5-2 mot Real Salt Lake och Eriksson skrev in sig i målprotokollet med två mål, båda från straffpunkten. Det ena i den 49:e minuten och det andra på sex minuters tilläggstid.

Nästa ligamatch för laget: Ej klar motståndare 2 augusti

Gustav Svensson, Seattle, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 90

Svensson spelade från start och hela matchen när Seattle förlorade med hela 1-4 mot Los Angeles FC

Nästa ligamatch för laget: -

Axel Sjöberg, San Antonio, kontrakt till -

Lån från Columbus Crew

Ligamatcher denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Utanför matchtruppen mot Rio Grande Valley (seger 1-0)

Nästa ligamatch för laget: Austin Bold (b) 2 augusti

-----

Marko Mitrovic, Beira Mar, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/4

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

Carlos Strandberg, Al-Hazm, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/9

Speltid i senaste matchen: 21

Nästa match för laget: Al Ahli (b) 4 augusti

-----

Grace Bapianga Tanda, SHB Da Nang, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/4 (2/0 för Thanh Hoa)

Speltid i senaste matchen: 85

Ett nytt Covid-19-utbrott har gjort att matcherna i den vietnamesiska ligan är uppskjutna på obestämd tid.

Nästa ligamatch för laget: -

Erik Zetterberg, FC Edmonton, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen:

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----

-----

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/0

Utlånad till Malmö FF till och med 31 december 2020.



Benjamin Nygren, Genk, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Mikael Lustig, Gent 10/0, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Eric Smith, Gent, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Utlånad till IFK Norrköping till och med 31 december 2020.

Gustav Engvall, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/2

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Erdin Demir, Zulte-Waregem, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

-----





Simon Hedlund, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 31/5

Speltid i senaste matchen: 66

Bröndby avslutade ligaspelet med att vinna med 1-0 borta mot Århus. Hedlund från start men utbytt under matchens sista 25 minuter. 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 31/1

Speltid i senaste matchen: 89

Fick vara med om en händelserik match när FCK besegrade Nordsjälland hemma med 2-1. Bengtsson från start och spelade fram Jonas Wind till dennes 1-0 i den tolfte minuten. Ådrog sig ett gult kort i den 34:e minuten och byttes ut i den 90:e minuten. 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 29/7

Speltid i senaste matchen: 90

Det krävdes en straffspark för att den svenske landslagskeepern skulle kapitulera när FCK besegrade Nordsjälland med 2-1. 3/6 blev betyget av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 27/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen för andra matchen i följd. Denna gång när Nordsjälland slogs tillbaka med 2-1. Precis som för de övriga svenskarna i FCK blev betyget 3/6 hos Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Joel Andersson, Midtjylland, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 31/1

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela matchen när Midtjylland förlorade mot Ålborg med 1-2. 3/6 fick Andersson i betyg av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.



Jens-Lys Cajuste, Midtjylland. kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 24/1

Speltid i senaste matchen: 45

Bänkad från start men hoppade in redan i halvtid mot Ålborg i matchen som slutade med en 1-2-förlust. 3/6 valde Ekstrabladet att betygsätta hans insats.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Patrik Carlgren, Randers, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 31/9

Speltid i senaste matchen: 90

Randers förlorade det andra av två möten med Odense i direkt avgörande playoffmatch om en plats i Europa League med 0-2 och totalt med 2-3. Carlgren släppte alltså in två mål och fick betyget 3/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Jacob Rinne, Ålborg, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 33/13

Speltid i senaste matchen: 90

Höll nollan när det gäller spelmål, då det krävdes en straffspark för att göra mål på honom när Ålborg vann med 2-1 borta mot Midtjylland. Fick fina betyget 5/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Kevin Höög Jansson, Fremad Amager, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 45

Fremad Amager vann med 4-1 mot Vejle 25 juli. Ingen uppgift kring Höög Janssons medverkan i matchen.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat



Diego Montiel, Vejle, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 31/11

Speltid i senaste matchen: 77

Elfte målet för säsongen gjorde han när Vejle förlorade med 1-4 mot Fremad Amager 25 juli. Målet på straffspark i den 29:e minuten. Byttes ut i den 78:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Dusan Jajic, Vendsyssel, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: -

Vendsyssel förlorade med 0-1 mot Skive 25 juli. Ingen uppgift kring Jajic medverkan i matchen,

Nästa ligamatch för laget:Ligaspelet är avslutat.



