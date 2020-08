Efter Tegnells öppning - hoppas slippa allsvenskt publiktak: "Finns en stor rimlighet i det"

Den europeiska supercupen där vinnaren av Champions League (Bayern München) och Europa League (Sevilla) möts kommer spelas inför reducerad publik, där 30 procent av arenans kapacitet tas i bruk. Det meddelade Uefa under tisdagen.

Något som statsepidemiolog Anders Tegnell fick frågor om på FHM:s presskonferens samma dag. Och Tegnell öppnade för det även i Sverige.

– Ja, så kan man tänka. Det finns olika delar i det här: före matcherna, under och efter. Under är kanske den enklaste delen, har man fasta sittplatser kan man säga att det går att släppa in 30 eller 40 procent, bara man ser till att hålla avstånd. Så det kan vara en fungerande modell för just den biten, sade Tegnell till TT.

Något som går emot vad som fördes fram på pressträffen i fredags, där kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) och inrikesminister Mikael Damberg bekräftade att publik kunde återvända till arenorna från 1 oktober. Då sades att det skulle finnas ett definitivt tak för hur många som kunde tillåtas komma in.

Men det finns samtidigt en utredning som pågår, och möjligheterna till en mer flexibel modell undersöks. SEF:s sportchef Svante Samuelsson välkomnar Tegnells förslag, och gör klart att man från fotbollens sida trycker på att få till stånd en lösning där tillåten publikkapacitet blir olika från arena till arena.

– Vi tycker att det finns en stor rimlighet i det, SEF-klubbarna som har olika typer av arenor. Att på ett smittsäkert sätt kunna ta in publiken, släppa in dem och guida dem rätt på ett säkert sätt, se till att de kommer därifrån på ett smittsäkert sätt. Det finns större möjligheter på vissa arenor än andra; allt ifrån kiosker, till toaletter, entréer... arenornas utformning helt enkelt, säger Samuelsson till FotbollDirekt.

– Vi tycker inte det är logiskt att man släpper in samma procent på till exempel Friends Arena som på en mindre arena. Det handlar om; "hur kan vi säkerställa social distansering på just den här arenan"?

SvFF är en av de remissinstanser som finns med i utredningen, och från fotbollens sida kommer man trycka på att det är bättre för smittsäkerheten med olika publikkapacitet.

– Regeringen lämnar över uppdraget till myndigheten som kommer resonera med olika intressenter. Vi som jobbar med elitfotboll, det viktiga för oss är att vi kan hantera publiken på ett smittsäkert sätt. Och då handlar det mer om en anpassning efter arenans storlek.

Skulle så mycket som 40 procent tillåtas, så skulle det innebära en betydande publik på de största arenorna. 40 procent av Friends Arenas kapacitet är 20 000, på Tele2 Arena skulle det innebära drygt 12 000.



30-40 procent, då handlar det om en ganska stor publik på vissa arenor...

– Vi ser det inte i procent, utan mer att det viktiga är att vi får till stånd olika lösningar. Det kommer leda till olika procentsiffror, men det kommer också leda till olika kapacitet. Vi tycker det är den logiska avgränsningen. Sedan får vi se vad de andra säger.

Om det finns risk för att det blir orättvist, då klubbarna har olika stora arenor? Mer orättvist kanske det hade varit med ett tydligt publiktak oavsett arenastorlek, resonerar Samuelsson.

– Om man generaliserar... de större arenorna i större städerna, de klubbarna som spelar där kanske också har sålt fler säsongsbiljetter och har större publikbortfall nu. Helt rättvist kommer det inte bli, men det viktiga för oss är att vi kan klara av evenemangen på ett säkert sätt.