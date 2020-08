Vilda Östersundsglädjen - kvitterade med 30 sekunder kvar

Varberg ägde första halvlek och radade upp målchanser, men 0-0 i paus. Tidigt i andra halvlek kom 1-0 för hallänningarna: Ett tungt, tungt skott av Albin Winbo, i ribban och Daniel Krezic framme på returen och kunde göra 1-0.

Hemmalaget hade sedan flera möjligheter att öka på, bland annat en nick över från nära håll, Robin Tranberg i 83:e minuten. Men 1-0 stod sig in på övertid, fyra minuter tillagda när Ludvig Fritzson drog till med ett vänsterskott från strax utanför Varbergsboxen som touchade en försvarare och smet in vid bortre stolpen. 93:29 stod matchuret på när bollen gick in.

Vild glädje bland ÖFK-spelarna förståeligt nog, och strax därefter blåste domare Fredrik Klitte av matchen. Viktig poäng i bottenstriden för Östersund, som har skrapat ihop elva pinnar och ligger på 14:e plats. Varberg är sjua, 16 poäng.