Nytt mål av Jordan Larsson - svensk fortsätter visa form i Norge

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Utlånad till Malmö FF till och med 31 december 2020.



Benjamin Nygren, Genk, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 62

Nygren som gjorde bara två matcher totalt förra säsongen för Genk fanns med i startelvan när laget begick säsongspremiär mot Zulte Waregem och vann med 2-1.

Nästa match för laget: OH Leuven (h) 15 augusti

Mikael Lustig, Gent, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Har uppgetts vara fri att lämna Gent och när Gent hade säsongspremiär mot Sint-Truiden (förlust 1-2) fanns inte Lustig med i matchtruppen.

Nästa match för laget: Kortrijk (b) 15 augusti

Eric Smith, Gent, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Utlånad till IFK Norrköping till och med 31 december 2020.

*Gustav Engvall, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Saknades även mot Excel Mouscron (seger 1-0).

Nästa match för laget: Cercle Brugge (h) 22 augusti

Erdin Demir, Zulte-Waregem, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål senaste säsongen: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Någon säsongsdebut blev det heller inte för Demir som missade matchen mot Genk (förlust 1-2) på grund av skada.

Nästa match för laget: Beerschot-Wiljrik (b) 16 augusti



*Jacob Tånnander, Haka, kontrakt till 31 december 2020

Utlånad från HJK Helsingfors, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/nollor denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 90

Efter att ha nött bänk hos HJK lånades han ut till Haka men det blev en tung debut för svensken som släppte in ett mål redan efter fem minuter och totalt fyra i matchen när Haka förlorade med 2-4 hemma mot KuPS.

Nästa ligamatch för laget: HJK (h) 18 augusti

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade hela matchen också när IFK Mariehamn vann med 3-2 borta mot RoPS.

Nästa ligamatch för laget: TPS Åbo (h) 16 augusti

Tarik Hamza, IFK Mariehamn, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 45

Fick beträda planen redan i halvtid i mötet med RoPS (seger 3-2)

Nästa ligamatch för laget: TPS Åbo (h) 16 augusti

David Carlsson, GBK, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/5

Speltid i senaste matchen: 90

Fortsätter hitta motståndarmålet i den finländska andradivisionen. Utjämnade till 2-2 i den 70:e minuten borta mot JBK. Det hjälpte dock inte, då hemmalaget gjorde 3-2 i den 78:e minuten och det blev också slutresultatet.

Nästa ligamatch för laget: KuFu 98 (h) 23 augusti

Marcus Johansson, IA, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste matchen: 90

Skulle ha mött Fjölnir borta 5 augusti men avbröts på grund av utbrott av Coronaviruset på Island. Seriespelet är dock nu återupptaget.

Nästa ligamatch för laget: Fylkir (h) 15 augusti

Sebastian Starke Hedlund, Valur, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/1

Speltid i senaste matchen: 90

Skulle ha mött FH 5 augusti men ligaspelet är avbröts på grund av utbrott av Coronavirus på Island. Seriespelet är dock nu återupptaget.

Nästa ligamatch för laget: KA (h) 15 augusti

Emil Salomonsson, utlånad till Avispa Fukuoka till 31 december 2020.

Lånad från Sanfreece Hiroshima, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/0

Speltid i senaste matchen: 90

Efter att ha spelat från start och 90 minuter i alla matcher utom en var han bänkad från start och blev kvar på avbytarbänken utan att få hoppa in när Avispa Fukuoka förlorade med 1-3 mot Tokyo Verdy.

Nästa ligamatch för laget: Matsumoto Yamaga (b) 15 augusti

Erik Zetterberg, FC Edmonton, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: -

Nästa ligamatch för laget: Forge (b) 16 augusti

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen:

Nästa ligamatch för laget: Edmonton (h) 16 augusti

Marcus Danielson, Dalian Professional, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/1

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka efter avstängningen och spelade hela matchen när Dalian spelade 2-2 mot Shanghai Shenhua. Drog på sig en varning i den 71:a minuten.

Nästa match för laget: Guangzhou R&F (h) 15 augusti

Sam Larsson, Dalian Professional, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/1

Speltid i senaste matchen: 86

Larsson fanns med från start men byttes ut med mindre än fem minuter kvar av ordinarie tid i 2-2-matchen mot Shanghai Shenhua.

Nästa match för laget: Guangzhou R&F (h) 15 augusti

Jesper Löfgren, Brann, kontrakt till 31 december 2022

Utlånad till Mjällby.

Liridon Kalludra, Kristiansund, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/2

Speltid i senaste matchen: 45

Kalludra startade mot Start (seger 3-2) men byttes ut redan i halvtid. Fick betyget 4/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Odd (b) 16 augusti

Andreas Linde, Molde, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 14/5

Speltid i senaste matchen: 90

Ny förlust för Molde när Brann vann med 2-1. Linde gjorde ändå en stormatch och såg till att förlusten inte blev större. Fick fina betyget 6/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Sarpsborg (b) 15 augusti

Mattias Moström, Molde, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 0

Satt hela 1-2-förlusten mot Brann på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Sarpsborg (b) 15 augusti

Dino Islamovic, Rosenborg, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/2

Speltid i senaste matchen: 20

Började matchen mot Sarpsborg på avbytarbänken men fick hoppa in under matchens sista 20 minuter. På en minuts tilläggstid gjorde han målet som fastställde slutresultatet till 5-1. Spelade för kort tid för betyg.

Nästa ligamatch för laget: Ålesund (h) 16 augusti

Anton Kralj, Sandefjord, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste matchen: 90

Kralj fick vara med om en riktigt målrik match när Sandefjord besegrade Strömsgodset på bortaplan med 4-3. Kralj var delaktig i ett av målen, när han spelade fram till 2-1 målet på en minuts tilläggstid av den första halvleken. Belönades med knappt godkända betyget 4/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Bodö/Glimt (h) 16 augusti

William Kurtovic, Sandefjord, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade hela matchen mot Strömsgodset (seger 4-3) och drog på sig ett gult kort i den 17:e minuten. Fick betyget 5/10 av VG.

