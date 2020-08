LIVE: Norrköping med stort tryck - Mjällby får värja sig

FotbollDirekt liverapporterar IFK Norrköping-Mjällby. Vi kommer även rapportera höjdpunkter från Elfsborg-Sirius.

Kvällens matcher:

IFK Norrköping - Mjällby AIF kl 19

IF Elfsborg - IK Sirius kl 19

***

Kvällens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål - Lauritsen - Krogh Gerson - Bergmann Johannesson - Thern - Smith - Levi - Almqvist - Nyman - Haksabanovic.

Avbytare: Jakobsson (mv), Castegren, Fransson, Blomqvist, Ishaq, Kusu, Hallenius.





Mjällby: Eriksson - Watson - Björkander - Agardius - Jeahze - Nilsson - Sabovic - Petersson - Löfquist - Ogbu - Bergström.

Avbytare: Törnqvist (mv), Löfgren, Tamimi, Ibragic, Moro, Holgersson.

***

Elfsborg: Rönning - Larsson - Okumu - Väisänen - Strand - Holst - Olsson - Gojani - Alm - Frick - Karlsson.

Avbytare: Dyngeland (mv), Kaib, Nilsen, Henriksson, Holmén, Ondrejka, Hümmet.





Sirius: Jonsson - Larson - Björkström - Jarl - Björnström - Netabay - Hellborg - Andersson - Saeid - Holmquist Vecchia - Sugita.

Avbytare: Viscosi (mv), Ekdal, Karlsson, Persson, Roche, Shabani, Ståhl.

HÄR BÖRJAR FD:S LIVERAPPORTERING!

1 MIN: Bägge matcherna igång!

3 MIN: Farligt Norrköping - inlägg från vänster, Almqvist framme och hugger framför mål men får inte ordning på nicken.

5 MIN: Mera Norrköping. Ett farligt inlägg från höger, Krogh Gerson. Curlas in fint men förbi Nyman.

7 MIN: Farligt igen Peking! Haksabanovic får bollen i vänsterläge strax utanför Mjällby-boxen. Försöker placera i bortre krysset, strax utanför!

Samtidigt i Borås, 1-0 Sirius, riktigt vackert när Stefano Vecchia kommer loss på vänsterkanten, en mot en med Väisänen, fintar och går inåt och placerar in den vid bortre stolproten.

Och direkt därefter 1-1 - Per Frick jobbar in kvitteringen för Elfsborg. Men när jag skriver det... 2-1 Sirius! Elias Andersson. Vecchia till vänster, spelar snett bakåt till Andersson som bredsidar in den.

13 MIN: I Norrköping fortsatt mållöst. Hemmalaget har trycket men inga större målchanser sedan Haksabanovics högkaratiga läge i sjunde minuten.

Just nu leder "andra-matchen" stort vad häller farligheter och action. Händer mycket mellan Elfsborg och Sirius - Vecchia är nära att göra sitt andra mål för Sirius och öka på till 3-1, men bollen utanför. 20 minuter spelade i Borås.

22 MIN: Första gången Mjällby är uppe på Norrköpings halva en längre period. Ogbu jobbar fram en hörna som blir farlig men Pettersson lyckas till sist roffa åt sig bollen.