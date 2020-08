Halvtidsrapport: AIK-Helsingborgs IF (1-0)

1-0 (19) Sebastian Larsson (Kolbeinn Sigthorsson),

Hur går det i matchen?

AIK inledde aggressivt och skaffade sig ett övertag omedelbart i matchen. man skapade ett par riktigt heta målchanser - inte minst med hjälp av slappt spel med fötterna av HIF:s keeper Alexander Nilsson - innan Sebastian Larsson piskade upp bollen i nättaket i den 19 minuten. Fin framspelad av Kolbeinn Sigthorsson.

Gästerna har dock vuxit in i matchen och sista 10-15 minuterna så är det Helsingborg som styrt det mesta.

Vad behöver lagen förändra till andra halvlek?

AIK behöver hitta tillbaka till aggressiviteten som man inledde med, en press som skapade bollvinster på fina bitar av planen. Man behöver också kontrollera bollen under längre perioder. Just nu tappar man den väldigt snabbt. Räkna med att Nabil Bahoui och Ebenezer Ofori kommer in relativt snabbt i den andra halvleken. Varken Henok Goitom och Paulos Abraham har haft någon jättedag.

Helsingborg känner nog att man är på gång, att man har ett AIK utan självförtroende i gungning. Tålamod krävs, men något känns som att det är på gång.

Tips slutresultat: 2-1