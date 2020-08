Strömbergssons överklagan avslås - får ej döma 2020

Bakgrunden till avstängningen har nog ingen missat.



Östersunds målvakt Aly Keita gick ut och berättade att Martin Strömbergsson sagt: "sluta prata, gå tillbaka till ditt mål så de kan kasta bananer på dig" under en allsvensk match 2019.

När Strömbergsson konfronterades med detta så la han säg platt och ångrade sin kommentar. Han menade dock att den inte hade något med rasism att göra och att han bett Keita om ursäkt.

SvFF agerade med att stänga av Strömbergsson från sitt arbete som domare för resten av 2020.

"Martin Strömbergsson har under den allsvenska matchen Gif Sundsvall-Östersund den 10 augusti 2019 fällt ett olämpligt uttalande till Östersunds målvakt Aly Keita, som uppfattat uttalandet som rasistiskt. Även om det mesta talar för att detta inte varit Martin Strömbergssons avsikt så borde han förstått att det kunnat uppfattats på detta sätt och uttalandet har därför varit klandervärt".

Ett straff han valde att överklaga. Domarkommittén kommer dock inte fram till någon annan bedömning än den tidigare och därmed är det slutdömt för Strömbergsson under 2020.

– DK har under helgen behandlat Martin Strömbergssons skrivelse och inte funnit tillräckliga skäl att ompröva kommitténs beslut. Efter en prövning av Martin Strömbergssons lämplighet att fungera som domare under pågående spelår står DK fast vid sin bedömning att det uttalande Strömbergsson riktade mot Östersunds målvakt Aly Keita är mycket allvarligt och inte förenligt med de krav på uppträdande som gäller för en domare på toppnivå. Med anledning av detta är det inte möjligt att tilldela honom domaruppdrag i förbundsserierna under återstoden av 2020, säger Domarkommitténs ordförande Peter Ekström i en kommentar på förbundets hemsida.