Nästa ligamatch för laget: Bodö/Glimt (h) 16 augusti

Marcus Sandberg, Stabaek, kontrakt till 31 december 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 13/4

Speltid i senaste matchen: 90

Höll nollan i nästan 70 minuter när han i den 69:e minuten släppte in matchens enda mål i 0-1-förlusten mot Odd. Fick 5/10 i betyg av VG.

Nästa ligamatch för laget: Bodö/Glimt (h) 16 augusti



Kevin Kabran, Start, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste matchen: 90

Start förlorade med 2-3 mot Krisitansund men det såg ett tag ut som om Start skulle vinna matchen, då laget tog ledningen i den 72:a minuten med 2-1 efter att just Kabran spelat fram inhopparen Kasper Skånes till dennes andra mål i matchen. Kabran fick nöja sig med 5/10 i betyg av VG.

Nästa ligamatch för laget: Vålerengen (h) 17 augusti

*Simon Marklund, Kongsvinger, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/1

Speltid i senaste matchen: 90

Marklund var tillbaka i startelvan när Kongsvinger vann med 2-1 hemma mot Strömmen. Byttes ut på två minuters tilläggstid.

Nästa ligamatch för laget: KFUM Oslo (b) 18 augusti

*Daniel Gustavsson, Lilleström, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/3

Speltid i senaste matchen: 62

Mål för andra matchen i följd och tredje målet på de fyra senaste matcherna när Lilleström mötte Ullensaker/Kisa. Gustavsson gjorde 1-0-målet i den 25:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Ullensaker/Kisa (h) 14 augusti



*Jonathan Johansson, Stjördals-Blink, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 0/0

Speltid i senaste matchen: 0

Divergerande uppgifter kring hans medverkan på avbytarbänken i 2-2-matchen mot Sogndal men enligt rapporter från Norge satt han med på bänken som målvaktsavbytare.

Nästa ligamatch för laget: Ullensaker/Kisa (b) 17 augusti



Leopold Wahlstedt, Arendal, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: 5/3

Speltid i senaste matchen: 90

Nollan var intakt i 77 minuter innan Mattias Grundetjern gjorde 1-0 för sitt Flekkeröy i den 78:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Bryne (h) 15 augusti

Ermal Hajdari, Egersund, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 80

Spelade från start men byttes ut under matchens sista tio minuter i matchen mot Bryne som slutade med en 1-2-förlust.

Nästa ligamatch för laget: Levanger (h) 16 augusti

Andreas Peterson, Egersund, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 0

Andra matchen i följd för Peterson som han satt på avbytarbänken utan att få hoppa in.

Nästa ligamatch för laget: Levanger (h) 16 augusti

Jakob Lindström, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 90

Varnad för andra matchen i följd när Fredrikstad vann med 3-2 hemma mot Kjelsås. Lindström spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: KvIK Halden (b) 15 augusti

Lowe Reuterswärd, Fredrikstad, kontrakt till 31 december 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste matchen: 15

Säsongsdebut för Reuterswärd när han fick hoppa in under slutkvarten mot Kjelsås (seger 3-2)

Nästa ligamatch för laget: KvIK Halden (b) 15 augusti

Björn Berglund, KvIK Halden, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/2

Speltid i senaste matchen: 45

Trots säsongens första mål senast blev det avbytarbänken på nytt när KvIK Halden vann med 6-0 borta mot Flöya. Det blev dock ett inhopp redan i halvtid och i den 57:e minuten gjorde han sitt andra mål för säsongen när han satte en straffspark till 4-0.

Nästa ligamatch för laget: Fredrikstad (h) 15 augusti



Elias Hadaya, Levanger, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/nollor denna säsong: 5/3

Speltid i senaste matchen: 90

Andra nollan i följd för Hadaya när Levanger spelade 0-0 mot Nardo.

Nästa ligamatch för laget: Egersund (b) 16 augusti



Melvin Frithzell, Hödd, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: -

Inte synlig i matchtruppen när Hödd förlorade med 0-1 mot Senja.

Nästa ligamatch för laget: Skeid (h) 16 augusti



Simon Silverholt, Hödd, kontrakt till -

Ligamatcher mål/denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 90

Spelade från start och hela matchen när Hödd förlorade med 0-1 borta mot Senja.

Nästa ligamatch för laget: Skeid (h) 16 augusti

Joakim Wrele, Hödd, kontrakt till 31 december 2020

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 90

Wrele spelade på nytt 90 minuter när Hödd denna gång mötte Senja. Det blev förlust med 0-1.

Nästa ligamatch för laget: Skeid (h) 16 augusti

Jesper Andreasson, Vard, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste matchen: 90

Tillbaka i matchtruppen och spelade hela matchen när Vard vann med 1-0 borta mot Fram.

Nästa ligamatch för laget: Asker (h) 15 augusti



Viktor Adebahr, Vard, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste matchen: 90

Även Adebahr spelade från start och hela matchen när Vard besegrade Fram med 1-0.

Nästa ligamatch för laget: Asker (h) 15 augusti

Marcus Berg, Krasnodar, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/1

Speltid i senaste matchen: 80

Det blev inte många veckors uppehåll i den ryska ligan innan den nya säsongen tog sin början. Och för Marcus Berg och han Krasnodar började det med en bortamatch mot Ufa. Berg från start men byttes ut i den 80:e minuten. Då hade han dock hunnit med att göra 3-0-målet i den 65:e minuten och det var just det som matchen slutade.

