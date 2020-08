HALVTIDSRAPPORT: "Ser ut att bli en enkel resa för Hammarby"

Hammarby-Puskas Akademia 2-0

1-0 (14) Abbe Khalili (Mohanad Jeahze), 2-0 Darijan Bojanic, frispark

Hur går det i matchen?

Det här ser ut att bli en enkel resa för Hammarby in i nästa omgång. Ett corona-brandskattat ungerskt lag försöker parkerar buss, men är inte särskilt bra på det. Och Hammarby har gjort en fin halvlek.

Framförallt har nyförvärvet från Mjällby, Mohanad Jeahze, varit formidabel på sin vänsterkant och via honom har Bajen skapat flera bra lägen. Det var ett anfall via Jeahze som gav förlösande 1-0.

Ungrarna har bjudit på intentioner till kontringsspel med inte riktigt fått till det. Om Hammarby håller huvudet kallt och spelar smart så bör det här bli en promenad i parken.

Vad behöver Hammarby förändra till andra halvlek?

Det är möjligt att Hammarby behöver en aning bättre tålamod och kanske hota lite mer i djupled, men det är marginellt. Den här matchen ska Hammarby kunna kontrollera hela vägen in i mål.

Tips slutresultat: 4-0