Sebastian Carlsen, Hellerup, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste matchen: 54

Hellerup avslutade säsongen med att spela 1-1 borta mot AB Köpenhamn. Ännu ingen fakta tillgänglig från den matchen.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen färdigspelad.

Teddy Bergqvist, Helsingör, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/1

Speltid i senaste matchen: 36

0-0 blev det i Helsingörs avslutande match för säsongen när laget mötte Jammerbugt på bortaplan. Ännu ingen fakta tillgänglig från den matchen.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen fjärdigspelad.

-----











Ludvig Öhman, Grimsby, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/1

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Ingen uppgift

-----



Jack Lahne, Amiens, kontrakt till -

Utlånad till Örebro tillsvidare



-----

Iljas Ahmedov, Silva, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 2/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

-----

Daniel Sundgren, Aris, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste matchen: -

Aris avslutade säsongen med att spela 0-0 mot PAOK. Laget hade bara en utespelare (!) på avbytarbänken och den spelaren var inte Sundgren.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Pontus Wernbloom, PAOK, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Får ta sikte på nästa säsong, då han inte hann säsongsdebutera innan den tog slut. PAOK avslutade med att spela 0-0 hemma mot Aris.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/0

Speltid i senaste matchen: -

Utanför matchtruppen när Panetolikos vann med 1-0 hemma mot Volos.

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad.

Admir Bajrovic, Panetolikos, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 24/5

Speltid i senaste matchen: 88

Spelade från start när Panetolikos besegrade Volos med 1-0. Bajrovic var nära en ny 90 minutersmatch men byttes ut i den 89:e minuten.

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.



-----



Simon Tibbling, Emmen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Har lämnat Bröndby och har skrivit på för Emmen.

Nästa ligamatch för laget: Ligaspelet är avslutat.

Gabriel Gudmundsson, Groningen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/2

Speltid i senaste matchen: -

Nästa ligamatch för laget: Säsongen är avslutad

Ramon-Pascal Lundqvist, Groningen, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/5

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad



Rami Hajal, Heerenveen, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 19

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/0

Speltid i senaste matchen: 45

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

Emil Bergström, Utrecht, kontrakt till 30 juni 2021

Utlånad till FC Basel till 30 juni 2020



Simon Gustafsson, Utrecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/6

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad.

Kristofer Peterson, FC Utrecht, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Swansea.

Ligamatcher/mål denna säsong: 6/1

Speltid i senaste matchen: 20

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Sebastian Holmén, Willem II, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 26/1

Speltid i senaste matchen: 90

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Adrian Edqvist, Go Ahead Eagles, kontrakt till 31 december 2020

Lånad från Kalmar FF.

Ligamatcher/mål denna säsong: 20/2

Speltid i senaste matchen: 19

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

Emil Hansson, RKC Waalwijk, kontrakt till 30 juni 2020

Lånad från Hannover.

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/1

Speltid i senaste matchen: 66

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad

-----

Alexander Nilsson, Qrendi, kontrakt till 30 juni 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 18/10

Speltid i senaste matchen: 12

Nästa match för laget: Säsongen är avslutad





-----



Pawel Cibicki, Pogon Szczecin, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/3

Speltid i senaste matchen: 68

Spelade på nytt från start hos Pogon Szczecin när laget skrällvann med 2-1 borta mot serieledande Legia Warszawa. Cibicki från start men byttes ut i den 69:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: -

-----







Marcus Berg, Krasnodar, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 23/9

Speltid i senaste matchen: 71

Krasnodar vann hemma mot Akhmat Grozny med 4-0 och Berg var involverad i lagets samtliga fyra mål. Han gjorde två själv och spelade fram till lagets övriga två och detta hann han med på drygt 70 minuter, då han fick tillbringa matchens sista 20 minuter som utbytt.

Se hans mål och framspelningar i detta matchsammandrag:





💥 FC Krasnodar win against Akhmat with amazing performances from Marcus Berg (2 goals and 2 assists) and great goals by Remy Cabella & Wanderson



📺 Watch highlights of the game #KrasnodarAkhmat#RPL pic.twitter.com/5VUXdpxIKa